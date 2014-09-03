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Sony Xperia Z3 ve SmartWatch 3 ilk izlenimler video ön inceleme
5 yıl
111,2b
1
Cep Telefonları
1972
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin yeni akıllı telefonu Sony Xperia Z3 ve yeni akıllı saati SmartWatch 3'ü denedik. Sizler için değerlendirdik.
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Fenomenon
2 yıl
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Benim için son Sony telefonuydu. Sonraki nesillerin hepsi kalas gibi. İyi ki z3 compact almışım.
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Dayanamadim ve yaziyorum apple-de 4sden bu yana ne fark var ? ya samsunsungda s3-den bu yana?? En çok satilan cihazlardan konuşuyorum halbuki... Sonyde hevesini aliyor diger firmalar gibi yapiyor ne varki burda... :)
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DH Misafiri
4 yıl
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ne zaman gelecek diyenlere... : turkcell 1 aydan kısa bir süre içerisinde smartwact3 smartband talk ve xperia z3 satışına başlayacak
ayrıca adamlar daha s serisinde 6 ayda bir yeni model tanıtacağını söyledi..
üstelik z z1 z2 z3 sırası yeni model değil üst segmenttir. yani feedbackler neticesinde güncellenmiş aynı versiyon telefonlar.. z serisi yerine başka bir seri yapsa 'yeni model' olurdu
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DH Misafiri
4 yıl
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Xperia z3 le smartwatch 2 uyumlu olucak değilmi?
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DH Misafiri
4 yıl
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z3 iphone dan çok daha iyi telefon.çok çok daha iyi özellikleri var ama piyasa bir zamanlar nokia da olduğu gibi apple tarafından kontrol ediliyor.iphone 5 i kulandım 6 bilmiyorum ama z3 5 tane iphone 5 yapar.
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sirmehmet
4 yıl
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Bugün bimekste inceledim Z3'ü gerçekten tasarımına ve hafifliğine hayran kaldım. Yaklaşık üç senedir iphone kullandığım için android cihazlara bakmaz olmuştum ama bu cihaz gerçekten inanılmaz olmuş...
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DH Misafiri
4 yıl
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Telefon 7,8 ay sonra kaç para olur
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Drakoid
5 yıl
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Smartwatch 3'te ne yapmislar oyle ya. SW 2'nin degeri artti resmen.
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muho1076
5 yıl
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Şuan İngilteredeyim bu telefon 447£'a satılıyor tax free yi düştüğümüz zaman. Fiyatı iyi midir sizce ? gelince 100 lira da açtırma vergisi vereceğim toplam 1700TLye geliyor. Uygun mudur acaba?
Eğer Siyah ve ya Bakır renginden alırsanız bu aşağıdakiler hediye olarak veriliyor. Bu hediye olarak verilen 3 aksesuara normalde 40£ demişler ki o da 145TL yapıyor. Benim sorum şu 1700TL fiyat iyi mi? 2.si bu aşağıdaki yazdığım 3 hediye ne işe yarıyor ve hakikaten 145TL ederler mi?
1- Roxfit book case for Sony Xperia Z3
2- Sony AN401 Compact Car Charger With MicroUSB Cable
3- MicroUSB To Magnetic Connector Adapter
Kutu içeriği de şu şekilde
- Sony Xperia Z3
- EP880 Charger (3 pin UK)
- EC803 Media Cable (USB - microUSB)
- Wired Headset
- Screen Protector
- Transfer Cable
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DH Misafiri
5 yıl
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Z3 amerikada ne zman satışa çıkacak yada japonya da nasıl öğrenebiliriz arkadaşlar
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korcin
5 yıl
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Altı ay sonra da z4 cıkacak zaten, araya z3'ü sıkıstırması lazım adamların
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Pit0N
5 yıl
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Sony hiç bir telefonu açmıyor maillere cevap vermiyor. Bu ay getimesse bunu şeytan bana iPhone 5s aldırır.
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ayrıca adamlar daha s serisinde 6 ayda bir yeni model tanıtacağını söyledi..
üstelik z z1 z2 z3 sırası yeni model değil üst segmenttir. yani feedbackler neticesinde güncellenmiş aynı versiyon telefonlar.. z serisi yerine başka bir seri yapsa 'yeni model' olurdu
Eğer Siyah ve ya Bakır renginden alırsanız bu aşağıdakiler hediye olarak veriliyor. Bu hediye olarak verilen 3 aksesuara normalde 40£ demişler ki o da 145TL yapıyor. Benim sorum şu 1700TL fiyat iyi mi? 2.si bu aşağıdaki yazdığım 3 hediye ne işe yarıyor ve hakikaten 145TL ederler mi?
1- Roxfit book case for Sony Xperia Z3
2- Sony AN401 Compact Car Charger With MicroUSB Cable
3- MicroUSB To Magnetic Connector Adapter
Kutu içeriği de şu şekilde
- Sony Xperia Z3
- EP880 Charger (3 pin UK)
- EC803 Media Cable (USB - microUSB)
- Wired Headset
- Screen Protector
- Transfer Cable