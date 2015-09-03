Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu"

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.