Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu"

Genel Yayın Yönetmeni
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.
Paylaş Tweetle
Haftalardır midemi bulandırıyorsun. Bundan sonra Sony hakkında aşağılayıcı şeyler yazarsan şikayet edeceğim hiç kimsenin konusunu veya sevmediğin bir markanın Alternatifsiz Tüm konularını trollemeye hakkın yok. Ya gerçekten bu iş için para alıyorsun yada çok boş adamsın.Bu son olsun 2014 girişli zeki bir kardeşimize diyeceğim bu olur. Çünkü her yazında tüm forumu rahatsız ediyor milletin canını sıkıyorsun.
720p çözünürlük çok mükemmel bir karar.ben baktım o boyutta inanılmaz keskin duruyor.keskinlik için herşey çözünürlük değil.panel de farkediyor ve sony'de bu kalite oturmuş.iphone ekranı da benzer çözünürlükte ve yine o denli kesin.yani yüksek çözünürlükler hiç de marifet değil.
batarya büyümüş süper olmuş.ayrıca samsung ve iphone gibi kamera çıkıntısı da yok.o telefonlarda bence iğrenç duruyor.kamera ve batarya büyüyünce 0.3mm kalınlaşmış hiç önemli değil.bu devirde batarya büyüten herkesi desteklerim.küçülten her markaya da tepkimi gösteririm.2700mah, 5.1"lik samsung s6'den bile büyük.tek kelimeyle süper.
bu yeni kamera iyi görünüyor.bakalım testlerde de öyle çıkacak mı.bu arada 16:9'da 4:3'e kıyasala daha çok detay verip daha geniş görüş açısına sahip,bu çok önemli bir detay.bunu yapan bir amiral gemisi şu an piyasada yok.
RAM bence sorun olmaz çünkü sony arayüzü samsung kadar RAM canavarı değil.o yüzden daha akıcı çalışacaktır.unutmayın telefonda kaç RAM olduğu değil,kullanıcıya kaç RAM sunulduğu asıl önemli olan.
son olarak DH'a tebrikler hızlı ve güzel inceleme için.
NOT: Fanboy diyen çıkmadan belirteyim eski htc,sony ve güncel samsung kullanıcısıyım
Kabul edilebilir olmayan kısmı neresi acaba ? Adamlar her kesime hitap eden telefonlar sunmuşlar ama bütün insanları memnun etmek gibi bişey olamaz tabi hele ki sizin gibileri. Madem çözünürlük peşindesin adamlar 4k ekranlı telefon yapmışlar fazla dersen Full HD telefonda yapmışlar alırsın onlardan kullanırsın. 720p ekran bu telefon için gayet uygun