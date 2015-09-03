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Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu"

3 yıl
77,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.
Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2015 öncesi Sony lansmanındayız. Sony'nin lanse ettiği 3 Xperia Z5 modelinden küçük ekranlı model olan Xperia Z5 Compact, küçük alanda çok iş vaat ediyor.

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YediGüzelAdam 3 yıl en beğenilen Chandler_Bing
gslicocuk
Sony gidişatı pek iç açıcı değil bu çöpler de tutmaz ve yine zarar açıklarlar
Klasik sony işte. Allahtan bir oyun konsolu üretiyorlar oda olmasa general mobile den farkı kalmazdı

Haftalardır midemi bulandırıyorsun. Bundan sonra Sony hakkında aşağılayıcı şeyler yazarsan şikayet edeceğim hiç kimsenin konusunu veya sevmediğin bir markanın Alternatifsiz Tüm konularını trollemeye hakkın yok. Ya gerçekten bu iş için para alıyorsun yada çok boş adamsın.Bu son olsun 2014 girişli zeki bir kardeşimize diyeceğim bu olur. Çünkü her yazında tüm forumu rahatsız ediyor milletin canını sıkıyorsun.
gslicocukSony gidişatı pek iç açıcı değil bu çöpler de tutmaz ve yine zarar açıklarlarKlasik sony işte. Allahtan bir oyun konsolu üretiyo...
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aycibin 3 yıl
çözünürlükler gereksiz değerlere çıktıkça telefonlar inceliyor ve piller ufalıyordu.bu saçma özenti gidişata DUR diyen sony'ye kendi çizgisinde kaldığı için TEŞEKKÜR!!!

720p çözünürlük çok mükemmel bir karar.ben baktım o boyutta inanılmaz keskin duruyor.keskinlik için herşey çözünürlük değil.panel de farkediyor ve sony'de bu kalite oturmuş.iphone ekranı da benzer çözünürlükte ve yine o denli kesin.yani yüksek çözünürlükler hiç de marifet değil.

batarya büyümüş süper olmuş.ayrıca samsung ve iphone gibi kamera çıkıntısı da yok.o telefonlarda bence iğrenç duruyor.kamera ve batarya büyüyünce 0.3mm kalınlaşmış hiç önemli değil.bu devirde batarya büyüten herkesi desteklerim.küçülten her markaya da tepkimi gösteririm.2700mah, 5.1"lik samsung s6'den bile büyük.tek kelimeyle süper.

bu yeni kamera iyi görünüyor.bakalım testlerde de öyle çıkacak mı.bu arada 16:9'da 4:3'e kıyasala daha çok detay verip daha geniş görüş açısına sahip,bu çok önemli bir detay.bunu yapan bir amiral gemisi şu an piyasada yok.

RAM bence sorun olmaz çünkü sony arayüzü samsung kadar RAM canavarı değil.o yüzden daha akıcı çalışacaktır.unutmayın telefonda kaç RAM olduğu değil,kullanıcıya kaç RAM sunulduğu asıl önemli olan.

son olarak DH'a tebrikler hızlı ve güzel inceleme için.

NOT: Fanboy diyen çıkmadan belirteyim eski htc,sony ve güncel samsung kullanıcısıyım
çözünürlükler gereksiz değerlere çıktıkça telefonlar inceliyor ve piller ufalıyordu.bu saçma özenti gidişata DUR diyen sony'ye kendi çizgisinde kaldığı için TE...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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S.Soylu 3 yıl
Mitran
Z serisinin tüm telefonlarında aynı cümle. Kamera çok iyi süper ama en iyisi değil. Tüm incelemerde aynı cümle yazık bu adamlar dünyaya kamera satıyor ama kendi telefonlarındaki kamera en iyi değil içler acısı bi durum. Söyledim yine söylüyorum hd ekranda isterse 50 mp fotoğraf olsun güzel bi sonuç alamazsınız. Ayıp yıl 2015 bi tefefona 4k koymuşsun helal olsun diğer telefona 720p kabul edilebilir bi durum değil.

Kabul edilebilir olmayan kısmı neresi acaba ? Adamlar her kesime hitap eden telefonlar sunmuşlar ama bütün insanları memnun etmek gibi bişey olamaz tabi hele ki sizin gibileri. Madem çözünürlük peşindesin adamlar 4k ekranlı telefon yapmışlar fazla dersen Full HD telefonda yapmışlar alırsın onlardan kullanırsın. 720p ekran bu telefon için gayet uygun
MitranZ serisinin tüm telefonlarında aynı cümle. Kamera çok iyi süper ama en iyisi değil. Tüm incelemerde aynı cümle yazık bu adamlar dünyaya k...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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foreveriphone 3 yıl
Ekran çözünürlüğü 1080p RAM miktarı 3gb'ta çıktığında compact android dünyasının teki olur.
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DH Misafiri 3 yıl
haaala benim için HTC ONE M9
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General. 3 yıl
Çerçeve biraz ince olsaydı M5 hepsine nal toplatırdı.
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atilim77 3 yıl
Parmak izi sağ tarafta mı anlamadım olayı. Öyleyse ben solağım, kullanamıyacağım bişey olur
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drspawn 3 yıl atilim77
atilim77

Parmak izi sağ tarafta mı anlamadım olayı. Öyleyse ben solağım, kullanamıyacağım bişey olur


sizde işaret parmağınızı kullanırsınız? İlla baş parmağı kullanacaksınız diye bir kaide yok. Kaldı ki bence işaret parmağı veya orta parmakla açmak daha rahat olacaktır...
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ø 3 yıl
Sony Compact serisinde çok iyi iş çıkarıyor. Çok beğendim telefonu.
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aycibin 3 yıl
gelse de alsak artık yaws.şu compact'lara kaç senedir rakip çıkmadı :)
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DH Misafiri 3 yıl
Telefon önden bakınca kılıf takılmış gibi duruyor yav
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Yürüyen Hoparlör 3 yıl
Tasarım berbat , Z3 compact çok daha iyiydi.Bu boyutlardaki akıllı telefon sınıfında performans bakımından rakipsiz oldukları için pek özen göstermemişler ne yazıkki yeni modele..
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BekirTemel 3 yıl
Android aleminin en sağlam serilerinden biri.
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1BilimAdamı 3 yıl
500 dolarlık ürünün tasarımı böyle olmamalı en azından metal çerçeve olmalıydı, artık s6 mini falan iyi olursa alabilirim bakalım.
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THUGGER 3 yıl
Tasarimi begendim. Umarim tutulur.
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