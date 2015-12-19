Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı testte "Gerçekten fark yaratıyor mu?"

Sony'nin 4K ekranıyla ses getiren telefonu Z5 Premium'un 4K yeteneklerini inceliyor, Full HD ve 2K ekrana sahip olan rakipleriyle görüntü kalitesini karşılaştırıyoruz.

Sony'nin Xperia Z5 Premium'undaki 4K ekran ne gibi kullanım kolaylıkları sunuyor? Pile etkisi ne? Oyunlar 4K'da çalışabiliyor mu? Çok daha fazlasının cevabı bu videomuzda.

Hangisinin 4K ekran olduğunu tahmin edebildiniz mi? Evet Hayır Oy Ver 1703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangisinin 4K ekran olduğunu tahmin edebildiniz mi? Evet Hayır Anket Sonlandı 1703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangisinin 4K ekran olduğunu tahmin edebildiniz mi? 61% Evet 1046 oy 39% Hayır 657 oy 1703 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön