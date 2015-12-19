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Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı testte "Gerçekten fark yaratıyor mu?"

3 yıl
55,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin 4K ekranıyla ses getiren telefonu Z5 Premium'un 4K yeteneklerini inceliyor, Full HD ve 2K ekrana sahip olan rakipleriyle görüntü kalitesini karşılaştırıyoruz.
Sony'nin Xperia Z5 Premium'undaki 4K ekran ne gibi kullanım kolaylıkları sunuyor? Pile etkisi ne? Oyunlar 4K'da çalışabiliyor mu? Çok daha fazlasının cevabı bu videomuzda.
Hangisinin 4K ekran olduğunu tahmin edebildiniz mi? Oy Ver 1703 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Columbia 3 yıl en beğenilen No Way Out
No Way Out

Kötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek.

Kötü bir panel olduğu kanısına nereden vardınız acaba?

Edit:Arkadaş her yere aynısını yazıyor ama bir kaynak gösteremiyor yine olduğu gibi maalesef.


Bilmeyenler için belirtmek gerekirse z5 premium sharp ın bu yıl tanıttığı 4k panelini kullanıyor ve piyasanın en kaliteli mobil panellerinden birisi şu anda.Düşüncesinde ısrar eden arkadaşlar gerek yabancı forumlara,gerek youtubedaki z5 premium panel testlerine bakabilir.

"Panel neden hep 4k çalışmıyor sony insanları kandırıyor" mevzusuna gelirsek (ki videoda aynı bu cümle geçiyor) gerçekten talihsiz bir yorum olmuş.4k ekranın avantajı resim/videolarda keskinliği kaliteyi artırmak mıdır yoksa menülerde gezerken kullanıcıyı "Ah ne kadar kaliteli bir ekran" diye tatmin etmek mi? Tamamen 2k çalışan telefonlar örnek verilmiş iyi güzelde keşke o telefonların tamamen 2k çalışması nedeniyle oluşan pil sorunlarına,hiçbir şekilde z5 premium'un pil sürelerine ulaşamayacağı da belirtilseymiş.

Z5 paneli eleştirilir anlarımda z5 premium'daki paneli eleştirmek karalama kampanyasından başka bir şey değil kimse kusura bakmasın.
No Way OutKötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek.
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1 Yanıt Yanıtla +38
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No Way Out 3 yıl
Kötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek. Bu şeye benziyor gidip bir LG OLED 1080P bir televizyonda görüntü kalitesine bakın birde 4k IPS-LED panelli standart bir tvye.

Ayrıca 4K içeriği nerden bulup oynatcaz, 4K içerik yok hadi kendi çektiği 4K videolara bakarız diyelim onda da S6 serisi daha iyi 4K video çekiyor. Kötü kalitede bir 4K video göreceğeme, daha kaliteli 4k videoyu kaliteli 2k amoled ekrana bakmayı tercih ederim.
Kötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek. Bu şeye benziyor gidip bir LG OLED 1080P...
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5 Yanıt Yanıtla +25
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Technotronic 3 yıl No Way Out
No Way Out
Kötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek. Bu şeye benziyor gidip bir LG OLED 1080P bir televizyonda görüntü kalitesine bakın birde 4k IPS-LED panelli standart bir tvye.

Ayrıca 4K içeriği nerden bulup oynatcaz, 4K içerik yok hadi kendi çektiği 4K videolara bakarız diyelim onda da S6 serisi daha iyi 4K video çekiyor. Kötü kalitede bir 4K video göreceğeme, daha kaliteli 4k videoyu kaliteli 2k amoled ekrana bakmayı tercih ederim.

Sony nin yeni model tv ve telefonlarında kullanmış oldugu triluminos teknolojisi nin yanında süper amoled halt etmiş, kırmızı rengi sony nin telefonu tam tonunda gösterirken samsungun süper amoled ekranı turuncu gösteriyor.
No Way OutKötü bir panelde 4k görsen ne olur görmesen ne olur, bunun yerine 2k amoled kullanın görüntü kalitesi çok daha yüksek. Bu şeye benz...
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DH Misafiri 3 yıl
Ya arkadaş bazıları heryerde menüde şurda burda çalışsa iyi olur demiş menüde 4K yı ne yapacaksın sadece şarj yer ve telefon ısınır adamlar düşünmüş az şarj yesin diye böyle yapmışlar hem telefon çok iyi sağlam kaç kere telefon kırdım Sony i asla kıramadım Sony den iyisini yapamazlar acaip dayanıklı ve kasası çok güzel su ve toz geçirmeme özelliği acaip güzel havuza telefon ile girdim
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DH Misafiri 3 yıl
4k olmayan ekranda 4k ve full hd film farkını nasıl anlıycaz neticede ikisinş de full hd gösterecek
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DH Misafiri 3 yıl
G3 kullanıyorum herzaman 2k ekran devrede hd lere göre daha net fark ettiriyor ama sadece film izlemek için 4k alınmaz menü ve internette 4k kullanamayacaksa sürekli 2k sunan cihazlar daha iyidir.Bari bunuda sürekli 2k falan yapsalardı aldığına değseydi kandırmaca olmuş bir zamanlar z2 almıştım kamera fos çıkmıştı huylarından vazgeçmemişlertüketiciyi aldatıyorlar resmen tüketici haklarına şikayet etmek lazım esasında
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W.Klitschko 3 yıl
Z5 premium sayfası gitmiş 78 sayfa vardı bulamıyorum
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Spinata 3 yıl
Ankete katılıp EVET oyu veren arkadaşlara ufak bir sorum olacak. Daha monütör ekranınız bile FullHd değilken nasıl oluyorda videodan telefonların 4k olup olmadığını anlayabiliyorsunuz?
Sadece şu örnek bile aslında FHd, 4k hikaye olduğunu gösteriyor. Pazarlama ve rakamların büyüklüğü asolan.
Ne var ki gerilerden gelen ve Güzel Türkçemize "Yükseltilmiş Gerçeklik" olarak aktarılan, Gogılında Cardboard'uyla desteklediği teknolojilerde (tabi desteklenirse) bu tip uçuk çözünürlükler fark yaratacaktır.
Apple 20-25cm 'lik normal bakış mesafesinden 326 ppi ın telefon ekranı için fazlasıyla yeterli olduğunu söylüyorki bence de haklılar.
Fakat bunun net bir sınırı veya değeri yok. İnsandan insana keskinlik algısı değişecektir. Fakat bunun içinde telefon ekranına 10 ila 15 cm gibi abartı ve olamayacak bir mesafeden bakmayı gerektirir.
Ama söz konusu yurdum insanıysa bu mesafeden bakması gayet doğaldır. Yurdum insanı telefonun ekranı retina olsun olmasın, retinadan daha keskin olsun yine de dibine kadar bakar.
Son olarak benim full hd ekranda Cardboard'la deneyimlerimde, şu an için Fullhd'nin yetersiz kalması.
Ekranı yine 4k yaparsın fakat çözünürlüğün denetimini kullanıcıya bırakılması gerekir. Ozaman güzel olur. Gerektiğinde yükseltilir. Gerekmediğinde daha küçük çözünürlüklerde günlük hayatta kullanılır.
Ama Cardboard'u bilen kaç kişi var Allah bilir.
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system electronıc 3 yıl
Şu sony ye oldum olası ısınamadım. Tüm modeller aynı gibi , z2, z3, z4,z5 hep aynı kasa yapısı, estetik yok ,takoz gibi geliyor bana. Bu benim şahsi fikrimdir tabii, beğenip alan arkadaşlara lafım yok. 4k zaten gereksiz telefon için, yada daha çok erken diyelim. Günün sonunda sana hiçbir kazanç sağlatmayan bir şeye para vermiş oluyorsun,anlamı yok.
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PsYcHoO 3 yıl
Evet z3+ z4 olarak çıktı japonya da.. Sence neden dünyaya z3+ olarak lanse edildi? Utandılar z4 demeye...çünkü Avrupa ve Amerika kullanıcısı bu model farkının sadece isimden ibaret olduğunu anlayacak ve faturayı kesecekti...kameradaki sahtekarlık ise z5 de depil z1 serisinde yapıldı...
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N. Chomsky 3 yıl

Ne derseniz deyin aradaki fark gayette belirgin. Renkler daha canlı ve yumuşak.
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musty578 3 yıl
mesut sony sevmiyo kolundaki saattende belli daha düne kadar lg g3 2k ekranı cıkardığında gereksiz diyodunuz menüde hen şarj hemde göz 2k yı algılamaz diyodunuz
şimdi sony pili düşünerek 1080 yapmış 4k menü zarar dan başka bişi değil
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superegoid 3 yıl
Videodaki call of duty tarzındaki oyunun adı nedir?
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