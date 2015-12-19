Sony Xperia Z5 Premium'un 4K ekranı testte "Gerçekten fark yaratıyor mu?"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin 4K ekranıyla ses getiren telefonu Z5 Premium'un 4K yeteneklerini inceliyor, Full HD ve 2K ekrana sahip olan rakipleriyle görüntü kalitesini karşılaştırıyoruz.
Sony'nin Xperia Z5 Premium'undaki 4K ekran ne gibi kullanım kolaylıkları sunuyor? Pile etkisi ne? Oyunlar 4K'da çalışabiliyor mu? Çok daha fazlasının cevabı bu videomuzda.
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Kötü bir panel olduğu kanısına nereden vardınız acaba?
Edit:Arkadaş her yere aynısını yazıyor ama bir kaynak gösteremiyor yine olduğu gibi maalesef.
Bilmeyenler için belirtmek gerekirse z5 premium sharp ın bu yıl tanıttığı 4k panelini kullanıyor ve piyasanın en kaliteli mobil panellerinden birisi şu anda.Düşüncesinde ısrar eden arkadaşlar gerek yabancı forumlara,gerek youtubedaki z5 premium panel testlerine bakabilir.
"Panel neden hep 4k çalışmıyor sony insanları kandırıyor" mevzusuna gelirsek (ki videoda aynı bu cümle geçiyor) gerçekten talihsiz bir yorum olmuş.4k ekranın avantajı resim/videolarda keskinliği kaliteyi artırmak mıdır yoksa menülerde gezerken kullanıcıyı "Ah ne kadar kaliteli bir ekran" diye tatmin etmek mi? Tamamen 2k çalışan telefonlar örnek verilmiş iyi güzelde keşke o telefonların tamamen 2k çalışması nedeniyle oluşan pil sorunlarına,hiçbir şekilde z5 premium'un pil sürelerine ulaşamayacağı da belirtilseymiş.
Z5 paneli eleştirilir anlarımda z5 premium'daki paneli eleştirmek karalama kampanyasından başka bir şey değil kimse kusura bakmasın.
Ayrıca 4K içeriği nerden bulup oynatcaz, 4K içerik yok hadi kendi çektiği 4K videolara bakarız diyelim onda da S6 serisi daha iyi 4K video çekiyor. Kötü kalitede bir 4K video göreceğeme, daha kaliteli 4k videoyu kaliteli 2k amoled ekrana bakmayı tercih ederim.
Sony nin yeni model tv ve telefonlarında kullanmış oldugu triluminos teknolojisi nin yanında süper amoled halt etmiş, kırmızı rengi sony nin telefonu tam tonunda gösterirken samsungun süper amoled ekranı turuncu gösteriyor.