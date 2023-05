Bu videoda Casper markasının yeni cep telefonu Casper VIA X30 Plus modelini inceliyorum. Tasarımı, kamerası ve performansıyla segmenti içerisinde dikkat çeken bu modeli sizler nasıl buldunuz?

8300 TL'den başlayan fiyatlarla alınabilen Casper VIA X30 Plus modeli bu videoda konuğumuz oluyor. Casper'ın bu modeli açıkçası ön yargılarımı yıkan bir model olmuş. Özellikle segmenti içerisinde kendine has özellikleri bu telefonu öne çıkarmış. Sizler bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz?

