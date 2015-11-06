Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu"

Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Xperia Z5 ailesi akıllı telefonlar nihayet Türkiye'de. Daha önce incelediğimiz yeni telefonlar fiyat ve diğer bilgiler videomuzda.

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Sony'nin incelemelerini dünyada ilk defa yayınladığımız Xperia Z5 serisi yeni nesil akıllı telefonları nihayet Türkiye'de. Peki hangi model ne zaman çıkıyor, fiyatlar ne olacak ve pek tabi ki bir başka model olan Xperia M5'in akıbeti ne durumda. Hepsi ve dahası videomuzda...