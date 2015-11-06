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Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu"

3 yıl
29,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Xperia Z5 ailesi akıllı telefonlar nihayet Türkiye'de. Daha önce incelediğimiz yeni telefonlar fiyat ve diğer bilgiler videomuzda.
Sony'nin incelemelerini dünyada ilk defa yayınladığımız Xperia Z5 serisi yeni nesil akıllı telefonları nihayet Türkiye'de. Peki hangi model ne zaman çıkıyor, fiyatlar ne olacak ve pek tabi ki bir başka model olan Xperia M5'in akıbeti ne durumda. Hepsi ve dahası videomuzda...
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
İbretlik yorumlar var okudukça üzülüyorum vallahi. "820 li cihazlar çıkacak, 810'lu cihaz almak ne kadar mantıklı ?" Kardeşim zaten soru baştan sona mantıksız. Ne yapacaksın la 820'li cihazı. 810 da yapamadığın neyi 820 de yapacaksın. Evet biraz daha az ısınacak ve belki şarjı da %5 daha fazla gidecek. Başka ? Bu 820 den beklentiniz nedir ? Size karımı bulacak yada kocamı ? İkinci eli para etmiyormuş. Ne güzel la etmesin işte. Para etmiyor diye satmaz, cihaz ölene kadar kullanır ve yerine her yıl sıfır cihaz alma gereği duymazsın. Yani bu fena bir şey mi ? Aslında Apple gibi firmaların fiyat düşürmeyerek bir şekilde sizi ürünlerine bağımlı kıldığını fark edemiyor musunuz ? "İkinci eli 1800 lira ediyor satayım da üstüne 1.300 lira daha ekleyip 6s alayım" Al canım hayırlı olsun. Hep en son teknolojiyi isteme saplantısı ve basitliğinden kurtulabilirsiniz. Az gayret lütfen.
İbretlik yorumlar var okudukça üzülüyorum vallahi. "820 li cihazlar çıkacak, 810'lu cihaz almak ne kadar mantıklı ?" Kardeşim zaten soru baştan sona mantıksız....
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2 Yanıt Yanıtla +33
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aybey 3 yıl
Ben bu gün teknosa mağazasında hem z5c hem de z5'i elaman kutudan çıkarırken inceledim. Z5c abartıldığı kadar kalın değil. ip5 ebatlarında gibi ve ekran daha büyük. Hem z5 hem de z5c'de ekran çerçeveleri bariz şekilde daraltılmış. Fotoğraflarda görüldüğü gibi durmuyor. Z5 beyaz rengin arka tarafı gri gibi alaca bir renk.
z5p'in fiyatı da 3000 tl beklenirken 200 tl daha ucuz geldi. Eşeği kaybettirip buldurmuşlar gibi.
Ekran ve kamera gerçekten çok iyi. Hatat satıştaki teknosa çalışanları dahi( Her tuttuklarını ya samsunga yada lg ye götüren tipler) resim ve ekran kalitesine bayıldı.
Elde çok tok duruyor. Kavis oranı düşürülmüş biraz daha dik duruyor kenarlar ancak bu bile telefona ayrı bir hava vermiş.
Keşke alım gücü yüksek bir ulus olaydık da, sıkıntıya girmeden alabilseydik.
Bu sefer olmuş gibi.
Ben bu gün teknosa mağazasında hem z5c hem de z5'i elaman kutudan çıkarırken inceledim. Z5c abartıldığı kadar kalın değil. ip5 ebatlarında gibi ve ekran daha bü...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Fenomenon 3 yıl Guest-D7F4BA6BC
grkankot2
ikinci el 16 gb iphone6nin 1800liradan satildigi dunyada hicbir android telefon 2500 edemez/ etse etse note5 eder o da 2000 eder
sonynin bir tek sarji saglamdi/ apple bunu ip 6 serisi ile curutmus durumda/
androidde note5 note4 haric alinacak telefon yok malesef(fiyatlarina oranla) he bi de 1000e z2 alinabilir o kadar

16gb hafızası artırılmayan 2. el bir cihaz 1800 ediyorsa Z5 2500'e bedava sayılır.
grkankot2ikinci el 16 gb iphone6nin 1800liradan satildigi dunyada hicbir android telefon 2500 edemez/ etse etse note5 eder o da 2000 eder
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 3 yıl
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Bay jack hookson
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DH Misafiri 3 yıl
ilk aldığım z serisiydi memnun kaldım. model yükseltmeyi düşündüğüm telefonlardan birtanesi seslikilit.com/...
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knnolg 3 yıl
Fiyatlar çok yüksek yinede iphone a göre iyi bir fiyat
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knnkpln 3 yıl
Z5 Compact 2 bin TL'nin altında olacak mış 1.999 TL olacakmış


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.Aslan. 3 yıl
6 ayda yeni model çıkaran bir firma için gereksiz pahalı...
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aycibin 3 yıl .Aslan.
___General___

6 ayda yeni model çıkaran bir firma için gereksiz pahalı...

2015 amiral gemilerine bakalım kaç aya bir model geliyor

samsung:

1)s6
2)note5
3)s6edge
4)s6edge+
5)s6active
6)note5edge(yolda)

lg'de g4 ve v10

htc'ye de bakalım

1)one m9
2)one m9+
3)one m9+supreme camera
1 Yanıt Yanıtla +1
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meego 3 yıl
kamera testlerinde 1. olarak çıktı.
Marketlere gelsede incelemesini yapsak.
Z5 premiumu merak ediyorum
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Şu fiyatlardan sonra Zony fanboylarının HTC'ye laf etme hakkı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Helal olsun M5 'i 1499 Tl altında satacağız dedi... Piyasayı silip süpürecekler 1299 olursa ooo nal toplatır. Fakat bir sorun var M5 için kendiliğinden kapanma sorunu varmış gecikme nedeni belki budur. yabancı forumlarda kullananlar kendiliğinden kapanma sorunundan çok bahsediyorlar ve sony bu sorunla ilgili hiç bir açıklama yapmamış garip ?
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dr_divx 3 yıl
z serisini ilk telefonundan beri bakıyorum, z5 de aynı! ekran rengi hoş gelmiyor gözüme.soluk donuk bir renk tonu var.donanım malzeme kalitesi güzel.
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AC_Hawker 3 yıl
z5 compact 2500 lira olur diyordum
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