Sony Xperia Z5 ailesi Türkiye'de: "İşte fiyatlar, çıkış tarihileri ve Xperia M5'in durumu"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony'nin uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Xperia Z5 ailesi akıllı telefonlar nihayet Türkiye'de. Daha önce incelediğimiz yeni telefonlar fiyat ve diğer bilgiler videomuzda.Sony'nin incelemelerini dünyada ilk defa yayınladığımız Xperia Z5 serisi yeni nesil akıllı telefonları nihayet Türkiye'de. Peki hangi model ne zaman çıkıyor, fiyatlar ne olacak ve pek tabi ki bir başka model olan Xperia M5'in akıbeti ne durumda. Hepsi ve dahası videomuzda...
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z5p'in fiyatı da 3000 tl beklenirken 200 tl daha ucuz geldi. Eşeği kaybettirip buldurmuşlar gibi.
Ekran ve kamera gerçekten çok iyi. Hatat satıştaki teknosa çalışanları dahi( Her tuttuklarını ya samsunga yada lg ye götüren tipler) resim ve ekran kalitesine bayıldı.
Elde çok tok duruyor. Kavis oranı düşürülmüş biraz daha dik duruyor kenarlar ancak bu bile telefona ayrı bir hava vermiş.
Keşke alım gücü yüksek bir ulus olaydık da, sıkıntıya girmeden alabilseydik.
Bu sefer olmuş gibi.
16gb hafızası artırılmayan 2. el bir cihaz 1800 ediyorsa Z5 2500'e bedava sayılır.