Sony ses standı turu IFA 2015: Yeni kulaklıklar, Walkman'ler, mobil amfi ve özel kablolar

IFA 2015 özel videolarımız devam ediyor. Bu videoda Sony'nin ses standını geziyor ve başta yeni nesil kulaklıklar ve Walkman modelleri olmak üzere ses tutkunlarını hedef alan mobil amfi ve özel müzik kablolarına göz atıyoruz.

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