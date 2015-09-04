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Sony ses standı turu IFA 2015: Yeni kulaklıklar, Walkman'ler, mobil amfi ve özel kablolar

3 yıl
27,3b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2015 özel videolarımız devam ediyor. Bu videoda Sony'nin ses standını geziyor ve başta yeni nesil kulaklıklar ve Walkman modelleri olmak üzere ses tutkunlarını hedef alan mobil amfi ve özel müzik kablolarına göz atıyoruz.
 

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Redunay 3 yıl
sony = kalite
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infom@n 3 yıl
kulak içi yok mu ?
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King Kong İstanbulda 3 yıl
çok teşekkürler.
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complete_ 3 yıl
zx100 üzerinde ben durayım sesi zx1 den daha iyi zx2 den daha kötü bulundu fiyatta orantılı olacaktır bence bu firmalar milletle oynuyorlar fiyata göre ses ayarlamalarını çok rahat yapabiliyorlar bu demekki mükemmel ürün çıkarabilirler ama çıkarmıyorlar aynı şey teknolojik ürünlerin hepsin de var...
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tricore 3 yıl
o kablonun sarmalındaki dokusu taktığında aldığın ses .... Anlayamazsınız ...
(Temsili zengin çocuğu)
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java 3 yıl
Sony iyi güzel, çok sevdiğim bir marka ama Türkiye'den bir daha Sony ürünü almam, yurtdışından getirtirim... Fazladan vereceğim sözde garanti parası boşa gitmiş oluyor, servisleri beş para etmez...
Telefonunuz 2 ay sonra bozuluyor servis yedi düzel tarafından bilinen 6502 sayılı tüketici kanununun maddesi olan "6 ay içinde tüketici para iadesi isteme hakkına sahiptir" bölümünden haberi yokmuş gibi davranarak telefonu bırakın değişim tamir ettiğini iddia ederek geri veriyor...
Sony Türkiye adam olmaz bunu düzeltmediği sürece...
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haberelectro 3 yıl java
ZX2 turkiyede yurtdisindan daha ucuz.
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darkdiva 3 yıl
Dün Gear S2 tanıtıldı, sitede ne haberi var ne de bir şeyi.
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haberelectro 3 yıl
ZX2 PHA3 Z7 bunlar zaten onceden tanitilan urunler. ZX100 uzerinde daha fazla dursaydiniz. Keske ozelliklerini ayrintili soyleseydiniz.
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THUGGER 3 yıl
Guzel
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Cenkay KESER 3 yıl
Boyle videoları görmek güzel. MRD1A beklediğinden pahalı çıktı, fiyatı alınabilecek seviyelere düşsün bir bakalım.
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yucelugr 3 yıl
Telefon ve televizyon yerine bu tarz farklı incelemeler görmek ve sizinde bunlara olan ilginize şahit olmak sevindirici. Teşekkürler
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