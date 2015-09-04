Sony ses standı turu IFA 2015: Yeni kulaklıklar, Walkman'ler, mobil amfi ve özel kablolar

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Sony ses standı turu IFA 2015: Yeni kulaklıklar, Walkman'ler, mobil amfi ve özel kablolar
3 yıl
27,3b
1
Müzik / Ses Sistemleri
26
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
IFA 2015 özel videolarımız devam ediyor. Bu videoda Sony'nin ses standını geziyor ve başta yeni nesil kulaklıklar ve Walkman modelleri olmak üzere ses tutkunlarını hedef alan mobil amfi ve özel müzik kablolarına göz atıyoruz.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
Redunay
3 yıl
editörün seçimi
sony = kalite
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
infom@n
3 yıl
editörün seçimi
kulak içi yok mu ?
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
King Kong İstanbulda
3 yıl
editörün seçimi
çok teşekkürler.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
complete_
3 yıl
editörün seçimi
zx100 üzerinde ben durayım sesi zx1 den daha iyi zx2 den daha kötü bulundu fiyatta orantılı olacaktır bence bu firmalar milletle oynuyorlar fiyata göre ses ayarlamalarını çok rahat yapabiliyorlar bu demekki mükemmel ürün çıkarabilirler ama çıkarmıyorlar aynı şey teknolojik ürünlerin hepsin de var...
Yanıtla
+-2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
tricore
3 yıl
editörün seçimi
o kablonun sarmalındaki dokusu taktığında aldığın ses .... Anlayamazsınız ...
(Temsili zengin çocuğu)
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
java
3 yıl
editörün seçimi
Sony iyi güzel, çok sevdiğim bir marka ama Türkiye'den bir daha Sony ürünü almam, yurtdışından getirtirim... Fazladan vereceğim sözde garanti parası boşa gitmiş oluyor, servisleri beş para etmez...
Telefonunuz 2 ay sonra bozuluyor servis yedi düzel tarafından bilinen 6502 sayılı tüketici kanununun maddesi olan "6 ay içinde tüketici para iadesi isteme hakkına sahiptir" bölümünden haberi yokmuş gibi davranarak telefonu bırakın değişim tamir ettiğini iddia ederek geri veriyor...
Sony Türkiye adam olmaz bunu düzeltmediği sürece...
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
haberelectro
3 yıl
editörün seçimi
java
ZX2 turkiyede yurtdisindan daha ucuz.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
darkdiva
3 yıl
editörün seçimi
Dün Gear S2 tanıtıldı, sitede ne haberi var ne de bir şeyi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
haberelectro
3 yıl
editörün seçimi
ZX2 PHA3 Z7 bunlar zaten onceden tanitilan urunler. ZX100 uzerinde daha fazla dursaydiniz. Keske ozelliklerini ayrintili soyleseydiniz.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
THUGGER
3 yıl
editörün seçimi
Guzel
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Cenkay KESER
3 yıl
editörün seçimi
Boyle videoları görmek güzel. MRD1A beklediğinden pahalı çıktı, fiyatı alınabilecek seviyelere düşsün bir bakalım.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
yucelugr
3 yıl
editörün seçimi
Telefon ve televizyon yerine bu tarz farklı incelemeler görmek ve sizinde bunlara olan ilginize şahit olmak sevindirici. Teşekkürler
Yanıtla
+3
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:11
Sony Xperia XA2'yi kullandık: İlk izlenimlerimiz
13,2b izlenme · 1 yıl
14:25
Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor
14,7b izlenme · 1 yıl
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 17 sa.
yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 1 yıl
14:12
Sony WF-1000X alır mıydım? | Karar Günü inceleme videosu
10,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
09:53
Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim
8,4b izlenme · 1 yıl
34:19
Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de
11,5b izlenme · 1 yıl
15:21
Snapdragon 845'i kullandık l 2018'in amiral gemisi telefonları için geliyor
14,4b izlenme · 1 yıl
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
05:54
Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye
14,7b izlenme · 1 yıl
14:03
Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca
9b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 17 sa.
yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
19:31
2GB GTX 1050'de PubG ve GTA5 oynadık l MSI GV72 incelemesi
10,6b izlenme · 1 yıl
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Telefonunuz 2 ay sonra bozuluyor servis yedi düzel tarafından bilinen 6502 sayılı tüketici kanununun maddesi olan "6 ay içinde tüketici para iadesi isteme hakkına sahiptir" bölümünden haberi yokmuş gibi davranarak telefonu bırakın değişim tamir ettiğini iddia ederek geri veriyor...
Sony Türkiye adam olmaz bunu düzeltmediği sürece...