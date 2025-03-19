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    Sosyal medyaya erişim kısıtlaması iddiası: Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok açılmıyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişen olaylar sonrasında sosyal medya platformları Twitter (X), Instagram, YouTube ve TikTok'a erişim zorlukları yaşanıyor!
    sosyal medya erişim engeli Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişen olaylar sonrasında sosyal medya platformları Twitter (X), Instagram, YouTube ve TikTok'a erişimde güçlükler yaşanıyor. İddialara göre söz konusu sosyal medya uygulamalarına bant daraltması uygulanıyor.

    Sosyal medyaya erişilemiyor

    DownDetector ve NetBlock verilerine göre Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları; X (eski adıyla Twitter), Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'a erişim sorunları yaşıyor. Bazı kullanıcılar WhatsApp tarafında da sorun yaşadıklarını bildiriyor.

    Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

    Instagram

    instagram açılmıyor 19 mart Tam Boyutta Gör

    Twitter

    twitter açılmıyor 19 mart Tam Boyutta Gör

    YouTube

    youtube açılmıyor 19 mart Tam Boyutta Gör

    WhatsApp

    whatsapp açılmıyor 19 mart Tam Boyutta Gör

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