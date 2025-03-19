Sosyal medyaya erişim kısıtlaması iddiası: Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok açılmıyor!

Mobil teknolojiler başta olmak üzere teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alan Anıl, aynı zamanda DonanımHaber’deki SEO çalışmalarına liderlik ediyor.

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişen olaylar sonrasında sosyal medya platformları Twitter (X), Instagram, YouTube ve TikTok'a erişimde güçlükler yaşanıyor. İddialara göre söz konusu sosyal medya uygulamalarına bant daraltması uygulanıyor.

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Sosyal medyaya erişilemiyor

DownDetector ve NetBlock verilerine göre Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları; X (eski adıyla Twitter), Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'a erişim sorunları yaşıyor. Bazı kullanıcılar WhatsApp tarafında da sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Instagram

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Twitter

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YouTube

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WhatsApp

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