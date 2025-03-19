Sosyal medyaya erişim kısıtlaması iddiası: Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok açılmıyor!

Sosyal medyaya erişilemiyor
DownDetector ve NetBlock verilerine göre Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları; X (eski adıyla Twitter), Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'a erişim sorunları yaşıyor. Bazı kullanıcılar WhatsApp tarafında da sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Yaşanan sıkıntı ile ilgili BTK tarafından alınmış bir erişim kararı bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
YouTube
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İnstagram Çöktü Mü, twitter çöktü mü ve