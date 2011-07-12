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Sony yeni tableti S1'i 1 Eylül'de ön satışa sunabilir

7 yıl
6,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Sony, 9.7 inçlik Android'li tableti S1'i Eylül ayıyla birlikte ön satışa sunabilir.

Güvenilir kaynakları bulunan Thismynext'in aldığı duyumlara göre Sony, S1'in ön satışına 1 Eylül'de İngiltere'de başlayacak. Sony Centre çalışanlarına yakından S1 hakkında bilgilendirme çalışmalarına başlayacak olan elektronik devinin, tablet için belirlediği satış fiyatı ya da tabletin diğer pazarlardaki durumu şimdilik belirsizliğini korurken; geçtiğimiz ay FCC'nin sitesinde bilgilerinin yayınlanmış olması cihazın İngiltere'yi takiben Amerika'da satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Sony'nin bir diğer tableti çift ekranlı S2'nin ise, hatırlanacağı üzere, ortaya atılan iddialarda 649 Avro'luk satış fiyatına sahip olacağı ifade ediliyordu.


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