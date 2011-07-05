Sony'den S1 ve S2 için Rube Goldberg makineli ikinci tanıtım videosu

S1 ve S2 ismini verdiği tabletleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan elektronik devi Sony, iki tabletinin tanıtımına da tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtım serisinin ilk videosunda Rube Goldenberg makinesine yer veren Sony, serinin ikinci videosunda da aynı tarzı tercih ederek ilginç bir reklamın altına imzasını atmış.

Videonun sonunda "Devam edecek" mesajını veren Sony'nin S1 ve S2 tabletlerini Eylül ayında satışa sunması bekleniyor.