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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den S1 ve S2 için Rube Goldberg makineli ikinci tanıtım videosu

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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S1 ve S2 ismini verdiği tabletleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan elektronik devi Sony, iki tabletinin tanıtımına da tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tanıtım serisinin ilk videosunda Rube Goldenberg makinesine yer veren Sony, serinin ikinci videosunda da aynı tarzı tercih ederek ilginç bir reklamın altına imzasını atmış.

Videonun sonunda "Devam edecek" mesajını veren Sony'nin S1 ve S2 tabletlerini Eylül ayında satışa sunması bekleniyor.




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MeT06. 7 yıl
galiba bende bir sorun var anlamadım bir şey.
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séquestre 7 yıl
Kopuk bir reklam , yapmasalar daha iyiymiş .
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FightForBeer 7 yıl
bunasıl bır reklamdır.bir samsung'un reklamalarına bak bide kocaman sony nin yazık :)
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neXXen 7 yıl
İlginç bir reklam olmuş
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