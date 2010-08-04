Sony'den yepyeni mükemmel bir müzik arkadaşı:

WALKMAN® E450

Sony'nin genç müzik severler için tasarladığı yeni WALKMAN® E450 Video MP3 çalar serisi, süper tasarımı ve zengin WALKMAN® sesi,

50 saat müzik ve 10 saat video keyfi sürmeye imkan tanıyan uzun pil ömrü ile

çok ayrıcalıklı. WALKMAN® E450, her ruh haline uyan temalı müzikler dinlemek için SensMe? kanalları, Lyrics Sync ve Karaoke modu ile eğlence müziği seçenekleri, Clear Audio Technologies, Dynamic Normalizer ve VPT ile Mükemmel Ses Kalitesi, Windows® 7'deki otomatik video format dönüştürücüsü ile PC'ye kolay transfer imkanı ve kolayca çalma listesi oluşturmak için işaretleme fonksiyonuna da sahip.

WALKMAN® ailesi bu sonbahar, Sony'nin en yeni Video MP3 çalar seçenekleri ile genişliyor. Eğlenceli, renkli ve kullanımı kolay son nesil WALKMAN® E450 stil sahibi bir görünüme, muazzam bir ses ve video performansına sahip. Sony'nin yeni WALKMAN® E450 serisi MP3 çalarları, 2010 Eylül ayından itibaren müzikseverlerle buluşuyor olacak.

Tarzdan anlayan genç müzik severlere WALKMAN® E450 video MP3 çalar



İlk bakışta göze çarpan zevkli tasarımı ve şık üç renk seçeneği ile WALKMAN® E450, diğer MP3 çalarlar arasında öne çıkan Sony'nin zengin ve kaliteli ses ayrıcalığını da taşıyor ve genç müzikseverler için biçilmiş kaftan oluyor.

Yeni ara yüz WALKMAN®'i daha kolay kullanılır ve daha eğlenceli bir hale getirirken,yeniden tasarlanan çalma ekranı, albüm kapak çalışmalarının büyük görüntüsünü çok canlı ve net QVGA ekranda rahatlıkla görmenize izin veriyor. Arka plan duvar kağıdı olarak mevcut bulunan bir takım tasarım seçeneklerini kişiselleştirebilir veya kendi fotoğrafınızı kullanabilirsiniz. Yeni Sahne Araması özelliği ise, bir dizi küçük görüntüyü kaydırarak, uzun videolarda doğru anı bulmanızı kolaylaştırıyor.

Modunuza uygun dinleyecek bir şeyler mi arıyorsunuz?



Sony'ye özel olan SensMe? teknolojisi, müzik kütüphanenizi otomatik olarak analiz ediyor, sınıflandırıyor ve bir dizi tematik kanal yaratıyor. Size sadece o ana uygun kanalı seçmek kalıyor.

Lyrics Sync ve Karaoke modu ile şarkını söyle

WALKMAN® için yeni bir özellik olan olan Lyrics Sync, popüler olan .lrc dosya formatını destekliyor, favori şarkılarınızın sözlerini ekranda gösteriyor. Ayrıca, favori şarkılarınızla birlikte şarkı söyleyip eğlenmenize izin veren yeni bir Karaoke Modu da bulunuyor. WALKMAN®, otomatik olarak orijinal yorumcunun ses seviyesini düşürüyor, böylece sizin sesiniz müziğin üzerinde net bir şekilde duyuluyor. Eğer yüksek veya düşük notalarla baş etmeye çalışıyorsanız, tekrar çalma tuşu, çalma hızı değiştirilmeksizin herhangi birinin sesine uygun olması için aşağı veya yukarı seviyede ayarlanabiliyor.

Yeni Dil Öğrenme fonksiyonu,dikkat isteyen şarkı sözlerini öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve WALKMAN®'iniz ses perdesini değiştirmeksizin veya netliği bozmaksızın düşük bir çalma hızında dinlenmek üzere seçilen bir pasajı tekrar tekrar çalıyor.

Sony'ye özgü kullanışlı bir işaretleme fonksiyonu, beş adede kadar kişisel çalma listesi yaratmanıza, eklemenize veya düzeltmenize izin veriyor. Sadece modunuza veya yaptığınız şeye uygun bir çalma listesini seçmeniz yeterli oluyor.

Uzun pil ömrü ile 50 saate kadar müzik veya 10 saate kadar video

Her WALKMAN® gibi yeni E450 serisi de, müzik koleksiyonuz için sağladığı tam ve zengin ses özelliği ile kulakların pasını alıyor. Net Bas ve Net Stereo özelliklerine, yeni DSEE (Digital Sound Enhancement Engine / Dijital Ses Artırma Motoru) özelliği de katılıyor. Sony tarafından geliştirilen DSEE, müzik dosyalarının daha doğal ve CD kalitesinde sesi oluşturmak için sıkıştırıldığında kaybolan yüksek frekansları onarıyor.

Yeni Virtual Phones Technology (Sanal Telefon Teknolojisi) kulaklıklarınıza, favori parçalarınızla eğlenmeniz için fazladan bir boyut da getiriyor. Ayrıca Sony'nin akustik modellemesi size, farklı beş ses alanı seçeneği sunuyor. Dynamic Normalizer ise siz şarkıları sürekli dolaşma modunda arka arkaya dinlerken her bir şarkının ses hacmini dengeleyip, ses yüksekliğindeki farklılıkları azaltıyor.

Ekstra uzun pil ömrü E450 serisini daha uzun süre kullanmanıza izin veriyor; tek bir şarjla 50 saate kadar müzik dinleme veya 10 saat video oynatma süresine sahip oluyorsunuz1.

Sağlanan İçerik Transferi yazılımı, PC'nizden veya iTunes kütüphanesinden (DRM dosyalarını içermez) müzik dosyalarını ve çalma listelerini doğrudan WALKMAN®'inize "Sürükle ve Bırak" yöntemi ile aktarmanızı kolaylaştırıyor.

Windows® 7 kullanıcıları için WALKMAN® ile PC'de mükemmel uyum

WALKMAN® E450'yi PC'nizin USB yuvasına taktığınızda, yeni bir 'Cihaz Ortamı' penceresi otomatik olarak açılıyor. Bu kullanımı çok kolay medya yönetimi fonksiyonu, Windows Explorer'da WALKMAN®'de kayıtlı dosyalar arasında dolaşmanıza ve medya dosyalarını doğrudan PC'nizden WALKMAN®'e aktarmanıza izin veriyor. Windows® 7 de, sabit diskinizde saklanan DivX® ve AVCHD video dosyalarının bile WALKMAN®'de izlenmesi için oynatılabilir bir formata dönüştürülmesini sağlıyor.

WALKMAN® E450 serisi tüm Sony MP3 ve MP4 çalar ürün yelpazesinin bir parçasıdır. WALKMAN® ürün yelpazesi, 7.1 cm'lik (2.8 inç) geniş OLED ekranı ile ultra-ince A serisini, entegre hoparlörlere sahip çok yönlü S serisini, giyilebilir W serisini ve pratik, kullanımı kolay B serisini de içeriyor.

NOTLAR:



1 MP3 dosyalarının @ 128kbps ile 50 saat (yaklaşık) müzik çalma süresi ekolayzer'ın "Yok"a ve ekran koruyucunun da "Boş"a ayarlı olduğu durumda geçerlidir. MPEG-4 dosyalarının @ 384 kbps ile 10 saat (yaklaşık) video oynatma süresi ise, genel parlaklık ayarının "3"e ayarlı olması durumunda geçerlidir.

Burada bahsedilen gerçek şirket ve ürün isimleri sahiplerinin ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı tescilli ticari markası ve tescilli markasıdır.

DivX ve ilişkili DivX logoları, DivX, Inc.'in kayıtlı tescilli ticari markalarıdır.

AVCHD, AVCHD logosu, AVCHD Lite ve AVCHD Lite logosu, Panasonic Corporation ve Sony Corporation'ın tescilli markasıdır.

iTunes, Apple Inc.'in kayıtlı tescilli ticari markasıdır.

WALKMAN® E450 teknik özellikleri

NWZ-E450 serisi Kapasite NWZ-E454: 8GB

(yaklaşık 1,800 şarkı)

NWZ-E453: 4GB

(yaklaşık 880 şarkı) Desteklenen müzik/video dosyası formatları Ses: MP3/WMA (DRM'i içerir)/AAC/ Linear PCM/AAC formatında, telif hakkı korumalı ses dosyaları tekrar çalınamaz.

Video: AVC(H.264/AVC) Baseline Profile/MPEG-4/WMV (DRM'i içerir) Ekran 5.1cm/2.0" QVGA LCD Çalma fonksiyonları SensMe?; Lyrics Sync; Karaoke Modu; Dil Öğrenme modu Diğer fonksiyonlar Dynamic Normalizer; VPT; Ekolayzer; FM Radyo; ses kaydedici; Alarm/zamanlayıcı; WM-Yuvası Şarj süresi (USB yoluyla) 80% şarj 1.5 saatte, tam şarj 3 saatte Pil ömrü Ekolayzer "Yok"a ayarlıyken, 128 kbps'de 50 saat MP3 dosyalarla müzik çalma

384 kbps'de MPEG-4 dosyalarla 10 saat video oynatma Mevcut renkler Siyah, Kırmızı, Mavi Boyutlar (yaklaşık) 94.7 x 44.0 x 9.7 mm Ağırlık (yaklaşık) 58g Sağlanan aksesuarlar USB kablosu, Kulaklık, Aksesuarlar için bağlantı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı