Samsung, ticari kullanıma yönelik yenilikçi ekranlarını tanıttı

- Samsung Color E-Paper
- Yapay zeka destekli etkileşimli ekran
- 2025 Otel TV’leri
- The Wall IWC
- The Wall IVC
- Şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay
- Yorumlar
Samsung Color E-Paper
Samsung renkli elektronik kâğıt, mağazalardaki geleneksel analog ve kağıt tanıtımların yerini alacak yeni bir ekran türü. Ultra ince ve çok az enerji kullanıyor. Ekran, statik görüntüleri göstermek için çevreden gelen ışığı kullanarak çalışıyor.
Yapay zeka destekli etkileşimli ekran
Samsung'un yeni yapay zeka destekli etkileşimli ekranı, öğrenmeyi daha kolay ve daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış. Bu ekran, gerçek zamanlı transkripsiyon, sorulara anında yanıt ve yapay zeka tarafından oluşturulan ders özetleri sağlayarak öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olacak.
2025 Otel TV’leri
Samsung, otellerede misafirlere kusursuz eğlence deneyimi sunacak yeni TV'lerini tanıttı. Bu TV’ler, kişilerin AirPlay ve Google Cast kullanarak cihazlarındaki içerikleri kolayca televizyona aktarmalarına olanak tanıyacak. SmartThings Pro ile kişiler odalarını kontrol edebilecek ve hizmetlere doğrudan TV'den erişebilecek.
The Wall IWC
Komuta ve kontrol merkezleri gibi kritik öneme sahip ortamlar için Wall IWC en iyi seçeneklerden biri olacak. Samsung'un micro LED teknolojisiyle güçlendirilen bu ekran, net ve kesintisiz görseller sunuyor. Bu ekran, her saniyenin önemli olduğu ortamlar için üretilmiş ve ihtiyaç duydukları netliği ve güvenilirliği sağlıyor.
The Wall IVC
Samsung'un The Wall IVC olarak adlandırılan ekranı kurumsal yayın stüdyoları için tasarlanmış. Bu ekran sistemi, çarpıcı görsellere ve sorunsuz iş akışını ihtiyaç duyan içerik üreticileri için harika olacak. ARRI ve Realtime Department ile yapılan iş birliği, yüksek kaliteli, kusursuz sanal prodüksiyonu garanti ediyor.
Şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay
Samsung, şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay'i tanıttı. Bu ekranlar, 360 derecelik görünüm ve etkileşimli özellikler sunarak müze sergilerini daha çekici hale getirmek için tasarlanmış. HoloDisplay, ziyaretçileri hayrete düşüren keskin, kayan 3D görüntüler bile yansıtabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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