Samsung, ticari kullanıma yönelik yenilikçi ekranlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, sistem entegrasyonu ve görsel-işitsel sektöre yönelik dünyanın en büyük teknoloji fuarı ISE 2025’te yeni ekranlarını tanıttı. Enerji tasarruflu ekranlardan yapay zeka destekli etkileşimli ekranlara, Samsung, ticari kullanıma yönelik yenilikçi ekranlarını gösterdi.

Bu katlanabilir konsept telefon, tüm dengeleri alt üst edebilir! 10 sa. önce eklendi

Samsung Color E-Paper

Samsung renkli elektronik kâğıt, mağazalardaki geleneksel analog ve kağıt tanıtımların yerini alacak yeni bir ekran türü. Ultra ince ve çok az enerji kullanıyor. Ekran, statik görüntüleri göstermek için çevreden gelen ışığı kullanarak çalışıyor.

Yapay zeka destekli etkileşimli ekran

Samsung'un yeni yapay zeka destekli etkileşimli ekranı, öğrenmeyi daha kolay ve daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış. Bu ekran, gerçek zamanlı transkripsiyon, sorulara anında yanıt ve yapay zeka tarafından oluşturulan ders özetleri sağlayarak öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olacak.

2025 Otel TV’leri

Samsung, otellerede misafirlere kusursuz eğlence deneyimi sunacak yeni TV'lerini tanıttı. Bu TV’ler, kişilerin AirPlay ve Google Cast kullanarak cihazlarındaki içerikleri kolayca televizyona aktarmalarına olanak tanıyacak. SmartThings Pro ile kişiler odalarını kontrol edebilecek ve hizmetlere doğrudan TV'den erişebilecek.

The Wall IWC

Komuta ve kontrol merkezleri gibi kritik öneme sahip ortamlar için Wall IWC en iyi seçeneklerden biri olacak. Samsung'un micro LED teknolojisiyle güçlendirilen bu ekran, net ve kesintisiz görseller sunuyor. Bu ekran, her saniyenin önemli olduğu ortamlar için üretilmiş ve ihtiyaç duydukları netliği ve güvenilirliği sağlıyor.

The Wall IVC

Samsung'un The Wall IVC olarak adlandırılan ekranı kurumsal yayın stüdyoları için tasarlanmış. Bu ekran sistemi, çarpıcı görsellere ve sorunsuz iş akışını ihtiyaç duyan içerik üreticileri için harika olacak. ARRI ve Realtime Department ile yapılan iş birliği, yüksek kaliteli, kusursuz sanal prodüksiyonu garanti ediyor.

Şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay

Samsung, şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay'i tanıttı. Bu ekranlar, 360 derecelik görünüm ve etkileşimli özellikler sunarak müze sergilerini daha çekici hale getirmek için tasarlanmış. HoloDisplay, ziyaretçileri hayrete düşüren keskin, kayan 3D görüntüler bile yansıtabiliyor.

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