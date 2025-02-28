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    Samsung, ticari kullanıma yönelik yenilikçi ekranlarını tanıttı

    Samsung, ISE 2025'te hem ticari hem de eğitim sektöründe teknolojiyi kullanım şeklini değiştirecek bir dizi yeni ekran tanıttı. Samsung'a göre ticari ekranların geleceği böyle olacak.
    Samsung ticari ekranlar ISE 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, sistem entegrasyonu ve görsel-işitsel sektöre yönelik dünyanın en büyük teknoloji fuarı ISE 2025’te yeni ekranlarını tanıttı. Enerji tasarruflu ekranlardan yapay zeka destekli etkileşimli ekranlara, Samsung, ticari kullanıma yönelik yenilikçi ekranlarını gösterdi.

    Samsung Color E-Paper

    Samsung renkli elektronik kâğıt, mağazalardaki geleneksel analog ve kağıt tanıtımların yerini alacak yeni bir ekran türü. Ultra ince ve çok az enerji kullanıyor. Ekran, statik görüntüleri göstermek için çevreden gelen ışığı kullanarak çalışıyor.

    Yapay zeka destekli etkileşimli ekran

    Samsung'un yeni yapay zeka destekli etkileşimli ekranı, öğrenmeyi daha kolay ve daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış. Bu ekran, gerçek zamanlı transkripsiyon, sorulara anında yanıt ve yapay zeka tarafından oluşturulan ders özetleri sağlayarak öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olacak.

    2025 Otel TV’leri

    Samsung, otellerede misafirlere kusursuz eğlence deneyimi sunacak yeni TV'lerini tanıttı. Bu TV’ler, kişilerin AirPlay ve Google Cast kullanarak cihazlarındaki içerikleri kolayca televizyona aktarmalarına olanak tanıyacak. SmartThings Pro ile kişiler odalarını kontrol edebilecek ve hizmetlere doğrudan TV'den erişebilecek.

    The Wall IWC

    Komuta ve kontrol merkezleri gibi kritik öneme sahip ortamlar için Wall IWC en iyi seçeneklerden biri olacak. Samsung'un micro LED teknolojisiyle güçlendirilen bu ekran, net ve kesintisiz görseller sunuyor. Bu ekran, her saniyenin önemli olduğu ortamlar için üretilmiş ve ihtiyaç duydukları netliği ve güvenilirliği sağlıyor.

    The Wall IVC

    Samsung'un The Wall IVC olarak adlandırılan ekranı kurumsal yayın stüdyoları için tasarlanmış. Bu ekran sistemi, çarpıcı görsellere ve sorunsuz iş akışını ihtiyaç duyan içerik üreticileri için harika olacak. ARRI ve Realtime Department ile yapılan iş birliği, yüksek kaliteli, kusursuz sanal prodüksiyonu garanti ediyor.

    Şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay

    Samsung, şeffaf MICRO LED ve HoloDisplay'i tanıttı. Bu ekranlar, 360 derecelik görünüm ve etkileşimli özellikler sunarak müze sergilerini daha çekici hale getirmek için tasarlanmış. HoloDisplay, ziyaretçileri hayrete düşüren keskin, kayan 3D görüntüler bile yansıtabiliyor.

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