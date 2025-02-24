Türksat’tan dev veri merkezi hamlesi: Kapasite 8 kat artacak

Türksat’ın veri merkezi kapasitesi 8 kat artacak
Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ankara Gölbaşı’nda inşa edilecek veri merkezi, Türksat’ın mevcut veri merkezi kapasitesini ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artıracak. Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak bu tesis, özellikle e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kritik öneme sahip kamu hizmetlerine kesintisiz erişimi garanti altına alacak.
Ayrıca, 21 MVA kurulu güç kapasitesine sahip olacak merkez, LEED-Gold sertifikası, Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Bu sayede yüksek enerji verimliliği sağlanırken, sürdürülebilir ve çevre dostu bir altyapı oluşturulacak.
Öte yandan Türksat’ın yeni veri merkezi yapay zeka, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenimi gibi alanlarda yüksek işlem kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede büyük veri analizi, algoritma eğitimi ve yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar gibi işlemler için güçlü bir altyapı sunulacak.
2027’de hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu, Gölbaşı Veri Merkezi’nin temelinin bu yıl atılacağını ve 2027 yılının ilk yarısında hizmete girmesinin planlandığını belirtti. Uraloğlu, “Ayrıca sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat, ülkemizin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet etmiş olacak” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.