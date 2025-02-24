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    Türksat’tan dev veri merkezi hamlesi: Kapasite 8 kat artacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, veri ve bulut teknolojileri için Türksat’ın planladığı Veri Merkezinin 28 bin 500 metrekarelik dev bir alanda hayata geçeceğini kaydetti.
    Türksat’tan dev veri merkezi hamlesi: Kapasite 8 kat artacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirme yolunda önemli adımlar atan Türksat, veri ve bulut hizmetlerindeki kapasitesini devasa bir yatırımla artırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat’ın Gölbaşı’nda kuracağı 28 bin 500 metrekarelik yeni dev veri merkezinin ülkenin dijitalleşme sürecinde kritik bir rol oynayacağını açıkladı.

    Türksat’ın veri merkezi kapasitesi 8 kat artacak

    Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ankara Gölbaşı’nda inşa edilecek veri merkezi, Türksat’ın mevcut veri merkezi kapasitesini ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artıracak. Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak bu tesis, özellikle e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kritik öneme sahip kamu hizmetlerine kesintisiz erişimi garanti altına alacak.

    Türksat’tan dev veri merkezi hamlesi: Kapasite 8 kat artacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin veri güvenliği açısından stratejik öneme sahip olan bu yatırımla birlikte, e-Devlet hizmetleri ve diğer dijital kamu uygulamaları tamamen yerli altyapı ve yazılımlarla desteklenecek. Türksat Gölbaşı Veri Merkezi’nde 6 sistem salonu, 2 adet 20’şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekarelik beyaz alan yer alacak. Ancak veri merkezinde hangi firmanın hangi donanımlarından kaç adet kullanılacağı açıklanmadı. Yapay zeka temelli veri merkezlerinin çoğunda binlerce Nvidia GPU kullanılıyor.

    Ayrıca, 21 MVA kurulu güç kapasitesine sahip olacak merkez, LEED-Gold sertifikası, Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 standartlarına uygun olarak inşa edilecek. Bu sayede yüksek enerji verimliliği sağlanırken, sürdürülebilir ve çevre dostu bir altyapı oluşturulacak.

    Öte yandan Türksat’ın yeni veri merkezi yapay zeka, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenimi gibi alanlarda yüksek işlem kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede büyük veri analizi, algoritma eğitimi ve yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar gibi işlemler için güçlü bir altyapı sunulacak.

    2027’de hizmete alınacak

    Bakan Uraloğlu, Gölbaşı Veri Merkezi’nin temelinin bu yıl atılacağını ve 2027 yılının ilk yarısında hizmete girmesinin planlandığını belirtti. Uraloğlu, “Ayrıca sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacak Türksat, ülkemizin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet etmiş olacak” dedi.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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