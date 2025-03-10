Batı’nın tekelini kıran buluş: Çin’den EUV litografi atılımı

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Tam Boyutta Gör ABD’nin yarı iletken sektörüne yönelik ihracat kısıtlamaları giderek sıkılaşırken, Çinli araştırmacılar çip üretiminde yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü’nden bir araştırma ekibi, aşırı ultraviyole (EUV) litografi alanında geliştirdikleri yeni bir yöntemle dikkat çekmiş durumda. Son gelişmelere göre, Huawei'nin Dongguan tesisinde test edilen yerli aşırı ultraviyole (EUV) litografi sistemi, ASML'nin bu alandaki teknik tekelini kırabilecek potansiyele sahip.

Yarı iletkenlerde “DeepSeek” anı

Çin'in geliştirdiği sistem, EUV ışığını üretmek için Lazerle Uyarılmış Deşarj Plazması (LDP) teknolojisini kullanıyor. Bu yöntem, kalay damlacıklarını yüksek voltajlı elektrik deşarjı ile plazmaya dönüştürerek 13,5 nm dalga boyunda ışık üretiyor. Bu tekniğin ASML’nin kullandığı Lazer Üretimli Plazma (LPP) yöntemine kıyasla bazı avantajları bulunuyor. Aktarılanlara göre EUV LDP, daha basit bir mimariyle daha küçük bir fiziksel alana sığabiliyor. Ayrıca enerji verimliliği ve üretim maliyetleri açısından da avantajlı.

Tam Boyutta Gör ASML'nin onlarca yıldır geliştirdiği LPP yöntemi, yüksek güçlü lazerler ve karmaşık FPGA tabanlı kontrol sistemleri gerektirirken, Çin’in LDP teknolojisi, daha az karmaşık ve daha düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Çin’in atılımı yarı iletken alanındaki “DeepSeek anı” olarak yorumlanıyor.

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Huawei ve Çin’in önde gelen dökümhane üreticilerinden SMIC, bu yeni sistemin 2025’in üçüncü çeyreğinde deneme üretimine geçmesini hedefliyor. 2026 itibarıyla ise seri üretime geçilmesi planlanıyor. Eğer süreç başarıyla tamamlanırsa, Çin’in en gelişmiş yarı iletken üretim süreçlerinde büyük bir sıçrama yaşanabilir.

Tam Boyutta Gör ABD yaptırımları nedeniyle Çinli firmalar, yalnızca DUV (Derin Ultraviyole) litografi sistemleriyle 7 nm ve daha ileri süreç teknolojileri için çoklu desenleme teknikleri kullanarak üretim yapmak zorundaydı. Bu hem çok zor hem de çok maliyetli. Ancak EUV teknolojisine erişim, bu süreci daha verimli ve maliyet açısından sürdürülebilir hale getirebilir.

ASML’nin tekeli kırılıyor mu?

ASML, şu anda EUV pazarının tek hakimi konumunda ve geliştirdiği en yeni High-NA EUV sistemleri yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde bir maliyete sahip. Ancak Huawei ve SMIC’in yeni yöntemi kullanarak geliştirdiği yerli EUV makinesi, eski nesil DUV makineleriyle uyumlu bir yükseltme yolu sağlayarak Çin’in yarı iletken bağımsızlığını güçlendirebilir.

Tabii ki, Huawei’nin sisteminin çözünürlük, üretim kapasitesi ve istikrar açısından endüstri standartlarını karşılayıp karşılamadığı henüz bilinmiyor. Ancak Çin’in bu hamlesi, ASML’nin tekelinin uzun vadede kırılabileceğinin bir işareti olabilir. Eğer bu süreç başarılı olursa, Çin kendi EUV teknolojisini ticarileştirerek küresel çip üretiminde önemli bir aktör haline gelebilir.

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