Dell, 2025’te 15 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu satmayı hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Dell, yapay zeka sunucularına yönelik talebin artışıyla birlikte 2025 yılında 15 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu satışı yapmayı öngörüyor. Ancak şirketin son çeyrek finansal sonuçları, analist beklentilerinin altında kaldı. Buna rağmen firma, kazançların Wall Street beklentilerini aştığını bildirdi. Dell, ilgili çeyrekte 23,9 milyar dolar gelir elde etti.

Dell, sunucu tarafında büyüyor

Şirketin hisseleri 2025 yılı içinde yüzde 5’e yakın düşüş yaşasa da, son iki yılda yapay zekaya olan ilginin artmasıyla iki katından fazla değer kazandı. Dell’in, Elon Musk’ın xAI şirketi için Nvidia tabanlı yapay zeka sunucuları sağladığı biliniyor. Şirketin ocak ayı sonunda 4,1 milyar dolarlık birikmiş yapay zeka sunucu siparişi de bulunuyor.

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Bununla birlikte Dell, geçtiğimiz mali yılda 10 milyar dolarlık yapay zeka için optimize edilmiş sunucu sattığını ve bu yıl içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık yapay zeka sistemi satışı yapmayı beklediğini söyledi. Dell, içinde bulunulan 2026 mali yılında 101 milyar dolar ile 105 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

Son çeyrekte Dell’in sunucu bölümünde gelirlerin yüzde 22 artarak 11,35 milyar dolara yükseldiğini belirtelim. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar bölümünde ise gelirler yüzde 5 artarak 11,88 milyar dolara çıktı. Ancak genel olarak dizüstü bilgisayar pazarındaki durgunluğa da dikkat çekiliyor.

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Dell, bu yıl 15 milyar dolarlık yapay zeka sunucusu satacak