Super Talent yüksek performanslı USB 3.0 belleğini duyurdu

USB 2.0 teknolojisiyle kıyaslandığında veri aktarım hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisinin pek çok yeni sistemde standart olarak sunulmaya başlanmasıyla birlikte uyumlu sürücü ve diğer donanımların sayısında da hızlı bir artış yaşandığını görüyoruz. NAND Flash tabanlı depolama sürücüleri ve sistem bellekleri üzerine uzmanlaşan Super Talent, USB 3.0 Express RC8 adını verdiği yeni USB belleğini duyurdu. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının ve SandForce firmasının SF-1222 kodlu çip kontrolcüsünün kullanıldığı sürücü, 8 kanal tasarımını temel alıyor ve sahip olduğu yüksek performans değerleri ile bu sınıfta oldukça iddialı olacak gibi görünüyor.

Kompakt boyutlu alüminyum kasaya sahip olan yeni sürücü, Super Talent'ın açıkladığı rakamlara göre 200MB/saniye+ seviyesinden okuma ve yazma hızları sunuyor ki bu değerlerin düşük maliyetli pek çok SSD sürücüsünden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. 25GB, 50GB ve 100GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan USB 3.0 Express RC8'in yurt dışındaki resmi satışına 15 Haziran'da başlanacağı açıklandı. Super Talent'ın güncel ürün gamındaki en hızlı USB bellek olacağı belirtilen sürücü, sunduğu değerlerle genel olarak bu sınıftaki en hızlı çözümlerden de biri olacak. Performans değerleriyle göz dolduran sürücü için merak edilen detay ise fiyatların ne seviyede olacağı.