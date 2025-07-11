Razer, dünyanın en iyi e-spor oyuncularıyla geliştirdiği mouse'unu tanıttı

Tam Boyutta Gör Razer DeathAdder, markanın yaklaşık yirmi yıldır geliştirmeye devam ettiği ikonik oyuncu faresi. Ergonomik tasarımından güvenilir performansına kadar, uzun süredir rekabetçi oyuncular ve e-spor profesyonelleri için vazgeçilmez bir mouse oldu. Bugüne kadar 20 milyondan fazla DeathAdder satan Razer, ikonik farenin yeni sürümünü duyurdu: Razer DeathAdder V4 Pro.

Razer PC Remote Play resmen kullanıma sunuldu 3 ay önce eklendi

Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Razer DeathAdder V4 Pro, 56 gram ağırlığıyla ultra hafif kablosuz oyuncu mouse’u. Yeni model önceki nesle göre %63 daha fazla güç verimliliği, %37 daha düşük gecikme süresi sunan yeni Razer HyperSpeed ​​Wireless Gen 2 teknolojisiyle geliyor. Mouse, hem kablolu hem de kablosuz modda 8000 Hz’e kadar polling rate desteği sunuyor. 8000 Hz’de pil ömrü 22 saat, 1000 Hz’de pil ömrü 150 saate kadar.

Razer, farenin e-spor profesyonelleriyle birlikte tasarlandığını söylüyor. Fare, 45.000 DPI hassasiyet, 900 IPS izleme hızı ve 85G hızlanma sunan markanın en gelişmiş sensörü Razer Focus Pro 45K Optik Sensör Gen 2 ile donatılmış. Yeni DeathAdder için bir diğer yenilik ise, şirketin geleneksel mekanik kaydırma tekerleklerine kıyasla üç kat daha fazla dayanıklılık ve tutarlı, dokunsal kontrol sunduğunu söylediği optik kaydırma tekerleğinin eklenmesi. Ayrıca, daha net gelişmiş tıklama hissi verdiği söylenen yeniden tasarlanmış yepyeni Razer 4. nesil optik fare anahtarları mevcut.

Razer DeathAdder V4 Pro oyuncu mouse'u fiyatı

Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse, siyah ve beyaz renkte geliyor. Oyuncu mouse’u Razer online mağazasında 170 dolar fiyat etiketiyle satışta.

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Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse fiyatı ve özellikleri

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