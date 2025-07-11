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    Razer, dünyanın en iyi e-spor oyuncularıyla geliştirdiği mouse'unu tanıttı

    Razer, ikonik oyuncu mouse'unu yeniledi. Razer DeathAdder V4 Pro, HyperSpeed ??Wireless Gen 2 teknolojisi, 150 saatten fazla pil ömrü ve gelişmiş Focus Pro 45K Optik Sensör Gen 2 ile geliyor.

    Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Razer DeathAdder, markanın yaklaşık yirmi yıldır geliştirmeye devam ettiği ikonik oyuncu faresi. Ergonomik tasarımından güvenilir performansına kadar, uzun süredir rekabetçi oyuncular ve e-spor profesyonelleri için vazgeçilmez bir mouse oldu. Bugüne kadar 20 milyondan fazla DeathAdder satan Razer, ikonik farenin yeni sürümünü duyurdu: Razer DeathAdder V4 Pro.

    Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse özellikleri

    Razer DeathAdder V4 Pro oyuncu faresi Tam Boyutta Gör
    Yeni Razer DeathAdder V4 Pro, 56 gram ağırlığıyla ultra hafif kablosuz oyuncu mouse’u. Yeni model önceki nesle göre %63 daha fazla güç verimliliği, %37 daha düşük gecikme süresi sunan yeni Razer HyperSpeed ​​Wireless Gen 2 teknolojisiyle geliyor. Mouse, hem kablolu hem de kablosuz modda 8000 Hz’e kadar polling rate desteği sunuyor. 8000 Hz’de pil ömrü 22 saat, 1000 Hz’de pil ömrü 150 saate kadar.

    Razer, farenin e-spor profesyonelleriyle birlikte tasarlandığını söylüyor. Fare, 45.000 DPI hassasiyet, 900 IPS izleme hızı ve 85G hızlanma sunan markanın en gelişmiş sensörü Razer Focus Pro 45K Optik Sensör Gen 2 ile donatılmış. Yeni DeathAdder için bir diğer yenilik ise, şirketin geleneksel mekanik kaydırma tekerleklerine kıyasla üç kat daha fazla dayanıklılık ve tutarlı, dokunsal kontrol sunduğunu söylediği optik kaydırma tekerleğinin eklenmesi. Ayrıca, daha net gelişmiş tıklama hissi verdiği söylenen yeniden tasarlanmış yepyeni Razer 4. nesil optik fare anahtarları mevcut.

    Razer DeathAdder V4 Pro oyuncu mouse'u fiyatı

    Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse, siyah ve beyaz renkte geliyor. Oyuncu mouse’u Razer online mağazasında 170 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    Kaynakça https://press.razer.com/product-news/razer-unveils-the-ultra-lightweight-deathadder-v4-pro/ https://www.razer.com/gaming-mice/razer-deathadder-v4-pro
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    turkelvis 21 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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