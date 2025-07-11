Razer, dünyanın en iyi e-spor oyuncularıyla geliştirdiği mouse'unu tanıttı

Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse özellikleri
Razer, farenin e-spor profesyonelleriyle birlikte tasarlandığını söylüyor. Fare, 45.000 DPI hassasiyet, 900 IPS izleme hızı ve 85G hızlanma sunan markanın en gelişmiş sensörü Razer Focus Pro 45K Optik Sensör Gen 2 ile donatılmış. Yeni DeathAdder için bir diğer yenilik ise, şirketin geleneksel mekanik kaydırma tekerleklerine kıyasla üç kat daha fazla dayanıklılık ve tutarlı, dokunsal kontrol sunduğunu söylediği optik kaydırma tekerleğinin eklenmesi. Ayrıca, daha net gelişmiş tıklama hissi verdiği söylenen yeniden tasarlanmış yepyeni Razer 4. nesil optik fare anahtarları mevcut.
Razer DeathAdder V4 Pro oyuncu mouse'u fiyatı
Razer DeathAdder V4 Pro gaming mouse, siyah ve beyaz renkte geliyor. Oyuncu mouse’u Razer online mağazasında 170 dolar fiyat etiketiyle satışta.Kaynakça https://press.razer.com/product-news/razer-unveils-the-ultra-lightweight-deathadder-v4-pro/ https://www.razer.com/gaming-mice/razer-deathadder-v4-pro Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre