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Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor

2 yıl
17,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hemen her alanda kendi teknolojilerini kullanmak isteyen Çin, sürücüsüz otomobiller konusunda da iddialı. Ülkenin Google'ı diyebileceğimiz Baidu'nun sürücüsüz otomobiline bindim.
Teknoloji dünyasının yoğun mesai harcadığı sürücüsüz otomobillere, Google'a her alanda rakip olmaya çalışan Çinli Baidu da ilgi gösteriyor. Onların geliştirdiği sürücüsüz otomobile bindim ve deneyimlerimi, teknolojinin detaylarını bu videoda anlattım. 

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PrestigeMan 2 yıl
Övröpö bözö köskönöyör. Bözö köprölör yötör.
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AAABBBTR42 2 yıl
İleride bir gün manuel atmosferik araçlar karaborsaya düşecek. Müdahale edilemeyen bir onlar kalacak. i20'lerinizi satmayın!
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Kaiser75 2 yıl
Sürücüsüz otomobil=Çöp
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fenerliste 2 yıl
Güzel video olmuş teşekkürler..
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yavaş konuş be !
bu ne böyle ?
makineli tüfek gibi kafamı şişirdin !
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LeonEyes 2 yıl SEO-Uzmanı
Aynen bende tam az yavaş konuş yazacaktım yoruma.
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kadirirdem 2 yıl
Çinliler her dalda iyi olmaya başladılar.
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ozbey08 2 yıl
bu bu yapayzeka çağınıda kaçıracağız galiba
buharlı makineler çağını kaçırdık,ağır sayayii devrimini kaçırdık,bilgisayar devrimini kaçırdık,şimdi de bu yapayzeka devrimini kaçırıypruz bravo bize çok istikrarlıyız.
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El Gato Negro 2 yıl
İt ürür, kervan yürür diye boşuna dememiş eskiler...
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_OlguN_ 2 yıl
Erdi'nin beğenmediği araba
Haval H6- 31.000 dolar
youtube.com/...
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frostburn 2 yıl
fpace mi o?
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PrestigeMan 2 yıl
Övröpö bözö köskönöyör. Bözö köprölör yötör.
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teneke1236737 2 yıl PrestigeMan
PrestigeMan
Övröpö bözö köskönöyör. Bözö köprölör yötör.




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