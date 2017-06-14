Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hemen her alanda kendi teknolojilerini kullanmak isteyen Çin, sürücüsüz otomobiller konusunda da iddialı. Ülkenin Google'ı diyebileceğimiz Baidu'nun sürücüsüz otomobiline bindim.
Teknoloji dünyasının yoğun mesai harcadığı sürücüsüz otomobillere, Google'a her alanda rakip olmaya çalışan Çinli Baidu da ilgi gösteriyor. Onların geliştirdiği sürücüsüz otomobile bindim ve deneyimlerimi, teknolojinin detaylarını bu videoda anlattım.
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bu ne böyle ?
makineli tüfek gibi kafamı şişirdin !
buharlı makineler çağını kaçırdık,ağır sayayii devrimini kaçırdık,bilgisayar devrimini kaçırdık,şimdi de bu yapayzeka devrimini kaçırıypruz bravo bize çok istikrarlıyız.
Haval H6- 31.000 dolar
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