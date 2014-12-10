Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin"

4 yıl
24,7b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Synology NAS sistemlerinde yer alan Surveillance Station isimli yazılımı kullanarak güvenlik kamerası altyapısı kuruyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
alidarkstone 4 yıl
Herşey iyi güzelde keşke birde videodaki örnek sistemin maliyeti olsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 4 yıl
Şu konuda 4 tane yorum atılmış 2 tanede soru var. Bir cevap yazman kaç dakikanı alırki ? Tamam herkesin işi gücü var ama videoyu paylaşıp çekip gidiyorsunuz hiç hoş olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asonket 4 yıl
hakikaten pahalı bir sistem. sadece cihaz 500 dolar civarında, disk ve yazılım fiyatı ile beraber 800 dolar ve takılan camera var. tabiki çok kaliteli. cisco nun güç için olan cihazın fiyatı yok araştırmamada. teşekkürler inceleme için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 4 yıl
erdi saçını başını yoluyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 4 yıl
Ender dökümanlarda 1 kamera lisansı diye bahsediyorlar ama ben DS213+ da 2 adet ip kamera kullanıyorum. Kamera için gerçekten limit varmı yoksa 2-3 tane daha bağlayabilirmiyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:17
QNAP’in İlk 3 Diskli Nas Kutusu - TS-328 İncelemesi
10,2b izlenme · 7 ay
11:53
Qnap TS-228A NAS İncelemesi ''Küçük Boyutu İle Rakiplerinin En Güçlüsü''
18,8b izlenme · 10 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,2b izlenme · 3 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,2b izlenme · 1 gün
20:16
2019'un kablosuz ağ trendleri
9b izlenme · 5 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,1b izlenme · 14 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24,2b izlenme · 11 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
8,1b izlenme · 3 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
02:55
ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme
23,7b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
837 izlenme · 2 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim