Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin"

Haber Editörü
|Herşey iyi güzelde keşke birde videodaki örnek sistemin maliyeti olsaydı.
|Şu konuda 4 tane yorum atılmış 2 tanede soru var. Bir cevap yazman kaç dakikanı alırki ? Tamam herkesin işi gücü var ama videoyu paylaşıp çekip gidiyorsunuz hiç hoş olmuyor.
|hakikaten pahalı bir sistem. sadece cihaz 500 dolar civarında, disk ve yazılım fiyatı ile beraber 800 dolar ve takılan camera var. tabiki çok kaliteli. cisco nun güç için olan cihazın fiyatı yok araştırmamada. teşekkürler inceleme için
|erdi saçını başını yoluyor :D
|Ender dökümanlarda 1 kamera lisansı diye bahsediyorlar ama ben DS213+ da 2 adet ip kamera kullanıyorum. Kamera için gerçekten limit varmı yoksa 2-3 tane daha bağlayabilirmiyim?