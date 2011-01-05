TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam ile Gigabyte'ın P67 ve H67 yonga setli anakartları ve Sandy Bridge işlemciler üzerine konuştuk.
sabe Artık sadece üst seviye ekran kartlarımı olacak piyasada?Intel'in yaptığı tekelciliğe girmiyor mu?Ekran kartı ithalatçıları yalan mı oldu şimdi?
Arkadaş Bileşenlerin her biri başka bilgisayarlarda denendi çalışıyor. Gigabayt Türkiye harici Herkez Ana kartın arzalı olduğunu onaylamış durumda. İşin komik tarafıda buya. Komik değilmi?
Ama donanım haber sayesinde. Bugün aldığım E-Mail de değişim yapacaklarını belirtmişler. Galiba yakında huzura kavuşacağım.
Yinede gerçekleşmeden inanmam artık.
Ilgili Arkadaşları burdan son durum hakkında haberdar edeceğim..
Kesin tüm bileşenleri tek tek denemişsindir, ve sorunun anakartta olduğunu görmüşsündür mutlaka... :)
Yanlış anlamada da benzer bir durum arkadaşımın başına geldiği için yazıyorum.
Arkadaşlar ve Ben bir daha Gigabyte Anakart almama yemini ettik. Üst seviye dünyanın parasını vermiş olduğum Extreme serisi anakart arzalandı. Müşteri servisi ve Garanti kapsamında değiştirmeleri gereken anakart halen daha Gigabyte teknik servisde. Telefonlara bakmıyorlar.
Anakartı onardık diyerek bana gönderdiler 3 kez onarılmadığı ortaya çıktı. Şu an Anakart halen daha 4. kez İşlemci,Ram,ve PSU dahil Gigabyte Türkiyeye gönderdim.
Sorunu çözemedikleri gibi benim bileşenlerimde arza olduğunu idda ettiler.
Kulandığım bileşenler üst seviye ve kaliteli markalardan olduğunu ıspatlamak zorunda kaldım. Şimdi kartın arzalı olduğunun kaçar tarafı kalmadı. Bu arada 3 ay geçti. Halen daha net bir çözüm yok. Ben artık E-Mail yazma ve Telefon etmeyi bıraktım. BU BİR KARALAMA DEĞİL istiyene pm atsınlar her türlü belge,email ve makbuzu gönderirim.
Yukarda tatlı tatlı anlatan beyefendi.Kendi bünyesinde nekadar tutarsız bir Satış sonrası müşteri memnuniyeti ve garanti kapsamı dahilinde bile yardımcı olamadıklarını anlatsın.
Bu sefer de çözüm getirmezlerse. Tek çözüm Tayvan daki ana merkezi E mail yağmuruna tutacağız.
Bide güzel yönünden bak dandik ekran kartlarını para vermiceksin...