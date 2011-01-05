TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam ile Gigabyte'ın P67 ve H67 yonga setli anakartları ve Sandy Bridge işlemciler üzerine konuştuk.

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