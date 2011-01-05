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TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk

8 yıl
35,4b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Gigabyte Ürün Müdürü Volkan Sağlam ile Gigabyte'ın P67 ve H67 yonga setli anakartları ve Sandy Bridge işlemciler üzerine konuştuk.


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yabankazi 8 yıl

Arkadaş Bileşenlerin her biri başka bilgisayarlarda denendi çalışıyor. Gigabayt Türkiye harici Herkez Ana kartın arzalı olduğunu onaylamış durumda. İşin komik tarafıda buya. Komik değilmi?
Ama donanım haber sayesinde. Bugün aldığım E-Mail de değişim yapacaklarını belirtmişler. Galiba yakında huzura kavuşacağım.
Yinede gerçekleşmeden inanmam artık.
Ilgili Arkadaşları burdan son durum hakkında haberdar edeceğim..
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Grma 8 yıl
Karalama değil demişsin ama resmen karalamışsın. Hiç iki yönlü düşünüp yapıcı eleştiri getirmemişsin. Belki gerçekten bileşenlerin arızalı. Diğer bileşenlerini hiç servise göndermeyi denedin mi? Anakartı değiştirseler bileşenlerinle ilgili bir uyumsuzluk varsa sorunun belki devam edecek ve o zaman durumu anlayacak olabilirsin.
Kesin tüm bileşenleri tek tek denemişsindir, ve sorunun anakartta olduğunu görmüşsündür mutlaka... :)
Yanlış anlamada da benzer bir durum arkadaşımın başına geldiği için yazıyorum.
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yabankazi 8 yıl

Arkadaşlar ve Ben bir daha Gigabyte Anakart almama yemini ettik. Üst seviye dünyanın parasını vermiş olduğum Extreme serisi anakart arzalandı. Müşteri servisi ve Garanti kapsamında değiştirmeleri gereken anakart halen daha Gigabyte teknik servisde. Telefonlara bakmıyorlar.
Anakartı onardık diyerek bana gönderdiler 3 kez onarılmadığı ortaya çıktı. Şu an Anakart halen daha 4. kez İşlemci,Ram,ve PSU dahil Gigabyte Türkiyeye gönderdim.
Sorunu çözemedikleri gibi benim bileşenlerimde arza olduğunu idda ettiler.
Kulandığım bileşenler üst seviye ve kaliteli markalardan olduğunu ıspatlamak zorunda kaldım. Şimdi kartın arzalı olduğunun kaçar tarafı kalmadı. Bu arada 3 ay geçti. Halen daha net bir çözüm yok. Ben artık E-Mail yazma ve Telefon etmeyi bıraktım. BU BİR KARALAMA DEĞİL istiyene pm atsınlar her türlü belge,email ve makbuzu gönderirim.
Yukarda tatlı tatlı anlatan beyefendi.Kendi bünyesinde nekadar tutarsız bir Satış sonrası müşteri memnuniyeti ve garanti kapsamı dahilinde bile yardımcı olamadıklarını anlatsın.
Bu sefer de çözüm getirmezlerse. Tek çözüm Tayvan daki ana merkezi E mail yağmuruna tutacağız.
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Furkán 8 yıl
Güzel bir söyleşi olmuş, teşekkürler..
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iso614300 8 yıl
Adamı sevdim ben be..Aynı şeyi Asus danda bekliyoruz eğer mümkünse.
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Onurca 8 yıl
Yeni nesil işlemcilerdeki teknoloji (sandy bridge) sadece piyasadaki giriş seviye ekran kartlarını silmiş oldu bu işlemcinin üstünde bulunan gpu yüksek seviye kartların performansını asla vermiyor
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apokoc 8 yıl
çok güzel inceleme tşk :)
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Colossal 8 yıl
Mesut Bey'den ve ekibinden daha çok video incelemesi ve video söyleşi bekliyorum. Bu işin ne kadar meşakkatli olduğunun farkında olarak kolay bişey istemediğimin farkındayım. Erdinç Bey'i 1e1'lerin devamı için dört gözle bekliyorum.
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KODTECH 8 yıl
Güzel inceleme olmuş teşekkürler. Şu işlemcilerde satışa başlasada kullanıcı incelemelerini görebilsek.
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Ahmet-79 8 yıl
Gügabyte ürün kalitesiyle zaten pazar lideri olmayı hak ediyor, umarım bu kalitesini devam ettirir. Birde sadece anakart değilde özellikle ekran kartı bölümü içinde destek verirlerse çok iyi olur çünkü hernekadar Gigabyte aslen bir anakart üreticisi olsada artık ürettiği ekran kartlarıyla da pazarda söz sahibi olacak konuma geldi.
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sabe 8 yıl
Artık sadece üst seviye ekran kartlarımı olacak piyasada?Intel'in yaptığı tekelciliğe girmiyor mu?Ekran kartı ithalatçıları yalan mı oldu şimdi?
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The@Thing 8 yıl

sabe

Artık sadece üst seviye ekran kartlarımı olacak piyasada?Intel'in yaptığı tekelciliğe girmiyor mu?Ekran kartı ithalatçıları yalan mı oldu şimdi?

Bide güzel yönünden bak dandik ekran kartlarını para vermiceksin...
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s.s.s 8 yıl
Adam çok samimi ya. Süper çok beğendim. :)
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