Elektrikli araç şarjı sil baştan: Yeni şarj tarifesi geliyor

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj tarifelerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte şarj ücretleri sabit kalmayacak, istasyonun bulunduğu konumun yoğunluğuna ve şarj işleminin yapıldığı saat dilimine göre fiyatlar farklılık gösterecek.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik düzenlemeler de hız kazanıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TRT Radyo 1’de yaptığı açıklamalarda, şarj tarifelerinde "dinamik fiyatlandırma" döneminin sinyallerini verdi. Yapılan açıklamaya göre, şarj maliyetleri artık istasyonun yoğunluğuna ve günün saatine göre belirlenecek.

AVM’de yüksek, tenha bölgelerde düşük tarife

Başkan Yılmaz, planlanan lokasyon bazlı tarife sistemi sayesinde fiyatlandırmanın arz-talep dengesine göre şekilleneceğini belirtti. Buna göre büyük ve kalabalık alışveriş merkezleri (AVM) gibi talebin çok yüksek olduğu noktalarda şarj işlemi yapan araç sahipleri daha yüksek bir tarife üzerinden ödeme yapacak. Buna karşılık, talebin daha az olduğu, sakin ve mütevazı bölgelerdeki istasyonları tercih eden kullanıcılar çok daha uygun fiyatlarla hizmet alabilecek.

Yeni sistem sadece konumla sınırlı kalmayıp zaman bazlı fiyatlandırmayı da içeriyor. Elektrik şebekesindeki yük durumuna göre fiyatlar gün içinde değişkenlik gösterecek. Yılmaz, elektrik tüketiminin zirve yaptığı akşam saatlerinde şarj ücretlerinin daha yüksek olacağını ancak tüketimin düştüğü gece saatlerinde elektrikli araçların çok daha avantajlı fiyatlarla şarj edilebileceğini vurguladı. Kullanıcılar doğru zamanı ve lokasyonu seçerek şarj maliyetlerini ciddi oranda düşürebilecek.

Şarj ünitelerine POS desteği

EPDK’nın gündemindeki bir diğer önemli konu ise ödeme yöntemlerindeki çeşitlilik. Mevcut sistemde ödemeler çoğunlukla mobil uygulamalar üzerinden QR kod ile yapılıyor. Ancak yabancı turistlerin ve mobil uygulama kullanmayı tercih etmeyen vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla şarj ünitelerine POS cihazı entegrasyonu planlanıyor. Böylece kullanıcılar, doğrudan kredi kartı veya temassız ödeme yöntemiyle şarj hizmeti satın alabilecek. Ayrıca istasyonların arıza durumları ve erişilebilirlik bilgileri de anlık olarak izlenerek paylaşılacak.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen şarj altyapılarından birine sahip olan Türkiye’de, marka ayrımı gözetilmeksizin hizmet sunuluyor. Konuya değinen Yılmaz, Türkiye’deki tüm şarj ağı işletmecilerinin, araç markası ne olursa olsun her kullanıcıya hizmet vermek zorunda olduğunu hatırlattı. Düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz net değil.

