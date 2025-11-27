Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Universe for Sale geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Universe for Sale, elle çizilmiş grafik ve animasyonlara sahip, tıklamalı bir bilimkurgu macera oyunu. Oyun, zeki orangutanların limanları çalıştırdığı ve kanlı uygulamalarıyla gizemli bir tarikatın hüküm sürdüğü Jüpiter yörüngesindeki bir uzay istasyonunda geçiyor.
Universe for Sale 27 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.