TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme

TPL-Link'in geliştirdiği UH720, çok amaçlı bir USB çoklayıcı. Çok amaçlı diyoruz çünkü tek USB 3.0 portunu 7 USB 3.0 portuna çoklaması yanında üzerinde taşıdığı 2 ekstra USB portundan 2.4A güç çıkışı

TPL-Link'in geliştirdiği UH720, çok amaçlı bir USB çoklayıcı. Çok amaçlı diyoruz çünkü tek USB 3.0 portunu 7 USB 3.0 portuna çoklaması yanında üzerinde taşıdığı 2 ekstra USB portundan 2.4A güç çıkışı sağlayarak tablet ve telefon gibi akıllı cihazları da şarj edebiliyor.

Şarj işlemi esnasında cihaz üzerindeki özel bir yonga, şarj portuna takılan akıllı telefon veya tabletin ihtiyaç duyduğu gücü belirleyerek ona göre çıkış ayarı yapıyor. Böylece pillerin aşırı yük altında bozulmaları da engellenmiş oluyor. Şarj işinin ayrı bir yonga tarafından yönetiliyor oluşu akıllı cihazların güvenliği açısından iyi düşünülmüş.

USB çoklayıcı bir adet USB 3.0 portunu 7 tane USB 3.0 yapıyor dedik fakat doğal olarak hız da portlara bağlanan cihazlara bölünmüş oluyor. Tabi USB 3.0 portunun teorik hızının 5Gbps yani 625MB/sn olduğu düşünülürse hızın 7 port doluyken 7’e bölünmüş hali bile oldukça yeterli olacaktır.

USB disk bağlayarak yaptığımız testlerde port başına disklerin teorik okuma hızlarıyla aynı oranda veri transferi sağlayabildik. Bu sırada takılı olan USB 2.0 Full HD kamera da veri aktarımında aksaklık yaşamadı. Tabi 7 data portu 2 tane de şarj portu deyince cihaza bir tane de güç girişi şart olmuş 12 volt 4a adaptörle beslenen USB çoklayıcı ne yazık ki bu adaptör takılı değilken çalışmıyor yani dizüstü kullanıcıları mobil ortamda kullanamıyorlar.

Üzerindeki güç tuşu sayesinde bütün data ve güç bağlantılarını da kesebiliyoruz. TP-Link’ink ince hatları, piyano siyahı parlak plastik ile desteklenen tasarımıyla hem iyi görünen hem de işini iyi yapan çoklayıcısı ile ilgili tek eleştirdiğimiz nokta güç adaptörsüz çalışmaması oluyor.

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Eğer USB portlarınızı çoğaltacak ve aynı zamanda PC kapalıyken de mobil cihazlarınızı şarj edecek bir platforma ihtiyaç duyuyorsanız TP-Link’in USB çoklayıcısına mutlaka göz atın diyoruz.