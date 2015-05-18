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TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme

4 yıl
29,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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TPL-Link'in geliştirdiği UH720, çok amaçlı bir USB çoklayıcı. Çok amaçlı diyoruz çünkü tek USB 3.0 portunu 7 USB 3.0 portuna çoklaması yanında üzerinde taşıdığı 2 ekstra USB portundan 2.4A güç çıkışı
 
TPL-Link'in geliştirdiği UH720, çok amaçlı bir USB çoklayıcı. Çok amaçlı diyoruz çünkü tek USB 3.0 portunu 7 USB 3.0 portuna çoklaması yanında üzerinde taşıdığı 2 ekstra USB portundan 2.4A güç çıkışı sağlayarak tablet ve telefon gibi akıllı cihazları da şarj edebiliyor.
TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme
 
Şarj işlemi esnasında cihaz üzerindeki özel bir yonga, şarj portuna takılan akıllı telefon veya tabletin ihtiyaç duyduğu gücü belirleyerek ona göre çıkış ayarı yapıyor. Böylece pillerin aşırı yük altında bozulmaları da engellenmiş oluyor. Şarj işinin ayrı bir yonga tarafından yönetiliyor oluşu akıllı cihazların güvenliği açısından iyi düşünülmüş.
TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme
 

USB çoklayıcı bir adet USB 3.0 portunu 7 tane USB 3.0 yapıyor dedik fakat doğal olarak hız da portlara bağlanan cihazlara bölünmüş oluyor. Tabi USB 3.0 portunun teorik hızının 5Gbps yani 625MB/sn olduğu düşünülürse hızın 7 port doluyken 7’e bölünmüş hali bile oldukça yeterli olacaktır.
TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme


USB disk bağlayarak yaptığımız testlerde port başına disklerin teorik okuma hızlarıyla aynı oranda veri transferi sağlayabildik. Bu sırada takılı olan USB 2.0 Full HD kamera da veri aktarımında aksaklık yaşamadı. Tabi 7 data portu 2 tane de şarj portu deyince cihaza bir tane de güç girişi şart olmuş 12 volt 4a adaptörle beslenen USB çoklayıcı ne yazık ki bu adaptör takılı değilken çalışmıyor yani dizüstü kullanıcıları mobil ortamda kullanamıyorlar.
TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme
 

Üzerindeki güç tuşu sayesinde bütün data ve güç bağlantılarını da kesebiliyoruz. TP-Link’ink ince hatları, piyano siyahı parlak plastik ile desteklenen tasarımıyla hem iyi görünen hem de işini iyi yapan çoklayıcısı ile ilgili tek eleştirdiğimiz nokta güç adaptörsüz çalışmaması oluyor.
TP-Link UH720 7 Port USB 3.0 Hub video inceleme
 

Eğer USB portlarınızı çoğaltacak ve aynı zamanda PC kapalıyken de mobil cihazlarınızı şarj edecek bir platforma ihtiyaç duyuyorsanız TP-Link’in USB çoklayıcısına mutlaka göz atın diyoruz.
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çokrenkli 4 yıl en beğenilen
Ürün masamda duruyor.Üzerine USB HD,joystick,gamepad,klavye ve mouse takılı durumda.Dizüstü bilgisayarımı masaüstü bilgsayarına çevirmek istediğimde sadece usb kablosunu dizüstüne takmak yetiyor.
Sonrasında oyun oynamak,flash bellekten dosya transfer etmek veya telefonu şarj ederken içindekileri aktarmak gibi işler, "neyi nereye takacağım" stresi olmadan kolayca halloluyor.
Ürünü mobil çoklayıcı olarak düşünmemek lazım.Sabit bir çoklayıcı olarak değerlendirdiğinizde ne büyüklüğü size fazla gelir ne de adaptörsüz çalışıyor oluşunu dert edersiniz.
Son derece şık,estetik,başarılı ve uygun fiyatlı bir ürün.Anlattığım şekilde kullanmaya ihtiyacı olanlar kaçırmasınlar.
Ürün masamda duruyor.Üzerine USB HD,joystick,gamepad,klavye ve mouse takılı durumda.Dizüstü bilgisayarımı masaüstü bilgsayarına çevirmek istediğimde sadece usb ...
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DH Misafiri 2 yıl
sanki 3,0 ta desteklemiyor gibi... hardiski bağladım ışığı mavi yanması gerekirken beyaz yandı... 3,0 portlarda hardisk ışığı mavi yanar..
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lag3 3 yıl
Aldım bakalım deneyecegız nasıl olduğunu TP-Link her zaman guvendıgımız bır marka...
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the flying dutchman 3 yıl
Ben de bir kaç gün içinde Amerika'dan bu ürünü almayı düşünüyorum. Voltaj problemi yaşamam heralde değil mi?
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alito 4 yıl
Bunun 3.1 olanını beklemek daha mantıklı
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SelcAdmirer 3 yıl
Bu cihazı bugün satın aldım.

Öncelikle öyle kocaman değil, daha önce kullandığım 7 port hub'dan 1/3 daha geniş sadece, ayrıca malzeme kalitesi de gayet güzel görünüyor.

Eski hub neyine yetmedi derseniz, birincisi 2A adaptör ile bağladığım halde cep telefonumu aşırı yavaş şekilde şarj ediyordu. Muhtemelen portlara çıkış yaparken adaptörden gelen akımı tamamen kullanamıyordu.

Pek öyle de ucuz bir hub değildi. Hala piyasada 80 TL üzerinde satış fiyatı var.

Fiyatı buna göre iyiydi ama bir eksisi daha vardı ki en çok canımı o sıkıyordu.

Eğer dizüstünün kapağını kapatıp uyku haline alırsam tekrar uyandırdığımda bağlı olan disk, yazıcı gibi aletler erişilmez oluyordu.

İlk bağlantı yaptığımda hemen bu sorunu test ettim ama sorunsuzca çalıştığını gördüm.

Eski hub eğer bağlıysa dizüstü ilk açılışta klavye çalışmıyordu.

Bu anlattıklarım muhtemelen benim dizüstünden kaynaklanıyor olabilir, başka cihazlarda o hub daha düzgün çalışıyor olabilir. Çünkü ben Macbook Pro'yu Windows ile kullanıyorum :)

Ama bana şunu gösterdi ki bu cihaz standartlara daha uygun ve bu nedenle çok daha sorunsuz çalışıyor.
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theyapici 4 yıl
aga güzel de anakart ta sayamdığım kadar usb 3 var ama olmayanlar için üzel çözüm
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ObtObt 4 yıl
Aynı cihazı ben de kullanıyorum. Sınıfının en iyisi olduğu kanaatindeyim. UH700'lerin fiyatı 120 TL civarında, UH720'ler ise ortalama 150 TL civarında. Ebatı hiç de terlik kadar büyük değil. TV kumandasından biraz hallice ve oldukça da hafif. Almak isteyenlere tavsiye ediyorum. Ve bu cihazı sanal usb çoklayıcılarla karıştırmayınız, her bir portu gerçek 3.0'dır. Yani her bir portun enerjisi kendi üzerindedir, diğer portlarla ortak değildir.
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SilenthillDream 4 yıl
usb 3.1 çıkmışken bu fiyat çok yüksek geldi bana
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çokrenkli 4 yıl en beğenilen
Ürün masamda duruyor.Üzerine USB HD,joystick,gamepad,klavye ve mouse takılı durumda.Dizüstü bilgisayarımı masaüstü bilgsayarına çevirmek istediğimde sadece usb kablosunu dizüstüne takmak yetiyor.
Sonrasında oyun oynamak,flash bellekten dosya transfer etmek veya telefonu şarj ederken içindekileri aktarmak gibi işler, "neyi nereye takacağım" stresi olmadan kolayca halloluyor.
Ürünü mobil çoklayıcı olarak düşünmemek lazım.Sabit bir çoklayıcı olarak değerlendirdiğinizde ne büyüklüğü size fazla gelir ne de adaptörsüz çalışıyor oluşunu dert edersiniz.
Son derece şık,estetik,başarılı ve uygun fiyatlı bir ürün.Anlattığım şekilde kullanmaya ihtiyacı olanlar kaçırmasınlar.
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serafon 4 yıl
slink vb facialardan sonra anker aldım kafam rahat!
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Burzum_^^ 4 yıl
islevli ama cok buyuk ne oyle terlik gibi
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-Oxy.gen- 4 yıl
aygıt gayet güzel ve işlevsellik bakımından iyi görünsede ne kadar ihtiyaç duyulacağı tartışılır.
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