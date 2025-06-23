Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den 8 modele daha HyperOS 2.2 sürprizi

    Xiaomi, HyperOS 2.2 güncellemesi daha fazla modele ulaşmaya devam ediyor. Güncelleme, Redmi Note 13 Pro+ 5G ve Xiaomi 14T Pro dahil 8 cihaz için daha hazır. İşte detaylar...

    Xiaomi'den 8 modele daha HyperOS 2.2 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Android tabanlı HyperOS işletim sistemiyle MIUI'ye veda eden Xiaomi, yazılım güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yalnızca Çin ile sınırlı olan HyperOS 2.2 güncellemesi, artık küresel pazara da ulaşmaya başladı. Halihazırda beta sürümünde olan güncelleme 8 modele daha geliyor.

    HyperOS 2.2 güncellemesi 8 modele daha geliyor

    HyperOS 2.2, şu anda Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, POCO X7 Pro, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Redmi Note 13, Redmi 13/POCO M6 ve Redmi Pad Pro 5G modellerine ulaşıyor. Güncellemenin kararlı sürümünün ise birkaç hafta içinde daha geniş kullanıcı kitlesine açılmış olacak.

    • Redmi Note 13 Pro+ 5G
    • Redmi Note 14 Pro 5G
    • POCO X7 Pro
    • Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi 15
    • Xiaomi 15 Ultra
    • Redmi Note 13
    • Redmi 13/POCO M6
    • Redmi Pad Pro 5G

    HyperOS 2.2 neler getiriyor?

    Yeni sürümle birlikte sistem genelinde animasyon akıcılığı ve yatay ekran deneyimi iyileştiriliyor. Uygulama açılışlarında yaşanan görsel bozulmalar ve dokunmatik tepkisizlik sorunları gideriliyor. Ayrıca Kamera uygulaması da yenilenmiş bir arayüz ve daha sade ayar menüleriyle güncelleniyor. Fotoğraflar için özelleştirilebilir konum etiketleri de artık erişilebilir olacak.

    Görsel deneyimi doğrudan etkileyen yeni duvar kâğıdı efektleri, masaüstü simgeleri için gölgeyle geliştirilmiş okunabilirlik ve kilit ekranı için lens efektleri de bu sürümde yer alıyor. Depolama yönetimi, TalkBack erişilebilirlik desteği ve jest animasyonları da kapsamlı şekilde elden geçirilmiş. Öne çıkan bir diğer yenilik ise internet bağlantısı olmadan sesli iletişime olanak tanıyan Xingchen Netcom özelliği. Bu özellikle birlikte Xiaomi, mobil iletişimde yeni bir alternatif sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audio görüntülü diafon mavi ekran arızası kablosuz kapı zili frekans ayarı arabayla italya turu uydudan canlı görüntü nasıl izlenir anahtar görevi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum