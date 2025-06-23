Xiaomi'den 8 modele daha HyperOS 2.2 sürprizi

HyperOS 2.2 güncellemesi 8 modele daha geliyor
HyperOS 2.2, şu anda Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, POCO X7 Pro, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Redmi Note 13, Redmi 13/POCO M6 ve Redmi Pad Pro 5G modellerine ulaşıyor. Güncellemenin kararlı sürümünün ise birkaç hafta içinde daha geniş kullanıcı kitlesine açılmış olacak.
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- POCO X7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi Note 13
- Redmi 13/POCO M6
- Redmi Pad Pro 5G
HyperOS 2.2 neler getiriyor?
Yeni sürümle birlikte sistem genelinde animasyon akıcılığı ve yatay ekran deneyimi iyileştiriliyor. Uygulama açılışlarında yaşanan görsel bozulmalar ve dokunmatik tepkisizlik sorunları gideriliyor. Ayrıca Kamera uygulaması da yenilenmiş bir arayüz ve daha sade ayar menüleriyle güncelleniyor. Fotoğraflar için özelleştirilebilir konum etiketleri de artık erişilebilir olacak.
Görsel deneyimi doğrudan etkileyen yeni duvar kâğıdı efektleri, masaüstü simgeleri için gölgeyle geliştirilmiş okunabilirlik ve kilit ekranı için lens efektleri de bu sürümde yer alıyor. Depolama yönetimi, TalkBack erişilebilirlik desteği ve jest animasyonları da kapsamlı şekilde elden geçirilmiş. Öne çıkan bir diğer yenilik ise internet bağlantısı olmadan sesli iletişime olanak tanıyan Xingchen Netcom özelliği. Bu özellikle birlikte Xiaomi, mobil iletişimde yeni bir alternatif sunmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: