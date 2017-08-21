TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi

Yapılan yeni bir düzenlemeyle, ülkemizdeki telefonlara uygulanan %6 oranındaki TRT bandrol vergisi %10 düzeyine yükseltildi. Peki artış telefon fiyatlarına ne oranda etki ediyor, örnekle açıklıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde telefonlara uygulanan %6 oranında TRT bandrol vergisinde artış yapıldı ve oran %10'a çıkartıldı. Peki TRT bandrolünün telefon fiyatlarındaki etkisi, ağırlığı ve hesaplamadaki rolü tam olarak ne, bu videoda işte bu sorulara yanıt veriyoruz.