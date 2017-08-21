TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yapılan yeni bir düzenlemeyle, ülkemizdeki telefonlara uygulanan %6 oranındaki TRT bandrol vergisi %10 düzeyine yükseltildi. Peki artış telefon fiyatlarına ne oranda etki ediyor, örnekle açıklıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde telefonlara uygulanan %6 oranında TRT bandrol vergisinde artış yapıldı ve oran %10'a çıkartıldı. Peki TRT bandrolünün telefon fiyatlarındaki etkisi, ağırlığı ve hesaplamadaki rolü tam olarak ne, bu videoda işte bu sorulara yanıt veriyoruz.
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Herkes aynı lafları kullanıyor. Amerikada iphone 650 dolar. Bu telefonun içinde apple kâr marjı garanti ücreti ve bayi kârları yok mu ?
Madem new yorktasın orada bir telefonun vergisi %7 dır.
Şimdi basit hesap yapalım.
650 dolar şuan 2275 tl yapıyor.
2275 tl nin üzerine 227 tl trt bandrollü koyalım. 2502 TL yaptı
2502 nin %25 ötv olsun. 3127 TL yaptı.
%18 kdv ekliyelim 3689 tl yaptı. Apple sitesinde şuan 3.800 tl görünüyor. ?
Şimdi burada bazı arkadaşlar devlet öyle böyle diyecek. Evet doğru. Devlet çok ağır vergi uyguluyor. Sebebi milyar dolarlara ulaşan cep telefonu pazarı. Ülkede kayıp ekonomi milyar dolarları buluyor. Devlet madem bu kadar büyük pazar var. Vergimi kesiyim dedi.
Buradaki sonuç vatandaş devleti kazıklama derdinde devlette madem kayıt altına alacağım vergi var. Arttırıyım dedi. Devlette vatandaşı kazıklama derdinde.
Peki her seferinde devlete şuçu atan editörler. Teknosa nin bazı telefonlarda istediği 500 TL kâr a neden ses çıkarmıyor ?
Mesut çevik sorun o açıklasın.
En son patlak veren aral game olayları. Vatan bilgisayar diğer firma ucuza satmış diye kıyameti koparmış.
Ya başka firmaların telefonu satmak için istediği raf parası ?
Hep aynı haberleri yapmaktan vaz geçin. Emeğine saygım var fakat bir kerede teknoloji firmaları. (Teknosa vatan media markt) nasıl kâr marjı elde ediyor. Piyasayı nasıl tekel haline getirdiler onları konuşun.
Bu ülkede istanbul atatürk havalimanı patlamasında 100 dolar isteyen taksiciler var.
Vatandaşından şirketlerine devletine hepsi çıkar peşinde.
Şimdi sen bu video yu çektin. Ne mesaj veriyorsun. Samsung note 8 5000 TL olursa normal mi anlamına geliyor. ?
S8 4.000 tl satış fiyatı var(hepsiburada.com hariç)
Sence fiyatını hakkediyor mu. Veya hangi cihaz hakkediyor.
Daha da yazarımda fazla uzun olmasın.