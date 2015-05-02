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TRT ile 4K kanal çalışmalarını konuştuk

4 yıl
36,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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4K yayına başlayan TRT ile  çalışmalarını konuştuk. Mikrofonumuzu, TRT 4K kanalı ile ülkemizi dünyada Ultra HD yayın yapan sayılı ülkelerden birisi yapan ekibin başındaki isim olan Kürşat Özkök'e uzattık. İyi seyirler...
 

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Red_devil33 4 yıl en beğenilen
Trt 4k izleyemesemde şuanda açık ara en çok izledigim kanal trt belgeseldir çünki müthiş belgeseller veriyor. Hemde türkiyede çekilmiş belgeseller.
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
ne gerek var 4k'ya kardeşim
1-2 sene sonra 5k ya geçeriz
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Batuist 4 yıl
milletten aldıkları vergilerle sayısını bile bilmediğim tonla lüzumsuz kanala sahip olan bir kuruluş. tamam bir devlet kanalı olabilir ama bunu vergi gelirlerini bollaştırıp sayısını bile akılda tutamayacak kadar abartırsanız doğal olarak tepki de çekersiniz.. azaltın şu kanalları benim paramla istediğinizi yapma hakkı vermiyorum size..
milletten aldıkları vergilerle sayısını bile bilmediğim tonla lüzumsuz kanala sahip olan bir kuruluş. tamam bir devlet kanalı olabilir ama bunu vergi gelirlerin...
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karacanlar69 3 yıl
İnşallah trt belgesel de 4K ya geçer yakında
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DH Misafiri 3 yıl
Millet HD yi bulduda 2K yı atlamış 4K yayın istiyor kaç tv kanalı 4k kamera kullanıyorda
4 k yayın yapacak :)) artı 4 k bir videoyu işlerken bile roket gibi pc leri kasıyor 4k yayın demek kanalı komple 4k yapmak demek :)) binanın giriş paspasından tutun antenin ucuna kadar :)) bizimkiler ancak zorla birilerini dizilerde orasını burasın götererek ünlü yapma ve sır para peşindeler para gelsinde milet nasılsa uyuyor
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aycibin 3 yıl
türkçe kanallar artık ilgimi çekmez oldu.aptal 2 saatlik diziler,reklam dolu filmler,aynı tip yarışmalar,sansürlü haberler,beyin yıkayan dini yayınlar falan hiçbiri bana hitap etmiyor.artık yabancı kanallar ve yabancı diziler sadece izlenir bana göre.
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ghost_41 4 yıl
Yaklaşık 12 senedir TRT izlemiyorum. Her actigimda malum kişi çıkıyor
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tayyar2 4 yıl
philips 4k 49pus7909 aldım 2015 te ne yazıkki trt 4k test yayınlarını almıyor harici receiver uhd gerekli imiş.balıkesir il tük.hak.hey. müracaat ettim bilirkişi olarak teknosada çalısanın savunmasını kabul etmişler ve aleyhimde karar almışlar.halbuki balıkesir philips yetkili servisine müracaat etselerdi.4k yayınını almaz derlerdi.artık mahkeme ile ugrasmak istemiyorum.şikayet edilen yerin savunmasını heyetdeki hukukcular kabul etmişler.acaba heyette kaç kişi elektronikten anlıyorda bu kararı verdi.hukuk sisteminin kararlarına güvenemediğimden.bıraktım Allah a havale ediyorum.forumdaki bazı arkadaşlar mahkemeye vereceklermiş mutlu oluruz.bu sAHTEKARLARLA mücadelesini destekliyorum.inşaallah başarılı olur.televizyon alacak arkadaşlar bu kadar yazılanlardan dolayı hala Phılıps almayı düşünüyorsa aklından zoru var demektir.dost tavsiyesidir.
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karakabus_ 4 yıl tayyar2
hocam 4K ekran varsa bir tv'de 4K (uhd) uydu alıcısı da olmak zorunda. mantıklı olan bu.
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jitemci 4 yıl
ne 4 k sı tüm kanallar ücretsiz full hd yayına geçsinler yeter. insanlar internette gezmekten aklını kaybedecek neredeyse
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Mixus 4 yıl
25p, 30p, 50p, 60p

Burada sayılar saniyedeki kare sayısını ifade ediyor. P ise Progressive demektir.


Progressive
tr.wikipedia.org/...

bascek.com/...
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Redunay 4 yıl
HD yayına geçtikten sonra TRT belgesel, TRT HD, TRT spor en çok izlediğim kanallar haline geldi. Star, kanal d, ntv ve ntv spor u sildim.
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hanahmet 4 yıl
dostlar;
Benim düşüncem şu.
Ben şimdi 4K Philips veya 4K LG televizyon alsam, ilerde de (2 - 3 sene sonra) 4K yayınlar çoğalınca 4K Uydu alıcısı alıp taksam; TRT 4K ve diğer 4K yayınları izler miyim?
Yani demem o ki? Aşağıdakilerden hangisi doğru?
A) Bu 4K Philips veya 4K LG televizyonların ekranı 4K - 60P destekliyor ama içindeki uydu alıcısı 4K - 30P olunca yayınları açmıyor. O yüzden harici 4K - 60P uydu alıcısı lazım.
B) 4K Philips veya 4K LG ekranı 4K - 30P olduğu için en iyi 4K - 60P uydu alıcısı alsam bile uydudan 4K yayınları seyredemem. Çünkü ekran bu teknolojide değil.
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ALPEREN A. 4 yıl
4k yayından önce Türksat uydusundaki bütün kanallar HD'ye geçsin yeter. O kadar para verip büyük ekran alıyoruz SD yayınlar izlenecek gibi değil. Göz zevkini bozuyor insanın.
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Batuist 4 yıl
milletten aldıkları vergilerle sayısını bile bilmediğim tonla lüzumsuz kanala sahip olan bir kuruluş. tamam bir devlet kanalı olabilir ama bunu vergi gelirlerini bollaştırıp sayısını bile akılda tutamayacak kadar abartırsanız doğal olarak tepki de çekersiniz.. azaltın şu kanalları benim paramla istediğinizi yapma hakkı vermiyorum size..
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HoLyZz! 4 yıl
Beybifeys
Çoğu insanımızın TRT bandrolü adı altında alınan fahiş vergilerden haberi yoktur eminim. Neredeyse tüm televizyon, radyo ve görsel/işitsel medya oynatıcılardan alınan ve %16ya varan bu anlamsız vergileri dayatan gelişmiş ülkeleri göstersinler biz de TRTnin yapmış olduğu bu yatırımı alkışlayalım. Üstelik bu bandrol için alınan vergileri takunya oyunları ile artırmak için de düzenlemeler yapıldı. Eskiden telefon gibi çok amaçlı elektronik ürünlerde sadece cihazın içerisindeki medya oynatıcısının donanım bedeli esas alınırken şimdi cihazın tamamı üzerinden vergilendirme yapılıyor. Yani önceden radyolu bir telefonda vergilendirme, içerisindeki radyo maliyetine esasken yapılan değişimle birlikte telefonun ithalat bedeli üzerinden vergilendirme yapılmakta. Bununla da bitmiyor. Eskiden ÖTV hesabında TRT bandrolü uygulaması ayrı olarak kaleme alınırken sonrasında yapılan değişimle vergiyi katlayan ve ÖTVyi TRT bandrol vergisini de içine alan sisteme geçildi. Örnek vermek gerekirse 100 TL olarak ithal edilen cihazda %10 TRT bandrol payı olsun, dolayısıyla 10 TLlik bir trt vergisi kesilsin. ÖTV olarak ise yine %10 alınsın. Ancak hesap şu şekilde yapılıyor, 100 + 10 TL trt vergisi = 110 TL. 110 + 11 TL ÖTV = 121 TL. Bu kafayla da alkış bekleyen zihniyete ancak sopa gösterilir.

Yıl olmuş 2015 ve hala bu cihazlarımızdan sadece TRT izleyeceğimizi düşünerek yıllar öncesinin karasal yayın altyapısını karşılamak amaçlı vergiler ödüyoruz. Bir babayiğit çıkıp da demiyor ki şimdiye kadar aldığınız bu vergilerle tam 13 defa marsa gider gelirdik ey doymak bilmezler!

Almanya'da evinde kaç tane televizyon varsa ona göre ücret ödüyorsun. Yat kalk dua et.
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Beybifeys 4 yıl HoLyZz!
HoLyZz!

Beybifeys

Çoğu insanımızın TRT bandrolü adı altında alınan fahiş vergilerden haberi yoktur eminim. Neredeyse tüm televizyon, radyo ve görsel/işitsel medya oynatıcılardan alınan ve %16ya varan bu anlamsız vergileri dayatan gelişmiş ülkeleri göstersinler biz de TRTnin yapmış olduğu bu yatırımı alkışlayalım. Üstelik bu bandrol için alınan vergileri takunya oyunları ile artırmak için de düzenlemeler yapıldı. Eskiden telefon gibi çok amaçlı elektronik ürünlerde sadece cihazın içerisindeki medya oynatıcısının donanım bedeli esas alınırken şimdi cihazın tamamı üzerinden vergilendirme yapılıyor. Yani önceden radyolu bir telefonda vergilendirme, içerisindeki radyo maliyetine esasken yapılan değişimle birlikte telefonun ithalat bedeli üzerinden vergilendirme yapılmakta. Bununla da bitmiyor. Eskiden ÖTV hesabında TRT bandrolü uygulaması ayrı olarak kaleme alınırken sonrasında yapılan değişimle vergiyi katlayan ve ÖTVyi TRT bandrol vergisini de içine alan sisteme geçildi. Örnek vermek gerekirse 100 TL olarak ithal edilen cihazda %10 TRT bandrol payı olsun, dolayısıyla 10 TLlik bir trt vergisi kesilsin. ÖTV olarak ise yine %10 alınsın. Ancak hesap şu şekilde yapılıyor, 100 + 10 TL trt vergisi = 110 TL. 110 + 11 TL ÖTV = 121 TL. Bu kafayla da alkış bekleyen zihniyete ancak sopa gösterilir.

Yıl olmuş 2015 ve hala bu cihazlarımızdan sadece TRT izleyeceğimizi düşünerek yıllar öncesinin karasal yayın altyapısını karşılamak amaçlı vergiler ödüyoruz. Bir babayiğit çıkıp da demiyor ki şimdiye kadar aldığınız bu vergilerle tam 13 defa marsa gider gelirdik ey doymak bilmezler!


Almanya'da evinde kaç tane televizyon varsa ona göre ücret ödüyorsun. Yat kalk dua et.

Almanya'da benzer uygulama olduğuna dair kaynakları paylaşır mısınız? Ayrıca bizimle ilgili durum hakkında yanlışınız var. Biz burada 10 tane televizyon sahibiysek 10'una da bu bandrol vergisini ödüyoruz. Ayrıca ödediğimiz vergiler fahiş oranlarda ve karşılığında aldığımız hizmet tartışılır. Neden kullanıcılar olarak bizler uydu alıcı, özel firmaların tv kutuları, iptv hizmetleri, kablolu yayınlar vs gibi ek hizmetler alıyoruz? TRT'nin sağladığı karasal yayını kullanan var mı? TRT bu vergiyi alıyorsa karşılığında uluslararası standartlarda yayın versin. Evlerimize gerekli hizmet devlet tarafından gelsin biz bedel ödemeyelim. Ya da bedel ödüyorsak ve ulusal strateji gereği karasal yayın mutlaka hizmette kalmalıysa o zaman bizden ederini alsınlar fazlasını değil.

Edit: Almanya hakkında bir araştırma yapayım dedim ve karşıma çıkan ilk haber;
hurriyet.com.tr/...

Vergiyi tamamen kaldırması için bakanlığa baskı yapılmış ve bakanlık taslak hazırlığına başlamış. Biz yıllardır kuzu kuzu ödüyoruz. Hatta bahsettiğim gibi takunya oyunlarıyla vergi yükünü de artırdılar. Ben bu TRT'ye giden vergilerimde vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum.
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