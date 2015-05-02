TRT ile 4K kanal çalışmalarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|İnşallah trt belgesel de 4K ya geçer yakında
|Millet HD yi bulduda 2K yı atlamış 4K yayın istiyor kaç tv kanalı 4k kamera kullanıyorda
4 k yayın yapacak :)) artı 4 k bir videoyu işlerken bile roket gibi pc leri kasıyor 4k yayın demek kanalı komple 4k yapmak demek :)) binanın giriş paspasından tutun antenin ucuna kadar :)) bizimkiler ancak zorla birilerini dizilerde orasını burasın götererek ünlü yapma ve sır para peşindeler para gelsinde milet nasılsa uyuyor
|türkçe kanallar artık ilgimi çekmez oldu.aptal 2 saatlik diziler,reklam dolu filmler,aynı tip yarışmalar,sansürlü haberler,beyin yıkayan dini yayınlar falan hiçbiri bana hitap etmiyor.artık yabancı kanallar ve yabancı diziler sadece izlenir bana göre.
|Yaklaşık 12 senedir TRT izlemiyorum. Her actigimda malum kişi çıkıyor
|philips 4k 49pus7909 aldım 2015 te ne yazıkki trt 4k test yayınlarını almıyor harici receiver uhd gerekli imiş.balıkesir il tük.hak.hey. müracaat ettim bilirkişi olarak teknosada çalısanın savunmasını kabul etmişler ve aleyhimde karar almışlar.halbuki balıkesir philips yetkili servisine müracaat etselerdi.4k yayınını almaz derlerdi.artık mahkeme ile ugrasmak istemiyorum.şikayet edilen yerin savunmasını heyetdeki hukukcular kabul etmişler.acaba heyette kaç kişi elektronikten anlıyorda bu kararı verdi.hukuk sisteminin kararlarına güvenemediğimden.bıraktım Allah a havale ediyorum.forumdaki bazı arkadaşlar mahkemeye vereceklermiş mutlu oluruz.bu sAHTEKARLARLA mücadelesini destekliyorum.inşaallah başarılı olur.televizyon alacak arkadaşlar bu kadar yazılanlardan dolayı hala Phılıps almayı düşünüyorsa aklından zoru var demektir.dost tavsiyesidir.
|hocam 4K ekran varsa bir tv'de 4K (uhd) uydu alıcısı da olmak zorunda. mantıklı olan bu.
|ne 4 k sı tüm kanallar ücretsiz full hd yayına geçsinler yeter. insanlar internette gezmekten aklını kaybedecek neredeyse
| 25p, 30p, 50p, 60p
Burada sayılar saniyedeki kare sayısını ifade ediyor. P ise Progressive demektir.
Progressive
tr.wikipedia.org/...
bascek.com/...
|HD yayına geçtikten sonra TRT belgesel, TRT HD, TRT spor en çok izlediğim kanallar haline geldi. Star, kanal d, ntv ve ntv spor u sildim.
|dostlar;
Benim düşüncem şu.
Ben şimdi 4K Philips veya 4K LG televizyon alsam, ilerde de (2 - 3 sene sonra) 4K yayınlar çoğalınca 4K Uydu alıcısı alıp taksam; TRT 4K ve diğer 4K yayınları izler miyim?
Yani demem o ki? Aşağıdakilerden hangisi doğru?
A) Bu 4K Philips veya 4K LG televizyonların ekranı 4K - 60P destekliyor ama içindeki uydu alıcısı 4K - 30P olunca yayınları açmıyor. O yüzden harici 4K - 60P uydu alıcısı lazım.
B) 4K Philips veya 4K LG ekranı 4K - 30P olduğu için en iyi 4K - 60P uydu alıcısı alsam bile uydudan 4K yayınları seyredemem. Çünkü ekran bu teknolojide değil.
|4k yayından önce Türksat uydusundaki bütün kanallar HD'ye geçsin yeter. O kadar para verip büyük ekran alıyoruz SD yayınlar izlenecek gibi değil. Göz zevkini bozuyor insanın.
|milletten aldıkları vergilerle sayısını bile bilmediğim tonla lüzumsuz kanala sahip olan bir kuruluş. tamam bir devlet kanalı olabilir ama bunu vergi gelirlerini bollaştırıp sayısını bile akılda tutamayacak kadar abartırsanız doğal olarak tepki de çekersiniz.. azaltın şu kanalları benim paramla istediğinizi yapma hakkı vermiyorum size..
Beybifeys
Almanya'da evinde kaç tane televizyon varsa ona göre ücret ödüyorsun. Yat kalk dua et.
HoLyZz!
Almanya'da benzer uygulama olduğuna dair kaynakları paylaşır mısınız? Ayrıca bizimle ilgili durum hakkında yanlışınız var. Biz burada 10 tane televizyon sahibiysek 10'una da bu bandrol vergisini ödüyoruz. Ayrıca ödediğimiz vergiler fahiş oranlarda ve karşılığında aldığımız hizmet tartışılır. Neden kullanıcılar olarak bizler uydu alıcı, özel firmaların tv kutuları, iptv hizmetleri, kablolu yayınlar vs gibi ek hizmetler alıyoruz? TRT'nin sağladığı karasal yayını kullanan var mı? TRT bu vergiyi alıyorsa karşılığında uluslararası standartlarda yayın versin. Evlerimize gerekli hizmet devlet tarafından gelsin biz bedel ödemeyelim. Ya da bedel ödüyorsak ve ulusal strateji gereği karasal yayın mutlaka hizmette kalmalıysa o zaman bizden ederini alsınlar fazlasını değil.
Edit: Almanya hakkında bir araştırma yapayım dedim ve karşıma çıkan ilk haber;
hurriyet.com.tr/...
Vergiyi tamamen kaldırması için bakanlığa baskı yapılmış ve bakanlık taslak hazırlığına başlamış. Biz yıllardır kuzu kuzu ödüyoruz. Hatta bahsettiğim gibi takunya oyunlarıyla vergi yükünü de artırdılar. Ben bu TRT'ye giden vergilerimde vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum.
1-2 sene sonra 5k ya geçeriz