TTNET Mobile! TTNET artık cep telefonu operatörü!

TTNET, TTNET Mobile ile cep telefonu kullanıcılarını da hizmet kapsamına alıyor. Bu videoda ayrıntıları açıklıyoruz
introducial Ya ne olacak Avea'nin altyapisindan kullaniyorsa.Yine cekmeyecek yine sıkıntı olacak...
Speed-Step TTNET, TTNET Mobile ile cep telefonu kullanıcılarını da hizmet kapsamına alıyor. Bu videoda ayrıntıları açıklıyoruz
headshooter Speed-Step TTNET, TTNET Mobile ile cep telefonu kullanıcılarını da hizmet kapsamına alıyor. Bu videoda ayrıntıları açıklıyoruz kenid baz istasyonlarını mı kurcak yoksa türkcellden falan kiralicak mı ?
20 tlnin altına düşmedi hemde hiç konuşmadıgımız halde deneme yaptım ve 1 ay telefonu hiç kullanmadım yiğne gelen fatura kazık oldu bende hattı çıkardım arkadaşımın yüzüne attım oda mahcup oldu, hat kapama işlemini cezasıına ragmen defalarca aramama ragmen gercekleştiremedim, her ay 2 hatta 50 tl civarı fatura ödedim. birini zar zor kapattırdım ama ben kapandı sanarak cezasınıda ödeyerek oh be dedim ama aradan 2 ay geçti bana icra mektubu geldi aveadan, bir anda tansiyonum tavan yaptı. avukata vermişler ve avukat benden 250 tl ödemezsen bilmem ne bilmem ne diye saydı durdu, bende lanet olsun diyerek o 250 tl yide ödedim, ve hattın birinden ancak bu şekilde kurtulabildim, diğer hatla hiç uğraşasım yok aynı akibeti o hatlada yaşamak istemiyorum 2 yıl dolunca numara taşıma işlemiyle hallederim başka çaresi yok,
uzun lafın kısası sakın siz siz olun bunlara kanmayın aldanmayın ben yandım siz yanmayın,
bu aveanın sloganı oh be, hakkaten adamlar doğru diyo kazıgı sokunca oh be diyolar yani
dönüşte -10 gün sonra bana bir hesap gönderdiler 19.tl yerine 1200.-tl. 150 MB ınternet kullanmışım.250MB yurtdışı ınternet kullanım paketi tutarı 150.-tl olamsına rağmen.Beni bu
şekilde cezalandırdılar.Sakın bunlara inanmayın.Paket kullanımı bitince haber vermiyorlarki
yuksek ücretlendirmeyi devreye soksunlar.Bunlar kadar üçkağıtçı daha görülmemiştir.
Bu hususta deneyimli olan arkadaşlar varmı?:dikkatli olunsun diye bu başama gelenleri anlatıyorum.
yardımcı olursanız memnun olurum
bunun tuması için aveadan daha ucuz olsun ki aveanın müşterilerini çeksin avea ve ttnet kardeş kurum tam bi saçmalık
kenid baz istasyonlarını mı kurcak yoksa türkcellden falan kiralicak mı ?
Bildiğin avea.
öncelikle avea'nın sınırsız heryöne tarifesini hatırlayalım. sonuç tam bir dolandırıcılıktı. şimdi avea ve ttnet, elele vererek beraber bu milleti soymak için anlaştılar nasıl mı?
TTNET AVEA SOYGUN İŞBİRLİĞİ
1-ttnet sabit telefon ücreti alarak (üstelik zamlayarak veya zımbalayarak)
2-ttnet sabit telefon ücreti yanında yüksek fiyatla internet sunuyor.
3-ttnet interneti kesik kesik ve yavaş sunuyor. (8 mgb ise 2 mgb gibi)
4-Yani Türkiyede sınırlı adsl ayda 39+20+10+9=78tl, sınırsız (adı sınırsız) internet 49+20+10+9=88tl dir. (EĞER TTNET MOBİLE ALIRSANIZ)
5-ttnet mobile(avea) sadece ilk 6 ay için 200 dk 6 aydan sonra 100 dk.
6-dakikalar 1 sn peryodludur. yani 1sn = 1dk
7-1 sn de konuşursan 1dk. 1dk. konuşursanda 1 dk yani 1 sn lik peryodla 200 sn konuşursun. oda 200/60= 3,33 dk eder. yani 3,33 dakikaya 10 tl.
hesap ortada kar mı tuzak mı sizce ner dersiniz?
lütfen yorumlayınız. herkese saygı ve sevgilerimle.....