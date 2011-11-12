TTNET bulut bilişim hizmetini NETDİSK Mobil ile ceplere getiriyor

Türkiye'nin iletişim devlerinden TTNET masaüstü platformlara sunmakta olduğu çevrimiçi depolama hizmeti NETDİSK uygulamasını mobil platformlara da sunma kararı aldı.





NETDİSK Mobil uygulamasını kullanan iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları kolayca dosyalarını saklayabiliyor, paylaşabiliyor ve cihazlar arasından erişim sağlayabiliyor. NETDİSK 1 GB, NETDİSK 50 GB ve NETDİSK SINIRSIZ kullanan müşteriler App Store üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak kurup hemen kullanmaya başlayabilir.





NETDİSK Mobil ile yüklenen dosyaların masaüstü NETDİSK uygulaması ile de görüntülenmesi ve düzenlenebilmesi mümkün. NETDİSK, internet bankacılığı gibi uygulamalarda kullanılan 128 BİT SSL şifreleme özelliğini kullanarak kullanıcıların güvenliğini ön planda tutuyor.





Şu anda 50 bin kişinin kullandığı NETDİSK'e 63,8 terabyte veri yüklenmiş bulunuyor. Kullanıcı başına düşen ortalama kullanım miktarının 20,4 GB'a ulaştığı NETDİSK; dileyenlere kotalı, dileyenlere ise sınırsız veri depolama olanağı sunuyor.





TTNET'in sunduğu NETDİSK ürünü sadece TTNET aboneleri tarafından kullanabiliyor. TTNET aboneleri NETDİSK 1 GB paketinden herhangi bir bedel ödemeden faydalanabilirken, NETDİSK 50 GB'ı aylık 4,99 TL ücretle ve NETDİSK SINIRSIZ'ı da aylık 9,99 TL ücretle kullanabiliyorlar.



