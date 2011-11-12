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TTNET bulut bilişim hizmetini NETDİSK Mobil ile ceplere getiriyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin iletişim devlerinden TTNET masaüstü platformlara sunmakta olduğu çevrimiçi depolama hizmeti NETDİSK uygulamasını mobil platformlara da sunma kararı aldı.

NETDİSK Mobil uygulamasını kullanan iPhone, iPad ve iPod touch kullanıcıları kolayca dosyalarını saklayabiliyor, paylaşabiliyor ve cihazlar arasından erişim sağlayabiliyor. NETDİSK 1 GB, NETDİSK 50 GB ve NETDİSK SINIRSIZ kullanan müşteriler App Store üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak kurup hemen kullanmaya başlayabilir.

NETDİSK Mobil ile yüklenen dosyaların masaüstü NETDİSK uygulaması ile de görüntülenmesi ve düzenlenebilmesi mümkün. NETDİSK, internet bankacılığı gibi uygulamalarda kullanılan 128 BİT SSL şifreleme özelliğini kullanarak kullanıcıların güvenliğini ön planda tutuyor.

Şu anda 50 bin kişinin kullandığı NETDİSK'e 63,8 terabyte veri yüklenmiş bulunuyor. Kullanıcı başına düşen ortalama kullanım miktarının 20,4 GB'a ulaştığı NETDİSK; dileyenlere kotalı, dileyenlere ise sınırsız veri depolama olanağı sunuyor. 

TTNET'in sunduğu NETDİSK ürünü sadece TTNET aboneleri tarafından kullanabiliyor. TTNET aboneleri NETDİSK 1 GB paketinden herhangi bir bedel ödemeden faydalanabilirken, NETDİSK 50 GB'ı aylık 4,99 TL ücretle ve NETDİSK SINIRSIZ'ı da aylık 9,99 TL ücretle kullanabiliyorlar.

NETDİSK sahibi olmak isteyen TTNET müşterileri www.ttnetbulutu.com adresine başvurabiliyor. NETDİSK Mobil indirmek isteyen kullanıcılar ise uygulamaya AppStore'dan ve http://www.ttnetbulutu.com/netdisk-indir.jsp linki üzerinden erişebilir.

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DH Misafiri 7 yıl
gün gelecek arkadaşlar hepimiz ttnetten kurtulacağız :D
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ismail9416 7 yıl
ılk oncelıkle sunu soylıyeyım ttnet fanı degılım
Evımde 16 mb netlımıtsız paketını kullanıyorum aylık 60 tl para oduyorum snde 1850kb hız goruyorum bu paraya bu hızı saglayacak bır fırma gormuyorum suan hızım hep sabıt ortalama olarakta her ay 400gb kotam oluyor bılgı guncellemesı yaptıklarında 14mb felan dusuruyorlar arıyorum tekrardan aynı hıza cıkarıyorlar kullanması bıldıkten sonra hersey bızlere guzel
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escapethelife 7 yıl
ttnet milleti salak yerine koymaya devam ediyor. 8mb limitsiz net kullanıyorum göya hızımı 300kbsn ye düşürmüşlerdi dedim heralde download dandır sesimi çıkartmadım. neredeyse 2 aydır doru dürüs nete girmiyorum bırakın indirmeyi şimdide hızımı 200kbsn ye düşürmüşler. bu anlaşma olayı yüzünden ttneti iptal de edemiyorum. fakat fazla kalmadı. şimdiden adios sana ttnet inş tüm kullanıcılarını kaybedince anlarsın hatanı.
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kartal.24 7 yıl
15 gb üçretsiz alan sunan firmalar varken ttnete yakıştıramadım 1 gb cidden şaka gibi
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DH Misafiri 7 yıl
dropbox bunun iki katını bedavaya veriyo. hemde her platformda uygulaması mevcut. bu ttnet insanı enayi yerine koyan beş para etmez bağlantıdan aylık 60 tl alan utanmaz bir firmadır. turkcell fiber e geçtim rahatladım sizide allah kurtarsın.
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serj91 7 yıl
internet ortamındaki site sayısına ve bu sayının artış hızına bakarsak ttnet'in her platforma girme çabasını garipsememek lazım.
pucle.blogspot.com/...
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MxFxOx 7 yıl
adamlar herşeye el atmaya çalışıyorlar yakında hepsi ellerinde patlacayak
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acbold 7 yıl
@Batuist
aynen katılıyorum.NETDİSK bir mecburiyet değil.ilk çıktığında da değildi.Yenilikçi bir fikirde değildi.Sadece bir alternatifdi ve ttnet için ürün/hizmet gamını biraz genişlemesine yardımcı olmuştur.
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BerkeLevent 7 yıl
Dropbox 2GB, MSN SkyDrive 25GB iken buna para vermek akil kari degil, heleki bu upload hizlari ile.
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Batuist 7 yıl
bunca ücretsiz ve daha yüksek kapasite sunan tonla firma varken şaka gibi...
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