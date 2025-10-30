Türkiye’de yüksek hızlı internet aboneleri ikiye katlandı

Tüketiciler yüksek hıza geçiyor
Büyümenin arkasında özellikle “Eve Kadar Fiber” (FTTH) teknolojisinin yaygınlaşması yer alıyor. Son bir yılda FTTH abone sayısı 6,11 milyondan 7,57 milyona çıkarak 1,45 milyon yeni abone kazanıldı.
Pazarın lideri TTNet
2025 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’de toplam genişbant internet abone sayısı 97,4 milyona ulaşarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Sabit genişbant hizmetlerinde pazarın lideri ise TTNet oldu.
Kullanım miktarları da yükseliş eğilimini sürdürüyor. 2025’in ikinci çeyreğinde kablo internet dahil sabit genişbant internetin toplam kullanım miktarı yüzde 6 artışla 18,52 milyon TByte’a ulaştı, mobil internet kullanımında ise toplam kullanım bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak 3,98 milyon TByte oldu. Abone başına düşen ortalama aylık kullanım miktarı sabit genişbantta 305 GByte, mobil genişbantta ise 17,8 GByte seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde abonelerin aylık kullanım miktarındaki artış sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 6,1 oldu.Kaynakça https://btdunyasi.net/evlerde-gigabit-internete-hucum/ https://www.btk.gov.tr/pazar-verileri Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
