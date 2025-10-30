Türkiye’de yüksek hızlı internet aboneleri ikiye katlandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2025 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, 100 Mbps ve üzeri hız paketlerini kullanan abone sayısı bir yılda iki katından fazla artarak 1 milyon 750 bini aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı yaklaşık 868 bin seviyesindeydi. 100 Mbps ve üzeri hızları tercih eden abonelerin oranı yüzde 4,5’ten yüzde 8,8’e yükseldi.

Tüketiciler yüksek hıza geçiyor

Büyümenin arkasında özellikle “Eve Kadar Fiber” (FTTH) teknolojisinin yaygınlaşması yer alıyor. Son bir yılda FTTH abone sayısı 6,11 milyondan 7,57 milyona çıkarak 1,45 milyon yeni abone kazanıldı.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların hız tercihleri de genel olarak değişiyor. 10-35 Mbps arası hızları kullananların oranı düşüş gösterirken 16-24 Mbps kullanan abonelerin oranı yüzde 17,6’dan yüzde 11,8’e geriledi. Buna karşın, daha yüksek hız paketlerine olan talep artıyor. 35-50 Mbps paketleri yüzde 18’den yüzde 22,5’e, 50-100 Mbps paketleri ise yüzde 21,4’ten yüzde 26’ya yükseldi.

Pazarın lideri TTNet

Tam Boyutta Gör

2025 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’de toplam genişbant internet abone sayısı 97,4 milyona ulaşarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Sabit genişbant hizmetlerinde pazarın lideri ise TTNet oldu.

Tam Boyutta Gör TTNet, abone sayısında yüzde 53,74 ve gelirde yüzde 56,6 pay ile ilk sırada yer aldı. Bunu Superonline ve Vodafone Net izledi. Sabit genişbant gelirleri son yıllarda ciddi bir artış gösterdi; 2024 yılı itibarıyla gelirler bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 63,4 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ikinci çeyreğinde ise sabit internet hizmetlerinden elde edilen toplam gelir 23,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 65’lik artış anlamına geliyor.

Kullanım miktarları da yükseliş eğilimini sürdürüyor. 2025’in ikinci çeyreğinde kablo internet dahil sabit genişbant internetin toplam kullanım miktarı yüzde 6 artışla 18,52 milyon TByte’a ulaştı, mobil internet kullanımında ise toplam kullanım bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artarak 3,98 milyon TByte oldu. Abone başına düşen ortalama aylık kullanım miktarı sabit genişbantta 305 GByte, mobil genişbantta ise 17,8 GByte seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde abonelerin aylık kullanım miktarındaki artış sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 6,1 oldu.

