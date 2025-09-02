Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı

    Türkiye’de fiber internet aboneleri yüzde 19 artışla 8,3 milyonu geçti. Mobil internet kullanımı yükselirken, sabit XDSL aboneleri düşüşte. Fiber altyapı uzunluğu ise 618 bin km oldu.

    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde fiber internet abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artışla 8 milyon 320 bin 854’e ulaştı. Böylece Türkiye’de fiber internet aboneliği ilk kez 8,3 milyonu geçti.

    Rapora göre, genişbant internet abone sayısı da büyümeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam genişbant abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 94 milyon 208 bin 469’du; böylece internet abone sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

    Mobil internet kullanımı önde

    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Fiber internet abonelerinin detaylarına bakıldığında, eve kadar fiber abone sayısı 7 milyon 83 bin 425, binaya kadar fiber abone sayısı ise 1 milyon 237 bin 429 olarak kayıtlara geçti. Bu artış, özellikle yüksek hızlı internet ihtiyacının ev ve iş yerlerinde giderek yükseldiğini gösteriyor.
    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Mobil internet kullanımı da Türkiye’de büyük bir paya sahip. Mobil cepten internet abone sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 73 milyon 727 bin 551 iken, bu yıl 74 milyon 526 bin 293’e yükseldi, yıllık artış oranı yüzde 1,1 oldu. Öte yandan, XDSL türündeki sabit kablolu internet aboneleri azalma eğiliminde. Bu yılın ilk çeyreğinde XDSL abone sayısı 9 milyon 988 bin 534’e geriledi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düşüş gösterdi.

    Genişbant verilerinde dikkat çeken diğer bir nokta, sabit ve mobil aboneler arasındaki dağılım. Toplam 96 milyon genişbant abonesinin 20,7 milyonu sabit, 75,3 milyonu mobil internet kullanıyor. Sabit genişbantte en yüksek artış yüzde 44,8 ile kablosuz telsiz internet aboneliğinde, ardından yüzde 23,1 ile eve kadar fiber aboneliğinde gerçekleşti. Sabit abonelerin aylık ortalama veri kullanımı ise 288,3 GByte olarak ölçüldü.

    Fiber altyapı uzunluğu 618 bin km oldu

    Fiber altyapısı da bu dönemde genişledi. Bir önceki yıl yaklaşık 568 bin km olan fiber uzunluğu, 2025’in ilk çeyreğinde 618 bin km’ye yükseldi, böylece altyapı yüzde 8,8 büyüdü. Fiberin 238 bin km’si omurga hat olarak kullanılırken, geri kalan kısım erişim amaçlı hizmet veriyor.

    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    OECD karşılaştırmalarında ise Türkiye’nin sabit ve mobil genişbant yaygınlığı hâlâ ortalamanın altında. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlığı yüzde 24,1 iken, OECD ortalaması yüzde 36,3, mobilde ise Türkiye’de yüzde 87,9, OECD ortalaması ise yüzde 137,8.
    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Hız tercihleri açısından, abonelerin yüzde 12,1’i 10-16 Mbps, yüzde 13,3’ü 16-24 Mbps paketleri, yüzde 40,5’i 24-50 Mbps paketleri, ve yüzde 32’si 50 Mbps üzeri bağlantıları tercih ediyor. Bu veriler, yüksek hızlı internetin özellikle ev kullanıcıları tarafından yoğun talep gördüğünü ortaya koyuyor.
    Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    İnternet servis sağlayıcıların abone sayısı ve gelir bakımından pazar paylarına bakıldığında en büyük paya sahip ilk üç işletmeci TTNet, Superonline, Vodafone Net oldu.
    Kaynakça https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri/2025-1-turkiye-elektronik-haberlesme-sektoru-pazar-verileri-raporu.pdf https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyedeki-fiber-internet-abone-sayisi-8-3-milyona-ulasti/3675941
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +116 İstan34bul +66 smart1978 +35 Weisanstein +31 Yokizm Sivasov +28 Akasha_Ether +26 wolf silver +24 johnny lenn +20 Lomax. +18 NvdiaAmd +17
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    21 Kişi Okuyor (2 Üye, 19 Misafir) 4 Masaüstü 17 Mobil
    !*Abit*! okuyor
    !
    GENEL İSTATİSTİKLER
    600 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, fiber ve
    9 etiket daha altyapı Türkiye Haberleri ttnet superonline turknet vodafone net BTK Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 mbps internet hızı nasıl koleos 1.3 tce yorum honda jazz alınır mı hitachi klima yorum check aırbag ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum