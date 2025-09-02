Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı

Rapora göre, genişbant internet abone sayısı da büyümeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam genişbant abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 94 milyon 208 bin 469’du; böylece internet abone sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.
Mobil internet kullanımı önde
Genişbant verilerinde dikkat çeken diğer bir nokta, sabit ve mobil aboneler arasındaki dağılım. Toplam 96 milyon genişbant abonesinin 20,7 milyonu sabit, 75,3 milyonu mobil internet kullanıyor. Sabit genişbantte en yüksek artış yüzde 44,8 ile kablosuz telsiz internet aboneliğinde, ardından yüzde 23,1 ile eve kadar fiber aboneliğinde gerçekleşti. Sabit abonelerin aylık ortalama veri kullanımı ise 288,3 GByte olarak ölçüldü.
Fiber altyapı uzunluğu 618 bin km oldu
Fiber altyapısı da bu dönemde genişledi. Bir önceki yıl yaklaşık 568 bin km olan fiber uzunluğu, 2025’in ilk çeyreğinde 618 bin km’ye yükseldi, böylece altyapı yüzde 8,8 büyüdü. Fiberin 238 bin km’si omurga hat olarak kullanılırken, geri kalan kısım erişim amaçlı hizmet veriyor.
