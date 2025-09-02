Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2025’in ilk çeyreğinde fiber internet abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 artışla 8 milyon 320 bin 854’e ulaştı. Böylece Türkiye’de fiber internet aboneliği ilk kez 8,3 milyonu geçti.

Rapora göre, genişbant internet abone sayısı da büyümeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde toplam genişbant abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 94 milyon 208 bin 469’du; böylece internet abone sayısı yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Mobil internet kullanımı önde

Tam Boyutta Gör Fiber internet abonelerinin detaylarına bakıldığında, eve kadar fiber abone sayısı 7 milyon 83 bin 425, binaya kadar fiber abone sayısı ise 1 milyon 237 bin 429 olarak kayıtlara geçti. Bu artış, özellikle yüksek hızlı internet ihtiyacının ev ve iş yerlerinde giderek yükseldiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Mobil internet kullanımı da Türkiye’de büyük bir paya sahip. Mobil cepten internet abone sayısı geçen yılın ilk çeyreğinde 73 milyon 727 bin 551 iken, bu yıl 74 milyon 526 bin 293’e yükseldi, yıllık artış oranı yüzde 1,1 oldu. Öte yandan, XDSL türündeki sabit kablolu internet aboneleri azalma eğiliminde. Bu yılın ilk çeyreğinde XDSL abone sayısı 9 milyon 988 bin 534’e geriledi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düşüş gösterdi.

5G ihale tarihi açıklandı! 1 gün önce eklendi

Genişbant verilerinde dikkat çeken diğer bir nokta, sabit ve mobil aboneler arasındaki dağılım. Toplam 96 milyon genişbant abonesinin 20,7 milyonu sabit, 75,3 milyonu mobil internet kullanıyor. Sabit genişbantte en yüksek artış yüzde 44,8 ile kablosuz telsiz internet aboneliğinde, ardından yüzde 23,1 ile eve kadar fiber aboneliğinde gerçekleşti. Sabit abonelerin aylık ortalama veri kullanımı ise 288,3 GByte olarak ölçüldü.

Fiber altyapı uzunluğu 618 bin km oldu

Fiber altyapısı da bu dönemde genişledi. Bir önceki yıl yaklaşık 568 bin km olan fiber uzunluğu, 2025’in ilk çeyreğinde 618 bin km’ye yükseldi, böylece altyapı yüzde 8,8 büyüdü. Fiberin 238 bin km’si omurga hat olarak kullanılırken, geri kalan kısım erişim amaçlı hizmet veriyor.

Tam Boyutta Gör OECD karşılaştırmalarında ise Türkiye’nin sabit ve mobil genişbant yaygınlığı hâlâ ortalamanın altında. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant yaygınlığı yüzde 24,1 iken, OECD ortalaması yüzde 36,3, mobilde ise Türkiye’de yüzde 87,9, OECD ortalaması ise yüzde 137,8.

Tam Boyutta Gör Hız tercihleri açısından, abonelerin yüzde 12,1’i 10-16 Mbps, yüzde 13,3’ü 16-24 Mbps paketleri, yüzde 40,5’i 24-50 Mbps paketleri, ve yüzde 32’si 50 Mbps üzeri bağlantıları tercih ediyor. Bu veriler, yüksek hızlı internetin özellikle ev kullanıcıları tarafından yoğun talep gördüğünü ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör İnternet servis sağlayıcıların abone sayısı ve gelir bakımından pazar paylarına bakıldığında en büyük paya sahip ilk üç işletmeci TTNet, Superonline, Vodafone Net oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: