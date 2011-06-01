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TÜRK TELEKOM’DAN SOSYAL MEDYADA BİR İLK A Milli Takımın EURO 2012 Avrupa heyecanı Türk Telekom ile ilk kez Facebook’ta canlı yaşanacak

7 yıl
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Türk Futbol A Milli takımının, Brüksel'de Roi Baudouin Stadı'nda Belçika ile oynayacağı EURO 2012 grup elemeleri maçı, Türk Telekom'un Facebook fan sayfası "Futbol Sen Bizim Her Şeyimizsin" üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Uygulama, bir milli maçın Facebook'ta yayımlanması itibarıyla Türkiye'de bir ilk olacak. Türk sporunun en büyük taraftarı Türk Telekom, Türkiye milli takımın Belçika mücadelesini Facebook üzerinden canlı olarak yayımlayacak. Türk Futbol A Milli takımının, EURO 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde, Bürksel'de Roi Baudouin Stadı'nda oynayacağı maç, Türk Telekom'un Facebook fan sayfası "Futbol Sen Bizim Her Şeyimizsin" üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Uygulama ile Türkiye'de ilk kez bir milli maç Facebook üzerinden canlı yayımlanmış olacak. Facebook'ta "Futbol Sen Bizim Her Şeyimizsin" fan sayfası üzerinden gerçekleşecek canlı yayını izlemek için www.facebook.com/futbolsenbizimherseyimizsin adresli fan sayfasını beğenmek yeterli. Türkiye - Belçika maçı 3 Haziran Cuma günü, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.
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