Google Arama’daki “Yapay Zeka Özetleri” AB incelemesiyle karşı karşıya

Şikayet belgesinde Google’ın arama motorundaki hakimiyetini kötüye kullandığı ve yayıncıların içeriklerini izinsiz şekilde yapay zeka özetlerinde kullandığı öne sürülüyor.
Yapay Zeka Özetleri şikayet edildi
Yayıncılar ayrıca Google’ın özetleri arama sonuçlarının en üstünde konumlandırmasının, özgün içeriklerin erişimini zorlaştırdığını savundu. Şikayete göre yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka tarafından taranmasını ve özetlerde kullanılmasını engellemek istediklerinde arama motorundaki genel sıralamalardan da dışlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
vrupa Komisyonu ise şu aşamada yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, ABD’de de benzer bir dava açılmış durumda. Bir eğitim teknolojisi firması, Google’ın yapay zeka özetlerinin orijinal içeriğe olan talebi azalttığını ve yayıncıların rekabet gücünü düşürdüğünü öne sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: