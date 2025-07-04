Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Arama’daki “Yapay Zeka Özetleri” AB incelemesiyle karşı karşıya

    Teknoloji devi Google, Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews) aracıyla bağımsız yayıncıların içeriklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle AB’de rekabet şikayetiyle karşı karşıya kaldı.

    Google Arama’daki “Yapay Zeka Özetleri” AB’ye şikayet edildi Tam Boyutta Gör
    Google'ın arama sonuçlarının üstünde yer alan Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews), Avrupa Birliği’nde rekabet şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Bağımsız yayıncıları temsil eden bir grup, bu uygulamanın içerik sağlayıcıların görünürlüğünü ve gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı.

    Şikayet belgesinde Google’ın arama motorundaki hakimiyetini kötüye kullandığı ve yayıncıların içeriklerini izinsiz şekilde yapay zeka özetlerinde kullandığı öne sürülüyor.

    Yapay Zeka Özetleri şikayet edildi

    Yayıncılar ayrıca Google’ın özetleri arama sonuçlarının en üstünde konumlandırmasının, özgün içeriklerin erişimini zorlaştırdığını savundu. Şikayete göre yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka tarafından taranmasını ve özetlerde kullanılmasını engellemek istediklerinde arama motorundaki genel sıralamalardan da dışlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

    Google Arama’daki “Yapay Zeka Özetleri” AB’ye şikayet edildi Tam Boyutta Gör
    Konuyla ilgili açıklama yapan Google ise her gün milyarlarca tıklamayı internet sitelerine yönlendirdiklerini belirtti. Bir şirket sözcüsü “Aramadaki yeni yapay zeka deneyimleri, insanların daha da fazla soru sormasını sağlıyor ve bu da içerik ve işletmelerin keşfedilmesi için yeni fırsatlar yaratıyor” dedi.

    vrupa Komisyonu ise şu aşamada yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, ABD’de de benzer bir dava açılmış durumda. Bir eğitim teknolojisi firması, Google’ın yapay zeka özetlerinin orijinal içeriğe olan talebi azalttığını ve yayıncıların rekabet gücünü düşürdüğünü öne sürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silikon saat kordonu nasıl temizlenir far cry 6 türkçe yama tek bacakta incelme neden olur citroen şasi no ile araç özellikleri sorgulama uzlaşmada ne kadar para istenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR A18
    MSI VECTOR A18
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum