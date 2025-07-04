Google Arama’daki “Yapay Zeka Özetleri” AB incelemesiyle karşı karşıya

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Tam Boyutta Gör Google'ın arama sonuçlarının üstünde yer alan Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews), Avrupa Birliği’nde rekabet şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Bağımsız yayıncıları temsil eden bir grup, bu uygulamanın içerik sağlayıcıların görünürlüğünü ve gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı.

Şikayet belgesinde Google’ın arama motorundaki hakimiyetini kötüye kullandığı ve yayıncıların içeriklerini izinsiz şekilde yapay zeka özetlerinde kullandığı öne sürülüyor.

Yapay Zeka Özetleri şikayet edildi

Yayıncılar ayrıca Google’ın özetleri arama sonuçlarının en üstünde konumlandırmasının, özgün içeriklerin erişimini zorlaştırdığını savundu. Şikayete göre yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka tarafından taranmasını ve özetlerde kullanılmasını engellemek istediklerinde arama motorundaki genel sıralamalardan da dışlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Tam Boyutta Gör Konuyla ilgili açıklama yapan Google ise her gün milyarlarca tıklamayı internet sitelerine yönlendirdiklerini belirtti. Bir şirket sözcüsü “Aramadaki yeni yapay zeka deneyimleri, insanların daha da fazla soru sormasını sağlıyor ve bu da içerik ve işletmelerin keşfedilmesi için yeni fırsatlar yaratıyor” dedi.

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vrupa Komisyonu ise şu aşamada yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, ABD’de de benzer bir dava açılmış durumda. Bir eğitim teknolojisi firması, Google’ın yapay zeka özetlerinin orijinal içeriğe olan talebi azalttığını ve yayıncıların rekabet gücünü düşürdüğünü öne sürüyor.

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