Tablet Mobee’den, ambalaj tasarımı senden!

Arkadaşlar, yaratıcılığımızı geliştirmek, eğlenmek, hep beraber bir şeyler yapabilmek adına, Mobee olarak; Mobee Nett 7” S800 ambalaj tasarımı yarışması düzenliyoruz! Yarışmacılar, yarışmaya katılarak Mobee Nett tabletler kazanma şansını yakalarken, biz de yaratıcı gençlerin ambalaj tasarımlarını kullanabilme şansını yakalıyoruz.

Ürünlerimizin teknik özelliği kadar görsel tasarımı da bizim için çok önemli. Yeni neslin gözdesi tabletlerimizi şık bir ambalajda kullanıcılara sunmayı amaçlıyoruz. Sizlerden isteğimiz Mobee Nett 7” S800 modeli için bir kutu tasarlamanız. Yaratıcı, fonksiyonel ve şık tasarımlarınızı bekliyoruz…

Bu yarışmanın özellikle genç tasarımcılara, yeteneğini sergileme ve yaratıcı fikirlerini geniş bir kitleyle buluşturma imkanı yaratacağını düşünüyoruz. Siz de yarışmaya katılmak istiyorsanız, çalışmanızı Facebook sayfamızda paylaşmanız ve diğer üyelerin beğenisine sunmanız gerekiyor!

Her katılımcının bir tasarımla yer alacağı yarışma 10 Ekim- 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Diğer üyelerin beğenileri ile belirlenecek ilk 5 çalışma; Mobee Pazarlama Sorumlusu Fikret Öner, başarılı oyuncu Kadir Doğulu, genç kuşak moda tasarımcılarından Nihan Peker’den oluşan kurul tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda birinci seçilen tasarımın yaratıcısı 4 Kasım tarihinde açıklanarak ödüllendirilecek.

Yarışmada birinciye Mobee Nett T 1200; ikinciye Mobee Nett 10” GPS ve üçüncüye de Mobee Nett 7” 400 hediye edilecek.

İlk etapta tasarımlarınızı Facebook sayfamızın duvarında paylaşın. Tüm Mobee beğenenleri; tasarımlara bakıp beğeniyorsanız Beğen’e tıklayın. Bu şekilde en fazla beğenilen 5 tasarım seçilecek. Sizlerin seçtiği ilk 5 tasarımı kurul değerlendirerek, arasından ilk 3 kazananı belirleyecek.

Katılımcıların kimlik fotokopileri, tasarımları ve Facebook isimlerini destek@mobee.com.tr göndermeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için http://www.facebook.com/mobeebilgisayar

Sen de yaratıcılığını sergile, tasarımını yap, paylaş, Mobee tabletin sahibi sen ol…

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