Türkiye’de 5G etkisi görülmeye başladı: Mobil internet hızları katlandı

Ortalama mobil hız 169 Mb/sn seviyesine ulaştı
Bilindiği üzere Türkiye’de 5G hizmeti Nisan 2026 itibarıyla 81 ilin tamamında ticari olarak erişime açıldı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye, ulusal 5G kapsamasını sağlamak amacıyla 700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantları için toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.
Yükleme performansında da benzer bir yükseliş yaşandığı bildriildi. Ortalama yükleme hızı aynı dönemde 13,1 Mb/sn’den 25,8 Mb/sn’ye çıktı. Yükleme hızlarının artması yüksek çözünürlüklü video paylaşımı, bulut tabanlı dosya transferi, canlı yayın ve görüntülü görüşme gibi veri yoğun kullanım senaryolarında daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Ancak bu seviyenin yine de yeterli ve istenen noktada olmadığını belirtmek gerek.
nPerf ölçümleri, web tarayıcı performansında da belirgin bir gelişme olduğunu gösteriyor. Web gezinme endeksi Ocak ayında yüzde 65,85 seviyesindeyken Nisan ayında yüzde 72,97’ye yükseldi. Bu durum, internet sitelerinin daha hızlı yüklenmesi ve sayfalar arasında daha akıcı geçiş yapılabilmesi anlamına geliyor.
Video ve streaming performansında da yine kayda değer ilerlemeler mevcut. Streaming endeksi Ocak ayındaki yüzde 71,5 seviyesinden Nisan ayında yüzde 87,68'e ulaştı. Türkiye'de günlük ortalama mobil kullanım süresinin halihazırda 4 saat 16 dakika seviyesinde olduğu düşünüldüğünde bu gelişmenin kullanıcı deneyimine doğrudan yansıdığı belirtiliyor.
