Türk Telekom ve ASELSAN’dan yerli akıllı telefonlar için kritik ortaklık

Tam Boyutta Gör Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarına hız veren Türk Telekom ile savunma sanayiinin önde gelen teknoloji şirketlerinden ASELSAN, yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir ortaklık kurdu. İş birliği kapsamında yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ile yazılımların geliştirilmesi hedeflenirken, projeye ilişkin yol haritası ve çalışma başlıkları da netleştirildi.

Yerli cihaz ve altyapı geliştirme süreci başladı

Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi’nin de paydaş olarak yer aldığı ortaklık, Türkiye’nin teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk adımları, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç’un katıldığı toplantıda atıldı.

İki şirketin oluşturduğu ortak çalışma modeliyle birlikte yalnızca son kullanıcı cihazları değil, aynı zamanda haberleşme altyapılarında kullanılacak kritik teknolojilerin de yerli olarak geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda akıllı telefonlardan iletişim ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi üzerinde çalışılacak.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve milli cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

Şahin, şirket iştirakleri Argela ve Netsia’nın ileri teknoloji alanında sahip olduğu 70’ten fazla uluslararası patente dikkat çekerken Türk Telekom’un geliştirdiği yerli teknolojilerin dünya çapında kullanılmaya başladığını da ifade etti. Şirketin uluslararası teknoloji firmalarıyla yaptığı stratejik ortaklıkların bölgesel gücü artırdığını belirten Şahin, Net Insight ile geliştirilen senkronizasyon ürününün ticarileştirildiğini söyledi.

Ayrıca şirket mühendisleri tarafından geliştirilen Open RAN çözümleri, RIC ve SEBA ürünlerinin hem Türk Telekom bünyesinde hem de farklı ülkelerde aktif olarak kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberleşme artık doğrudan güvenlik konusu

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise savunma sanayiinde elde edilen mühendislik birikiminin sivil teknolojilere aktarılmasının önemine dikkat çekti. ASELSAN’ın kuruluş felsefesinin yerli askeri haberleşme sistemleri üretmek üzerine kurulduğunu belirten Akyol, bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sisteminin sahaya sunulduğunu açıkladı.

Akyol, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için geliştirilen JEMUS ve KETUM projeleri sayesinde Türkiye genelinde kritik iletişim altyapılarının kurulduğunu söyledi. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan çatışmaların, haberleşme altyapılarının yalnızca teknolojik bir unsur olmadığını, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir ihtiyaç haline geldiğini gösterdiğini ifade eden Akyol, “Yaşananlar güvenli iletişimin ve dijital vatan güvenliğinin önemini ortaya koyuyor” dedi.

