Turkcell'den ultra hızlı yeni 5G SA paketleri: 5G Boost+ ve 5G Yayıncı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 5G Standalone (SA), mevcut 4G altyapısına ihtiyaç duymadan, hem baz istasyonlarının hem de çekirdek şebekenin tamamen 5G teknolojisiyle çalıştığı bağımsız bir mimari. Bu yapı, 5G’nin yeni nesil servislerinin yüksek hız, ultra düşük gecikme ve yüksek güvenlik avantajlarıyla hayata geçirilmesini sağlıyor. 5G altyapısını bu mimari üzerine kuran Turkcell, ultra yüksek hızlarda yeni 5G paketlerini kullanıma sundu.

Turkcell 5G ile İstanbul’dan Muş’a uzaktan ameliyat 2 gün önce eklendi

5G Boost+ paketi: Günlük 50 TL

5G Boost+ aboneliği, Turkcell kullanıcılarının 1 gün süreyle ultra yüksek hızla 5G’yi deneyimleyebilmelerini sağlıyor. 1 günlük 5G SA aboneliği 50 TL olarak fiyatlandırılıyor. 1 gün süreyle Data QoS hizmeti aktifleniyor. Bu hizmet sayesinde özellikle yoğun bölgelerde ultra yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Bu abonelik, yalnızca yurt içinde geçerli olmakla birlikte, Turkcell uygulamasından alınabiliyor.

5G+ Yayıncı paketi: Aylık 500 TL

5G+ Yayıncı paketi, 5G kapsama alanında bulunan bölgelerde kullanıcıların ekstra yüksek hızlara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. 1 ay süreyle Data Qos servisi tanımlanıyor ve 5G SA aboneliği aktifleniyor. Bu pakette 5 GB internet ve 5 GB sosyal medyada geçerli internet de sunuluyor. 5G+ Yayıncı paketinin fiyatı ise aylık 500 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: