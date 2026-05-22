    Turkcell'den ultra hızlı yeni 5G SA paketleri: 5G Boost+ ve 5G Yayıncı

    Turkcell, yeni 5G SA aboneliğini satışa sundu. 1 günlüğüne ultra yüksek hızla 5G deneyimi için 5G Boost+, 1 aylık isteyenler için 5G+ Yayıncı paketi mevcut. İşte paketlerin fiyatı:

    Turkcell 5G SA paketi 5G Boost+ ve 5G Yayıncı aboneliği fiyatları Tam Boyutta Gör
    5G Standalone (SA), mevcut 4G altyapısına ihtiyaç duymadan, hem baz istasyonlarının hem de çekirdek şebekenin tamamen 5G teknolojisiyle çalıştığı bağımsız bir mimari. Bu yapı, 5G’nin yeni nesil servislerinin yüksek hız, ultra düşük gecikme ve yüksek güvenlik avantajlarıyla hayata geçirilmesini sağlıyor. 5G altyapısını bu mimari üzerine kuran Turkcell, ultra yüksek hızlarda yeni 5G paketlerini kullanıma sundu.

    5G Boost+ paketi: Günlük 50 TL

    5G Boost+ aboneliği, Turkcell kullanıcılarının 1 gün süreyle ultra yüksek hızla 5G’yi deneyimleyebilmelerini sağlıyor. 1 günlük 5G SA aboneliği 50 TL olarak fiyatlandırılıyor. 1 gün süreyle Data QoS hizmeti aktifleniyor. Bu hizmet sayesinde özellikle yoğun bölgelerde ultra yüksek hızlara ulaşılabiliyor. Bu abonelik, yalnızca yurt içinde geçerli olmakla birlikte, Turkcell uygulamasından alınabiliyor.

    5G+ Yayıncı paketi: Aylık 500 TL

    5G+ Yayıncı paketi, 5G kapsama alanında bulunan bölgelerde kullanıcıların ekstra yüksek hızlara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. 1 ay süreyle Data Qos servisi tanımlanıyor ve 5G SA aboneliği aktifleniyor. Bu pakette 5 GB internet ve 5 GB sosyal medyada geçerli internet de sunuluyor. 5G+ Yayıncı paketinin fiyatı ise aylık 500 TL.

    Kaynakça https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/ek-paketler/5g-plus-boost https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/ek-paketler/5g-Plus-yayinci
