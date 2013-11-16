Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tablet alınırken dikkat edilmesi gereken 5 püf nokta!

5 yıl
25,3b
1
71
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tablet alınırken dikkat edilmesi gereken 5 püf nokta!
Tüketici elektroniği kapsamında en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan tablet pazarı dünyada olduğu kadar ülkemizde de hızlı bir şekilde büyüyor. IDC'nin açıkladığı rapora göre, Türkiye'deki tablet pazarı %264,5'lik bir oranla büyüdü ve üç aylık bir süreç içerisinde 746,499 tablet satıldı.

Türkiye pazarı için yapılan tahminlerin üstündeki bu rakamlar, bazı kullanıcıların yıl içerisinde birden fazla tablet satın aldığını da gösteriyor. Kullanıcıların tablet seçimi yaparken yeterli bilgiye sahip olmaması ve dikkatli bir şekilde araştırma yapmaması bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Kasa ve güç kaynağı pazarının yanı sıra, ülkemizdeki tablet pazarında da faaliyet gösteren Ezcool, yayınlamış olduğu tablet alınırken dikkat edilmesi gereken beş püf nokta ile tüketicilerin doğru seçim yapmasını kolaylaştırıyor. 

Satış sonrası teknik destek, fiyat ve alınan cihazın teknik özelliklerinin yeterliliği üzerine yoğunlaşan bu beş püf nokta Ezcool'un anlatımıyla şu şekilde sıralanıyor:

1) Garantisi ve satış sonrası desteği var mı?
Ucuza tablet alacağım derken kullanıcıların en aldandığı noktalardan birisi ne yazık ki satış sonrası destek ve garanti kapsamıdır. Türkiye’de satılan ancak satış sonrası desteğine sahip olmayan bir sürü tablet markası var. Teknoloji severlere sunulan bu tabletler, çok düşük fiyatlardan satışa sunulup kullanıcıları cezbediyor olsa da, genelde kalitesiz malzemeden yapıldığından kısa zamanda teknik servise gönderilmek zorunda kalıyor. Ne yazık ki tüketiciler kötü haberi iş işten geçtikten sonra öğreniyor ve tabletini aldıklarını firmanın ne satış sonrası destek, ne de garanti sunmadığını öğreniyorlar.

2) Ne çok ucuz olsun, ne de çok pahalı
Özellikle çok ucuz tabletten her zaman çekinmek gerekiyor. Örneğin 99 TL gibi fiyattan satışa sunulan 7 inçlik bir tabletin malzeme kalitesinin iyi olduğu düşünülemez bile. Bu teknik olarak imkansızdır. Normalde olması gerektiğinden çok daha ucuza satılan bir tablet, kullanıcıyı yarı yolda bırakacak ve onu yeniden tablet almaya zorlayacaktır.
Çok ucuz tabletlerden kaçınılmasına gerek olduğu kadar, çok pahalı tabletlerden de sakınmak iyi olacaktır. Bugün tablet pazarındaki teknik standartlar artık oturmuş durumda... Ekranların, belleklerin ve işlemcinin maliyeti belli, hatta yazılımların araştırma maliyeti dahi bellidir. Dolayısıyla bugün 10” standardındaki bir tablete 1.000 TL ya da 7” standardındaki bir tablete 600 TL’nin üstünde bir fiyattan satın almak, parayı boşa harcamak olabilir. Yalnızca marka logosu yüzünden uçuk fiyatlardan bir tablet almak yerine, özdeş özelliklerde daha uygun fiyata işlevsel başka tabletler alınabilir.

3) Çözünürlüğü yeterli olmalı
Akıllı telefon ve tablet pazarında özellikle son 1 yıl içerisinde hızla gelişen teknolojilerden bir tanesi de ekran çözünürlüğü oldu. Artık büyük tabletler için en azından Full HD (1080p), mini tabletler için HD (720p) çözünürlük standart hale geldi. Ancak günümüzde hala daha düşük çözünürlüğe sahip olmasına rağmen satışa sunulan birçok tablet var.
Tabletler, akıllı telefonlara kıyasla daha büyük ekranlı olduğundan gözle görülebilir piksel sayısı çok daha fazladır. Bu sebepten 480p gibi çözünürlüğe sahip bir tablet, film izlerken ya da oyun oynarken 720p çözünürlüğe sahip bir tablete kıyasla daha rahatsız edici bir görüntüye sahip olacaktır. Görüntünün daha göz alıcı olabilmesi için çözünürlüğe kıyasla ekran boyu değeri olan PPI’ın, (piksel yoğunluğu) yüksek olması gerekir.

4) Tek çekirdekli işlemciler rafa kalktı
Bundan iki sene önce tek çekirdekli işlemciye sahip tabletlerde belki önemli sayıda uygulama ve oyun çalıştırılabiliyordu, ancak o dönem geride kaldı. Güncellenen yazılımlar ve diğer donanım bileşenleri yüzünden tek çekirdeğe sahip işlemciler, artık kullanıcıları yarı yolda bırakıyorlar. Yazılım güncellemelerini rahatça sisteme entegre edebilmek ve uygulama marketindeki uygulama ve oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilmek için yüksek frekans değerine sahip en azından çift çekirdekli işlemciye sahip tablet kullanmak gerekecektir.

5) Arttırılabilir hafıza şart
Kullanıcıları en çok yarı yolda bırakan ve yeni bir tablet almaya zorlayan etkenlerden biri de arttırılamayan hafızadır. Kullanıcılar, genelde tablet satın alırken cüzdanlarını düşünerek en düşük dahili depolama birimine sahip olanı tercih ederler. Ancak tabletin zaman içerisinde kullanımıyla beraber, düşük dahili hafızalar artık bir yerden sonra yeterli gelmemeye başlar. Yeni bir oyun ya da film yükleyebilmek için eskisini silmek gerekir ancak bu işlem çoğu zaman gönül razı olmadan, zorunluluktan gerçekleşir. Bir yerden sonra kullanıcı bu durumdan sıkılır ve kullandığı tabletin daha yüksek dahili depolama birimine sahip olan modelini almaya karar verir. Ne yazık ki aslında bu da geçici bir çözümdür. Çünkü arttırılabilir depolama olmadığı sürece, dahili hafıza her zaman yetersiz gelecektir. Film, oyun ya da müzik yüklerken hafıza problemini kafaya takmadan, gönül rahatlığıyla tablet kullanabilmek için arttırılabilir hafızası olması şarttır.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TechnoMobile 5 yıl en beğenilen
Püf nokta çok basit. Küçük ve pratik istiyorsan IPad Mini2. Büyük, hafif ve hızlı istiyorsan iPad Air
2 Yanıt Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 5 yıl
Haber kısaca iPad almayın diyor
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
5inci madde aypedi vurdu
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Uzak durun apple dam tamam kaliteli tamam güzel ama kırılmaz hile yapılmaz crack kullanılmaz oyun desen ayrı bir dert program desen paralı androidden şaşmayın Samsun'lardan sağlam bi tane alın geçin derim apple dam kurtulsam diye hala uğraşmaktayım hatta arkadaşa ı pad mini mi bedavaya hediye etmeyi düşünmekteyim uzak durun apple dam kölesi olursunuz android ve evrensel bişeyler bakın adamların Bluetooth'u bile sadece kendi markasını görmekte tiksindirdiler artık alırsınız 2 seneye kalmadan saçma sapan 15 20 farklı cihaz çıkarırlar işletim sistemi sağlam ve son sürüm android kullanan bir makine Apple'dan her zaman daha iyidir.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknocukullanici 3 yıl DH Misafiri
iPad Mini tabii ki de Apple'dan soğutacak seviyeye geldi. Air - Air 2 - Pro bu tabletleri aldığınızda fikriniz değişebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 3 yıl
Merak ettiğim bir durum var. Mesela 1 saat kadar ekran açık kullanıyorum ve ekran için %2 kullanım gösteriyor fakat birkaç saniyelik facebook açık kalınca %3 pil kullanımı gösteriyor. Bu nasıl oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
İlk apple olmasına bakarım,tablet dedin mi rakipsiz benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 3 yıl
Eee ios kullanmak isteyen 1000tl üstü vermemesi gerekiyorsa nasıl ipad alacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
This Is My Destiny 3 yıl abrenax
enver328

Eee ios kullanmak isteyen 1000tl üstü vermemesi gerekiyorsa nasıl ipad alacak?

2.el bir mini 2 32-64 alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 3 yıl
Benim için tek püf nokta Apple olması..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyinadukeeee 3 yıl
Samsung galaxy tab 4 10.1 e sahibim.Kac p beyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardent_boy 3 yıl
int girip, video ,film izleyeceğim, word , exel ve pdf gibi ufak ofis uygulamalarını kullanabileceğim bir tablet almayı düşünüyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
poly pad gibi dandik markalardan kaçının
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 5 yıl
Yıllardır tablet kullanıyorum, elimden geçen tablet bayısını hatırlamıyorum bile, böyle haber olmaz diyorum.
Arkadaş, önce işletim sistemini vurgula, sonra ona göre eksiklerini yaz, millet Data/Data klasörüne girilmediğinde vurup tableti parçalıyor, şurada bununla ilgili tek kelime yazılmamış, gerçekten ilginç yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batterx One 5 yıl
F/p tableti tegra note 7 evga.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 5 yıl
Dikkat edilmesi gerekenler:
-Apple ın hangi modeli olacak?
-Hafızası kaç olacak?
-rengi ne olacak?
-wifi mi yoksa 4g mi olacak
bu sıralamaya göre tablet alabilirsiniz.
Hala androidlere tablet diyenlere şaşırıyorum. Ne tablete özgün uygulama var ne de stabilite..
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zuhalterr 5 yıl
donanimhaber de su ana kadar gordugum en bos ve ise yaramaz haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25313 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte GTX 780 Windforce 3X OC Ekran Kartı Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Variyetli" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim