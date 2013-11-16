Tablet alınırken dikkat edilmesi gereken 5 püf nokta!

Tüketici elektroniği kapsamında en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan tablet pazarı dünyada olduğu kadar ülkemizde de hızlı bir şekilde büyüyor. IDC'nin açıkladığı rapora göre, Türkiye'deki tablet pazarı %264,5'lik bir oranla büyüdü ve üç aylık bir süreç içerisinde 746,499 tablet satıldı.





Türkiye pazarı için yapılan tahminlerin üstündeki bu rakamlar, bazı kullanıcıların yıl içerisinde birden fazla tablet satın aldığını da gösteriyor. Kullanıcıların tablet seçimi yaparken yeterli bilgiye sahip olmaması ve dikkatli bir şekilde araştırma yapmaması bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor.





Kasa ve güç kaynağı pazarının yanı sıra, ülkemizdeki tablet pazarında da faaliyet gösteren Ezcool, yayınlamış olduğu tablet alınırken dikkat edilmesi gereken beş püf nokta ile tüketicilerin doğru seçim yapmasını kolaylaştırıyor.





Satış sonrası teknik destek, fiyat ve alınan cihazın teknik özelliklerinin yeterliliği üzerine yoğunlaşan bu beş püf nokta Ezcool'un anlatımıyla şu şekilde sıralanıyor:





1) Garantisi ve satış sonrası desteği var mı?

Ucuza tablet alacağım derken kullanıcıların en aldandığı noktalardan birisi ne yazık ki satış sonrası destek ve garanti kapsamıdır. Türkiye’de satılan ancak satış sonrası desteğine sahip olmayan bir sürü tablet markası var. Teknoloji severlere sunulan bu tabletler, çok düşük fiyatlardan satışa sunulup kullanıcıları cezbediyor olsa da, genelde kalitesiz malzemeden yapıldığından kısa zamanda teknik servise gönderilmek zorunda kalıyor. Ne yazık ki tüketiciler kötü haberi iş işten geçtikten sonra öğreniyor ve tabletini aldıklarını firmanın ne satış sonrası destek, ne de garanti sunmadığını öğreniyorlar.





2) Ne çok ucuz olsun, ne de çok pahalı

Özellikle çok ucuz tabletten her zaman çekinmek gerekiyor. Örneğin 99 TL gibi fiyattan satışa sunulan 7 inçlik bir tabletin malzeme kalitesinin iyi olduğu düşünülemez bile. Bu teknik olarak imkansızdır. Normalde olması gerektiğinden çok daha ucuza satılan bir tablet, kullanıcıyı yarı yolda bırakacak ve onu yeniden tablet almaya zorlayacaktır.

Çok ucuz tabletlerden kaçınılmasına gerek olduğu kadar, çok pahalı tabletlerden de sakınmak iyi olacaktır. Bugün tablet pazarındaki teknik standartlar artık oturmuş durumda... Ekranların, belleklerin ve işlemcinin maliyeti belli, hatta yazılımların araştırma maliyeti dahi bellidir. Dolayısıyla bugün 10” standardındaki bir tablete 1.000 TL ya da 7” standardındaki bir tablete 600 TL’nin üstünde bir fiyattan satın almak, parayı boşa harcamak olabilir. Yalnızca marka logosu yüzünden uçuk fiyatlardan bir tablet almak yerine, özdeş özelliklerde daha uygun fiyata işlevsel başka tabletler alınabilir.





3) Çözünürlüğü yeterli olmalı

Akıllı telefon ve tablet pazarında özellikle son 1 yıl içerisinde hızla gelişen teknolojilerden bir tanesi de ekran çözünürlüğü oldu. Artık büyük tabletler için en azından Full HD (1080p), mini tabletler için HD (720p) çözünürlük standart hale geldi. Ancak günümüzde hala daha düşük çözünürlüğe sahip olmasına rağmen satışa sunulan birçok tablet var.

Tabletler, akıllı telefonlara kıyasla daha büyük ekranlı olduğundan gözle görülebilir piksel sayısı çok daha fazladır. Bu sebepten 480p gibi çözünürlüğe sahip bir tablet, film izlerken ya da oyun oynarken 720p çözünürlüğe sahip bir tablete kıyasla daha rahatsız edici bir görüntüye sahip olacaktır. Görüntünün daha göz alıcı olabilmesi için çözünürlüğe kıyasla ekran boyu değeri olan PPI’ın, (piksel yoğunluğu) yüksek olması gerekir.





4) Tek çekirdekli işlemciler rafa kalktı

Bundan iki sene önce tek çekirdekli işlemciye sahip tabletlerde belki önemli sayıda uygulama ve oyun çalıştırılabiliyordu, ancak o dönem geride kaldı. Güncellenen yazılımlar ve diğer donanım bileşenleri yüzünden tek çekirdeğe sahip işlemciler, artık kullanıcıları yarı yolda bırakıyorlar. Yazılım güncellemelerini rahatça sisteme entegre edebilmek ve uygulama marketindeki uygulama ve oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilmek için yüksek frekans değerine sahip en azından çift çekirdekli işlemciye sahip tablet kullanmak gerekecektir.





5) Arttırılabilir hafıza şart

Kullanıcıları en çok yarı yolda bırakan ve yeni bir tablet almaya zorlayan etkenlerden biri de arttırılamayan hafızadır. Kullanıcılar, genelde tablet satın alırken cüzdanlarını düşünerek en düşük dahili depolama birimine sahip olanı tercih ederler. Ancak tabletin zaman içerisinde kullanımıyla beraber, düşük dahili hafızalar artık bir yerden sonra yeterli gelmemeye başlar. Yeni bir oyun ya da film yükleyebilmek için eskisini silmek gerekir ancak bu işlem çoğu zaman gönül razı olmadan, zorunluluktan gerçekleşir. Bir yerden sonra kullanıcı bu durumdan sıkılır ve kullandığı tabletin daha yüksek dahili depolama birimine sahip olan modelini almaya karar verir. Ne yazık ki aslında bu da geçici bir çözümdür. Çünkü arttırılabilir depolama olmadığı sürece, dahili hafıza her zaman yetersiz gelecektir. Film, oyun ya da müzik yüklerken hafıza problemini kafaya takmadan, gönül rahatlığıyla tablet kullanabilmek için arttırılabilir hafızası olması şarttır.