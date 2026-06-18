Her ay milyonlarca kullanıcı kaybeden Mozilla Firefox için önemli değişimler kapıda

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Tam Boyutta Gör Açık kaynaklı yapısı, gizlilik odaklı yaklaşımı ve bağımsız bir alternatif olmasıyla uzun yıllar boyunca Google Chrome'a karşı önemli bir denge unsuru olarak görülen Firefox, bugün artık tarayıcı pazarında oldukça küçük bir paya sahip. Buna rağmen Mozilla, Firefox'u yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, önümüzdeki aylarda tarayıcıya gelecek yenilikleri detaylandıran yeni bir yol haritası paylaşarak Firefox için hâlâ iddialı planlar yaptığını gösterdi.

Yeni Dönemde Odakta Yapay Zekâ, Üretkenlik ve Gizlilik Olacak

Mozilla tarafından paylaşılan yeni yol haritası, Firefox'un önümüzdeki dönemde hangi alanlara odaklanacağını ortaya koyuyor. Şirket özellikle üretkenlik araçları, yapay zekâ entegrasyonu, performans iyileştirmeleri ve gizlilik özellikleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda daha önce duyurulan Nova tasarım güncellemesi geliştirilirken, mobil cihazlarda sekme grupları desteği ve özelleştirilebilir klavye kısayolları gibi kullanıcıların uzun süredir talep ettiği özellikler de Firefox'a ekleniyor.

Paylaşılan yol haritasında özellikle özelleştirilebilir klavye kısayolları dikkat çekiyor. Mozilla'ya göre bu özellik, yıllardır kullanıcılar tarafından en çok talep edilen kişiselleştirme araçlarından biri. Bunun yanında Firefox'un PDF araçları da önemli ölçüde geliştirilecek. Gelecek güncellemelerle birlikte kullanıcılar PDF dosyalarını bölme, birleştirme ve sayfa sıralamalarını değiştirme gibi işlemleri doğrudan tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Mobil Tarafında VPN ve Reklam Engelleme Dâhili Olarak Sunulacak

Mozilla, Firefox'un en önemli farklılaştırıcı özelliklerinden biri olan gizlilik ve güvenlik tarafını da güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda gelecekteki sürümlerde mobil cihazlar için yerleşik VPN desteği sunulacak. Ayrıca iPhone kullanıcıları, herhangi bir eklenti yüklemeye gerek kalmadan temel reklam ve takip engelleyici özelliklere erişebilecek. Bu hamleler, özellikle kullanıcı verilerinin korunmasına önem veren kesimi Firefox ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.

Yapay Zekâ Konusunda Kullanıcılara Daha Fazla Kontrol Sunulacak

Mozilla'nın yol haritasında dikkat çeken bir diğer başlık ise yapay zekâ araçları. Son dönemde pek çok tarayıcı üretken yapay zekâyı ürünlerine entegre ederken, Mozilla da bu yarışın dışında kalmak istemiyor. Ancak şirket, rakiplerinden farklı bir yaklaşım izlediğini söylüyor. Mozilla'ya göre Firefox'a eklenecek yapay zekâ özellikleri tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar bu araçlar üzerinde kontrol sahibi olmaya devam edecek.

Yakın gelecekte Firefox'a gelmesi beklenen "Hızlı Cevaplar" özelliği de bunun bir parçası. Bu sistem sayesinde kullanıcılar sesli komutlarla yapay zekâ sohbet botlarıyla etkileşime geçebilecek. Mozilla, büyük dil modellerine dayanan bu özelliklerin kullanıcı tercihleri doğrultusunda çalışacağını ve zorunlu hâle getirilmeyeceğini vurguluyor.

Mozilla'nın planları yalnızca yeni özelliklerle sınırlı değil. Şirket aynı zamanda performans tarafında da çeşitli iyileştirmeler hazırlıyor. Firefox'un son sürümüyle birlikte JPEG XL görüntü formatı için deneysel destek sunulmaya başlanırken, uzun süredir beklenen HDR video desteği de nihayet Windows ve Linux sistemlerine geliyor. HDR desteği özellikle dikkat çekici çünkü Firefox kullanıcıları bu özelliğin tarayıcıya eklenmesini yıllardır talep ediyordu.

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Tüm bu yeniliklere rağmen Mozilla'nın önündeki en büyük sorun kullanıcı sayısındaki hızlı düşüş olmaya devam ediyor. Statcounter verilerine göre Firefox'un masaüstü tarayıcı pazarındaki payı Mayıs 2025'te yüzde 5,88 seviyesindeyken, Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 3,79'a kadar gerilemiş durumda. Bu da Firefox'un yalnızca bir yıl içinde kullanıcı tabanının önemli bir bölümünü kaybettiğini gösteriyor.

Mozilla her ne kadar Firefox'u yeniden cazip hâle getirmek için kapsamlı bir dönüşüm planı hazırlamış olsa da, bu değişikliklerin kullanıcıların tarayıcıya geri dönmesini sağlayıp sağlamayacağı belirsiz. Özellikle Chrome, Edge ve yapay zekâ destekli yeni nesil tarayıcıların giderek güçlendiği bir dönemde Firefox'un yeniden yükselişe geçmesi kolay görünmüyor. Ancak açık kaynaklı ve bağımsız bir internet ekosistemi için Firefox'un ayakta kalmasının önemli olduğunu düşünenler, Mozilla'nın bu son hamlelerinin en azından tarayıcının düşüşünü yavaşlatabileceğini umuyor.

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