Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Her ay milyonlarca kullanıcı kaybeden Mozilla Firefox için önemli değişimler kapıda

    Mozilla, kullanıcı kaybını durdurmak için Firefox'a kapsamlı yenilikler getiriyor. Yapay zekâ araçlarından yerleşik VPN'e kadar pek çok özellik yolda ama bu sırada tarayıcı hızla kan kaybediyor.

    Hızla düşen Mozilla Firefox için radikal değişimler kapıda Tam Boyutta Gör
    Açık kaynaklı yapısı, gizlilik odaklı yaklaşımı ve bağımsız bir alternatif olmasıyla uzun yıllar boyunca Google Chrome'a karşı önemli bir denge unsuru olarak görülen Firefox, bugün artık tarayıcı pazarında oldukça küçük bir paya sahip. Buna rağmen Mozilla, Firefox'u yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, önümüzdeki aylarda tarayıcıya gelecek yenilikleri detaylandıran yeni bir yol haritası paylaşarak Firefox için hâlâ iddialı planlar yaptığını gösterdi.

    Yeni Dönemde Odakta Yapay Zekâ, Üretkenlik ve Gizlilik Olacak

    Mozilla tarafından paylaşılan yeni yol haritası, Firefox'un önümüzdeki dönemde hangi alanlara odaklanacağını ortaya koyuyor. Şirket özellikle üretkenlik araçları, yapay zekâ entegrasyonu, performans iyileştirmeleri ve gizlilik özellikleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu kapsamda daha önce duyurulan Nova tasarım güncellemesi geliştirilirken, mobil cihazlarda sekme grupları desteği ve özelleştirilebilir klavye kısayolları gibi kullanıcıların uzun süredir talep ettiği özellikler de Firefox'a ekleniyor.

    Paylaşılan yol haritasında özellikle özelleştirilebilir klavye kısayolları dikkat çekiyor. Mozilla'ya göre bu özellik, yıllardır kullanıcılar tarafından en çok talep edilen kişiselleştirme araçlarından biri. Bunun yanında Firefox'un PDF araçları da önemli ölçüde geliştirilecek. Gelecek güncellemelerle birlikte kullanıcılar PDF dosyalarını bölme, birleştirme ve sayfa sıralamalarını değiştirme gibi işlemleri doğrudan tarayıcı üzerinden gerçekleştirebilecek.

    Mobil Tarafında VPN ve Reklam Engelleme Dâhili Olarak Sunulacak

    Mozilla, Firefox'un en önemli farklılaştırıcı özelliklerinden biri olan gizlilik ve güvenlik tarafını da güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda gelecekteki sürümlerde mobil cihazlar için yerleşik VPN desteği sunulacak. Ayrıca iPhone kullanıcıları, herhangi bir eklenti yüklemeye gerek kalmadan temel reklam ve takip engelleyici özelliklere erişebilecek. Bu hamleler, özellikle kullanıcı verilerinin korunmasına önem veren kesimi Firefox ekosisteminde tutmayı amaçlıyor.

    Yapay Zekâ Konusunda Kullanıcılara Daha Fazla Kontrol Sunulacak

    Mozilla'nın yol haritasında dikkat çeken bir diğer başlık ise yapay zekâ araçları. Son dönemde pek çok tarayıcı üretken yapay zekâyı ürünlerine entegre ederken, Mozilla da bu yarışın dışında kalmak istemiyor. Ancak şirket, rakiplerinden farklı bir yaklaşım izlediğini söylüyor. Mozilla'ya göre Firefox'a eklenecek yapay zekâ özellikleri tamamen isteğe bağlı olacak ve kullanıcılar bu araçlar üzerinde kontrol sahibi olmaya devam edecek.

    Yakın gelecekte Firefox'a gelmesi beklenen "Hızlı Cevaplar" özelliği de bunun bir parçası. Bu sistem sayesinde kullanıcılar sesli komutlarla yapay zekâ sohbet botlarıyla etkileşime geçebilecek. Mozilla, büyük dil modellerine dayanan bu özelliklerin kullanıcı tercihleri doğrultusunda çalışacağını ve zorunlu hâle getirilmeyeceğini vurguluyor.

    Mozilla'nın planları yalnızca yeni özelliklerle sınırlı değil. Şirket aynı zamanda performans tarafında da çeşitli iyileştirmeler hazırlıyor. Firefox'un son sürümüyle birlikte JPEG XL görüntü formatı için deneysel destek sunulmaya başlanırken, uzun süredir beklenen HDR video desteği de nihayet Windows ve Linux sistemlerine geliyor. HDR desteği özellikle dikkat çekici çünkü Firefox kullanıcıları bu özelliğin tarayıcıya eklenmesini yıllardır talep ediyordu.

    Tüm bu yeniliklere rağmen Mozilla'nın önündeki en büyük sorun kullanıcı sayısındaki hızlı düşüş olmaya devam ediyor. Statcounter verilerine göre Firefox'un masaüstü tarayıcı pazarındaki payı Mayıs 2025'te yüzde 5,88 seviyesindeyken, Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 3,79'a kadar gerilemiş durumda. Bu da Firefox'un yalnızca bir yıl içinde kullanıcı tabanının önemli bir bölümünü kaybettiğini gösteriyor.

    Mozilla her ne kadar Firefox'u yeniden cazip hâle getirmek için kapsamlı bir dönüşüm planı hazırlamış olsa da, bu değişikliklerin kullanıcıların tarayıcıya geri dönmesini sağlayıp sağlamayacağı belirsiz. Özellikle Chrome, Edge ve yapay zekâ destekli yeni nesil tarayıcıların giderek güçlendiği bir dönemde Firefox'un yeniden yükselişe geçmesi kolay görünmüyor. Ancak açık kaynaklı ve bağımsız bir internet ekosistemi için Firefox'un ayakta kalmasının önemli olduğunu düşünenler, Mozilla'nın bu son hamlelerinin en azından tarayıcının düşüşünü yavaşlatabileceğini umuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 11 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rks newlight 125 padişahlar zina mı yapıyordu skoda elroq menzil yorumlar koton iade trafiğe kapalı alanlar nerelerdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 3
    LENOVO IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum