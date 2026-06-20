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    İnternetin geleceği kablolarda değil: Uzay tabanlı kuantum interneti için kritik test

    Boeing, fırlatacağı Q4S görevi öncesinde uzay tabanlı kuantum ağları için kritik bir testi başarıyla tamamladı. Sistem, yörüngede bir yıl boyunca gerçek uzay koşullarında denenecek.

    Uzay tabanlı kuantum interneti için kritik test Tam Boyutta Gör
    Boeing, 2027 yılında fırlatılması planlanan Q4S görevi öncesinde, uzayda çalışacak kuantum ağ donanımına yönelik kritik bir yer testini başarıyla tamamladı. Şirket mühendisleri, Q4S yükü üzerinde gerçekleştirilen denemelerde kuantum dolanıklık takası (entanglement swapping) protokolünü başarıyla uygulayarak uzay tabanlı kuantum ağlarının geliştirilmesi yolunda önemli bir eşiği geride bıraktı.

    Fiber optik yerine uzay tabanlı iletişim hedefleniyor

    Kuantum hesaplama ve kuantum sensör teknolojilerine yönelik ilginin artması, yüksek güvenlik ve güvenilirlik sunan kuantum ağlarına olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Bu ağların verimli çalışabilmesi için kuantum bilgilerinin etkin şekilde yönlendirilmesi gerekiyor.

    Günümüzde fiber optik kablolar üzerinden kuantum ağları kurulabiliyor ancak ağlar bölgesel ölçekten ulusal veya küresel ölçeğe taşındığında iletim kayıpları önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle araştırmacılar, uydu tabanlı kuantum ağları geliştirmeye odaklanmış durumda.

    Bu kapsamda tamamı Boeing tarafından finanse edilen Q4S programı da gelecekte uzay tabanlı küresel kuantum iletişim ağlarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Görev kapsamında geliştirilen donanım, uzayın zorlu koşullarında bir yıl boyunca test edilecek.

    Bu süreçte en önemli hedeflerden biri, kuantum ağlarının ölçeklenmesini mümkün kılan temel mekanizma olan dolanıklık takasını uzayda başarıyla gerçekleştirmek olacak. Bu teknoloji, kuantum bağlantılarının yalnızca iki nokta arasında kalmayıp çok daha geniş mesafelere uzatılabilmesini sağlayan kuantum tekrarlayıcılarının (quantum repeaters) temelini oluşturuyor.

    Dolanıklık takası neden önemli?

    Uzay tabanlı kuantum interneti için kritik test Tam Boyutta Gör
    Kuantum dolanıklık takası, kuantum ışınlanması (quantum teleportation) ilkesine dayanıyor. Bu yöntemde bir parçacığın kuantum durumu, parçacığın fiziksel olarak taşınmasına gerek kalmadan başka bir parçacığa aktarılabiliyor. Dolanıklık takasında ise bu süreç, dolaşık foton çiftleri arasında gerçekleşiyor ve daha önce hiç etkileşime girmemiş parçacıklar ortak bir kuantum durumunu paylaşabiliyor.

    Bu mekanizma, gelecekte kıtalar arası kuantum ağlarının kurulabilmesi için kritik önem taşıyor. Ancak kuantum durumları oldukça hassas olduğundan sıcaklık değişimleri ve uzaydaki radyasyon gibi çevresel etkenler dolanıklığı bozabiliyor. Bu nedenle teknolojinin uzay ortamında güvenilir şekilde çalıştığının gösterilmesi, ölçeklenebilir kuantum ağları açısından önemli bir aşama olarak görülüyor.

    Boeing mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son testlerde, uzay kullanımına uygun Q4S yükü üzerinde yüksek doğrulukta dolanıklık takası başarıyla gösterildi. Şirket, elde edilen sonuçların hakemli bilimsel çalışmalarda bildirilen performans seviyeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.

    Denemeler ayrıca kompakt bir uydunun boyut, ağırlık ve güç tüketimi gibi katı mühendislik kısıtları içerisinde gerçekleştirildi. Boeing'e göre bu sonuçlar, gerçek uzay görevleri için geliştirilen donanımlar üzerinde de mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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