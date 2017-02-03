Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar

ASELSAN tarafından geliştirilen ACAR ve Meteksan tarafından geliştirilen Retinar PTR ile Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü hava şartında düşman piyadesini tespit ve takip edebilecek.

Bu videomuzda özellikle terörle mücadelede etkin olarak kullanılması beklenen yerli üretim kara gözetleme radarları ACAR ve Retinar PTR'yi inceleyeceğiz.

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Kara gözetleme radarları, askeri birlikler, hava alanları, kritik tesisler, sınırlar ve sınır kapıları ve devriyelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava şartında görevini yerine getirebilen radarlar, yürüyen insanı,küçük ve büyük araçları farklı menzillerden tespit edebiliyor. Kara gözetleme radarları, askeri birlikler, hava alanları, kritik tesisler, sınırlar ve sınır kapıları ve devriyelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava şartında görevini yerine getirebilen radarlar, yürüyen insanı,küçük ve büyük araçları farklı menzillerden tespit edebiliyor.



Hayvan ile insanı da ayırt edebilen radarlar özellikle ülkemizin güneydoğusunda elektro optik sistemlerin zaafiyetlerini gidermek için en uygun çözümü sunuyor.



Dilerseniz şimdi yerli imkanlarla üretilen iki radarımızı inceleyelim.

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ASELSAN tarafından geliştirilen kara gözetleme radarı ACAR, kara ve deniz yüzeyinde hareket eden cisimleri tespit ,takip ve sınıflandırma özelliğine sahip.



Azami yaklaşık 40 kilometre menzile sahip olan ACAR, 12 kilometre mesafeye kadar yürüyen tek bir insanı,20 kilometreye kadar küçük araçları, 25 kilometreye kadar helikopterleri ve 35 kilometreye kadar büyük araçları tespit edebiliyor.



Kolay ve hızlı kurulum imkanı sağlayan ACAR, 360 derece dönerek tarama yapabilmesinin yanı sıra istenildiği takdirde belirli bir açıda da arama-tarama yapabiliyor. Tripod üzerinde sabit olarak kullanımın yanı sıra mast üzerinde araçlara entegre şekilde de kullanılabilen ACAR, 2 kişi tarafından kolayca taşınabiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen kara gözetleme radarı ACAR, kara ve deniz yüzeyinde hareket eden cisimleri tespit ,takip ve sınıflandırma özelliğine sahip.Azami yaklaşıkmenzile sahip olan ACAR,mesafeye kadar yürüyen tek bir insanı,kadar küçük araçları,kadar helikopterleri vekadar büyük araçları tespit edebiliyor.Kolay ve hızlı kurulum imkanı sağlayan ACAR,dönerek tarama yapabilmesinin yanı sıra istenildiği takdirde belirli bir açıda da arama-tarama yapabiliyor. Tripod üzerinde sabit olarak kullanımın yanı sıra mast üzerinde araçlara entegre şekilde de kullanılabilen ACAR, 2 kişi tarafından kolayca taşınabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlanan Otokar üretimi Kobra 2 araçlarının sınır güvenliği amacıyla geliştirilen versiyonunda da ASELSAN üretimi ACAR kullanılıyor.



Bir diğer yerli üretim kara gözetleme radarı olan METEKSAN üretimi Retinar PTR, yürüyen insanı 4 kilometre, küçük aracı 8 kilometre ve büyük aracı 10 kilometre mesafeye kadar tespit edebiliyor. Yine ACAR gibi iki kişi tarafından kolayca taşınabilen ve hızla kurulabilen Retinar PTR, eğitim gerektirmeyen kullanıcı arayüzü ile perronel tarafından kolayca kullanılabiliyor. Toplam 25 kilogram ağırlığa sahip olan radar istenildiği takdirde wifi ile uzaktan da kullanılabiliyor.





Her iki radarında özellikle hava şartlarına bağlı kalmaksızın tespit yapabilmesi nedeniyle erörle mücadelede aktif olarak

kullanılması bekleniyor.



ACAR ve Retinar PTR'yi tanıttığımız videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.

Her iki radarında özellikle hava şartlarına bağlı kalmaksızın tespit yapabilmesi nedeniyle erörle mücadelede aktif olarakkullanılması bekleniyor.ACAR ve Retinar PTR'yi tanıttığımız videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.

http://www.meteksan.com/algilayici-sistemler/retinar-ptr-alan-gozetleme-radari