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Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar

2 yıl
20,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından geliştirilen ACAR ve Meteksan tarafından geliştirilen Retinar PTR ile Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü hava şartında düşman piyadesini tespit ve takip edebilecek.
Bu videomuzda özellikle terörle mücadelede etkin olarak kullanılması beklenen yerli üretim kara gözetleme radarları ACAR ve Retinar PTR'yi inceleyeceğiz.
Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar
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Kara gözetleme radarları, askeri birlikler, hava alanları, kritik tesisler, sınırlar ve sınır kapıları ve devriyelerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Her türlü hava şartında görevini yerine getirebilen radarlar, yürüyen insanı,küçük ve büyük araçları farklı menzillerden tespit edebiliyor.  

Hayvan ile insanı da ayırt edebilen radarlar özellikle ülkemizin güneydoğusunda elektro optik sistemlerin zaafiyetlerini gidermek için en uygun çözümü sunuyor.

Dilerseniz şimdi yerli imkanlarla üretilen iki radarımızı inceleyelim.
Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar
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ASELSAN tarafından geliştirilen kara gözetleme radarı ACAR, kara ve deniz yüzeyinde hareket eden cisimleri tespit ,takip ve sınıflandırma özelliğine sahip.

Azami yaklaşık 40 kilometre menzile sahip olan ACAR, 12 kilometre mesafeye kadar yürüyen tek bir insanı,20 kilometreye kadar küçük araçları, 25 kilometreye kadar helikopterleri ve 35 kilometreye kadar büyük araçları tespit edebiliyor.

Kolay ve hızlı kurulum imkanı sağlayan ACAR, 360 derece dönerek tarama yapabilmesinin yanı sıra istenildiği takdirde belirli bir açıda da arama-tarama yapabiliyor. Tripod üzerinde sabit olarak kullanımın yanı sıra mast üzerinde araçlara entegre şekilde de kullanılabilen ACAR, 2 kişi tarafından kolayca taşınabiliyor.
Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar
 
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına başlanan Otokar  üretimi Kobra 2 araçlarının sınır güvenliği amacıyla geliştirilen versiyonunda da ASELSAN üretimi ACAR kullanılıyor.

Bir diğer yerli üretim kara gözetleme radarı olan METEKSAN üretimi Retinar PTR, yürüyen insanı 4 kilometre, küçük aracı 8 kilometre ve büyük aracı 10 kilometre mesafeye kadar tespit edebiliyor. Yine ACAR gibi iki kişi tarafından kolayca taşınabilen ve hızla kurulabilen Retinar PTR, eğitim gerektirmeyen kullanıcı arayüzü ile perronel tarafından kolayca kullanılabiliyor. Toplam 25 kilogram ağırlığa sahip olan radar istenildiği takdirde wifi ile uzaktan da kullanılabiliyor.
Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar


Her iki radarında özellikle hava şartlarına bağlı kalmaksızın tespit yapabilmesi nedeniyle erörle mücadelede aktif olarak
kullanılması bekleniyor.

ACAR ve Retinar PTR'yi tanıttığımız videomuzun sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.
 

http://www.meteksan.com/algilayici-sistemler/retinar-ptr-alan-gozetleme-radari
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Wi Fi 2 yıl en beğenilen
Birileri çalışır, birileride bir milyon 200 bin tllik telefon faturasını millete kitler, birileride bunlara oy verip çalışanlara hakaret eder.
1 Yanıt Yanıtla +25
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ceo-tr 2 yıl
teröristi daha ne olduğunu anlamadan tespit edip yok etmek için gayet güzel. inşallah üç beş kuruş hesabı yapılmadan gerekli olan her yerde kullanılır da askerimiz daha fazla şehit veya gazi olmaz.
teröristi daha ne olduğunu anlamadan tespit edip yok etmek için gayet güzel. inşallah üç beş kuruş hesabı yapılmadan gerekli olan her yerde kullanılır da askeri...
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hollowman_ 2 yıl
hayırcılar yazmadan hemen yazalım
-ne kadarı yerli
-millet aya gidiyo, marsa uydu gönderiyo biz daha insan izleyen radar yapıyoruz
-bi zahmet yapsın
-o radarın içindeki materyalin, içindeki bilmemneyi acaba filanca ülkeden mi
-ben inanmıyorum, operasyonel şeysini göstersinler
-seçim dönemi yine bu haberler arttı
:)
hayırcılar yazmadan hemen yazalım-ne kadarı yerli-millet aya gidiyo, marsa uydu gönderiyo biz daha insan izleyen radar yapıyoruz-bi zahmet yapsın
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1 Yanıt Yanıtla +12
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merveyanar 2 yıl
çok iyi yaa
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DH Misafiri 2 yıl
Mercedes, BMW, Volvo gibi luks araclardaki yaya guvenligi ve otomatik frenleme icin eklenmis insan tespit sisteminin teror ile mucadelede kullanilmasi guzel. Fuzlerde GPS sistemi de askerli teknolojilerin sivil hayata uyarlanmasinin en guzel ornegi, yandex falan..
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Xeblion 2 yıl
Ak parti olmasa hala orta çağda yaşıyor olurduk <3
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TheCaliph_ 2 yıl
Bu sistem çalışmaz ki insan tespit edebilen diyor . Teröristleri nasıl tespit edeceğiz ?
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AnadoluEfes 2 yıl
Dağ başındaki karakollar için çok iyi bir cihaz
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ferit34 2 yıl
birkerede allah razı olsun diyin, hep şikayet hep sitem
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Logic_Man 2 yıl
Bu haberi okuyunca 2014 yılında Korelilerin xbox-kinect kullanarak yaptıkları sınır güvenliği uygulaması aklıma geldi:
Dünyanın en ağır silahlanmış sınırı olan Kuzey Kore - Güney Kore sınırında güvenlik Kinect ile sağlanıyor.

İki ülkeyi ayıran sınır bölgesinde (DMZ) kurulan sistem Kinect üzerinden geliştirilmiş. Geçtiğimiz Ağustos ayında yerleştirildiği halde ilk defa bu gün duyurulan sistemi, kendi kendine programlama öğrenen Jae Kwan Ko isminde Güney Kore'li bir programcı geliştirmiş.

Bu Kinect üzerinden çalışan sistemde sayesinde DMZ bölgesinden geçen şeyler takip edilebiliyor. Sistemin insanlar ile hayvanları ayırabilmesi sayesinde, eğer oradan bir insan geçerse sistem en yakındaki güvenlik birimine haber veriyor. Daha fazla bilgi, büyük ihtimalle güvenlik sebepleriyle, açıklanmadı.

"Daha önce bir oyun sisteminin ulusal güvenlik amacıyla kullanılabileceğini bile düşünmemiştim" diye Jae Kwan Ko, gelecekte sistemin kalp atışlarını ve ısıyı da takip edebileceğini söylüyor. Yani muhtemelen, henüz Güney Kore'de çıkmamış olan, Xbox One sürümüne geçiş yapacaklar.
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marcus83 2 yıl
Ver mehteri ver. Mehter iyi gider
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Wi Fi 2 yıl
1.2 milyon liraya, yani sadece bir millet vekilimizin aylık posta masrafına böyle kaç proje yapılır?
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TheCaliph_ 2 yıl Wi Fi
Orijinalden alıntı: Wi Fi
1.2 milyon liraya, yani sadece bir millet vekilimizin aylık posta masrafına böyle kaç proje yapılır?

Diyanetin Mercedes'ine kaç fakir doyar ?
Biz eleştirdik bak istifa ettiriyoruz . Aynı adalet sizde de var mı ?
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gxhero 2 yıl
Gerçekten güzel teknoloji sınırlara bunlardan koyup karakollardan erken tespit sağlayıp daha güvenli operasyon düzenlene bilir yada en azıdan sınırlar kevgir olmaktan çıkar ülkeye eşşek sırtında bomba giriyor kaçakçılığı saymıyorum bile tonla haberi çıktı bunların iktidarın valileri sağ olsun ve herkes üç maymunu oynuyor olan onurlu askere oluyor onursuzlar da amerika da tatilde neyse HAYIRlı olsun ne diyelim...
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