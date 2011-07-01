Tesan, QNAP Yeni Ts-x59 Pro II Veri Depolama Serisini Türkiye Pazarına Sunuyor

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İletişim alanında yaşanan gelişmeler, kurumlarda iş akışları gereğince tüm verilerini daha fazla güvende tutmaları ve saklamaları ihtiyacı yaratıyor.… QNAP’da, müşterilerine daima en son teknolojiyi en kaliteli hizmetle sunmayı ilke ediniyor. Bu hedefine yönelik olarak, QNAP Türkiye Distribütörü Tesan İletişim, 29 Haziran 2011’de düzenlediği lansman toplantısıyla QNAP’ın yeni Ts-x59 Pro II veri depolama cihazlarını tanıttı.



QNAP, yeni Ts-x59 Pro II serisi veri depolama cihazları ile teknolojiyi yakından takip ediyor. Point Otel’de düzenlenen basın toplantısında, Tesan İletişim Genel Müdürü Rüştü ARSEVEN yaptığı açılış konuşmasında, veri depolama ürünleri ile kategorisinde Dünya Lideri olan QNAP ile işbirliklerinden memnun olduklarını belirtti. Açılış konuşmasının ardından söz alan QNAP’ın Türkiye Bölge Satış Müdürü Ted TANG, “Güvenli saklama ve koruma sunan bu çözümler, sürekli iyileştirme, yüksek oranda erişilebilirlik ile sağlam bir veri depolama hizmetlerini içeriyor. QNAP olarak, müşterilerine daima en son teknolojiyi en kaliteli hizmetle sunmayı ilke ediniyoruz. Hızla değişen teknolojik yenilikleri yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla, sektörün önde gelen DDR3 Ram, USB 3.0 ve SATA III HDD desteğine sahip yeni Ts-x59 Pro II Nas modellerini müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Tüm ihtiyaçlar tek bir merkezden’



QNAP Ts-x59 Pro II Nas cihazları; gerçek zamanlı uzaktan veri yedekleme, bulut bazlı veri yedekleme, çevrimiçi kapasite artırımı ile birlikte Hyper-v, Vmware, Citrix gibi popüler sanallaştırma çözümlerini destekliyor. Tesan İletişim QNAP Ürün Yöneticisi Şakir GÜNER ise “Geliştirilmiş sanallaştırma özelliğine sahip olan Ts-x59 Pro II Nas cihazları, kullanıcılara web sunucusu, ftp sunucusu, yazıcı sunucusu, ağa bağlı IP kameraları izleme/kaydetme ve diğer sunucu uygulamalarını tek bir noktadan ulaşma imkanı yaratıyor. QNAP Nas veri depolama cihazlarının donanımsal olarak, Dual core Intel atom işlemci ile Intel Core2Duo işlemci, DDR3 Ram Sata III Hdd gibi özelliklere sahip. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra gelişmiş RAID, failover destekli çift ağ çıkışı ve güç kaynağı ile sistemin “sürekli” çalışmasını garanti ediyoruz” dedi.

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