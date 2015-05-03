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Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün!

4 yıl
51,9b
1
Alternatif Enerji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektirkli otomobil üreticisi Tesla, sahip olduğu batarya teknolojisini ev kullanımına uyarladı. PowerWall adı verilen yeni pil ile elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürebileceksiniz. Nasıl mı, cihazın özellikleri, çalışma mantığı ve faydaları videomuzda.
 

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shark2055 4 yıl en beğenilen
(0,56-0,20)*7=2,52TL günlük 1 cycle şarjda yapılan kâr. 3000*2,7*1.2(vergi)=9720TL. (9720/2,52)=3857 gün= 10 yıl 202 günde Powerwall yatırımını amorti eder. Burada soru işareti pil ömrü ve pil değişim maliyeti. Yaklaşık 4000 cycle lityum-iyon piller için bile ciddi bir rakam. Pil değişim maliyeti yüksek değilse mantıklı bir yatırım olabilir ama böyle: çok iyi, süper... diyerek değil de rakamlarla konuşmak lazım.
(0,56-0,20)*7=2,52TL günlük 1 cycle şarjda yapılan kâr. 3000*2,7*1.2(vergi)=9720TL. (9720/2,52)=3857 gün= 10 yıl 202 günde Powerwall yatırımını amorti eder. Bu...
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McaMcati 4 yıl
Lityum gibi dünyada son derece düşük oranda bulunan bir elementten bu pilleri üretmek uzun vadede çöllerde ve belirli tuz yataklarındaki madenleri işleten sermaye sahiplerine ileride çok büyük kârlar sağlamaktan öte bir fayda getirmez. Sırf bu sebepten dolayı Tesla'nın ürettiği elektrikli arabalar; Amerika 'da orta sınıf ve altındaki insanlara alım güçlerinin yetersiz olması sebebiyle ulaşamıyor. Öte yandan Tesla pahalı araçları sahip olduğu düşük üretim kapasitesiyle zengin bir kitleye satarak araç başına yüksek kâr yapan bir şirket. Tüm bu durumu tersine çevirmek ise daha bol bulunan elementlerden bu pilleri imal etmekle mümkün. Lityum'un tahtı oturmuş üretim teknolojisi ve bilimsel keşif yapılmaması sebebiyle uzun zamandır sarsılmıyordu. Son 2-3 senede bu durum değişti. Sodyum-iyon piller ve sodyum sülfat elektrolitli yüksek doldur-boşalt döngüsüne dayanıklı piller ile bu durum en azından Tesla 'nın yüksek kâr planlarını uzun vadede bozacaktır. İlgilenenler için linkler:
www.faradion.co.uk
www.aquionenergy.com.
Lityum gibi dünyada son derece düşük oranda bulunan bir elementten bu pilleri üretmek uzun vadede çöllerde ve belirli tuz yataklarındaki madenleri işleten serma...
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Deli Hamsi 4 yıl Bilgisayar Bağımlısı
Bilgisayar Bağımlısı

Deli Hamsi

ABİ ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?

Elon Musk'tan projeyi dinlerseniz göreceksiniz ki, adam dünyayı kurtarmaktan bahsediyor, böyle giderse karanlığa gömüleceğiz diyor. Bitip tükeneceğiz diyor. "Bizi harcayacaklar matmazel" diyor. Amerika'nın tüm elektrik üretimini küçücük bir kasabanın tavanlarını güneş paneli kaplayarak sağlayabiliriz diyor. Pilleri diyor yine kendi tabiriyle "1 pixel"lik bir alanda saklayabilir ve tüm Amerika'yı besleyebiliriz diyor.

Sizde elektrik faturası düşürmekten bahsediyorsunuz :D, hayallerimiz bile avuca sığar oldu, neyse. Varsayalım Tüm Türkiye sabah pilleri şarj edip akşam kullanıyor. eee bunun ücretini kesen devlet değil mi? Çok mu zor saatleri değiştirmesi yada tüm güne yayması?
Devlet keyfine ücretlendirmiyor, tabi kazananı vardır elbette ama bir gider söz konusu elektrik üretilirken. Yani adamın bahsettiği ile sizin söyleyip-hayal ettiğiniz şey arasında fuvv... Uçurum var.

Biraz idealist olmasak mı?
yoksa,
"Bizi harcayacaklar matmazel"

Adam cebini düşünüyor.Ne dünyayı kurtarması Allah aşkına.Eve akü alınca dünya mı kurtulacak?Videonun başlangıcında kendi kendine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretip onu depolayan bir sistem falan sandım.Böyle bir sistemle dünyayı nasıl kurtaracakmış?Hani evden çıkan atık suyla falan elektrik üretimi yapmaya çalışsa veya geceleri bitkilerin ürettiği fazla karbondioksitten yararlanmaya çalışsa anlayacağım lakin düz mantık bir sistem olmuş.Lion bataryaları birleştir bir devre çak sat.Doğaya olabildiğince az verecek şekilde üretebilecekleri,ucuz bir batarya teknolojisi geliştirmeye baksınlar.100 bin dolara yakıtı ücretsiz araç satıyorlar da ABD'de zaten 40-50 bin dolara fıstık gibi arabalar var.Adam şarjı,menzili,aküsüyle uğraşacağına 40-50 bin dolara arabasını alır geriye kalan 40-50 bin dolar da kaç senelik yakıt parası olur.

Hocam çok araştırmadınız sanırım Tesla şirketini, geleceği biçimlendireceklerini düşündüğüm insanlar bunlar,
İngilizceniz varsa lütfen izleyin,
youtube.com/...

Ve araba konusuna da şurdan açıklık getirebiliriz, teslaturk.com/...

Adamın kendi yazdıkları, özetle üretim bandım yok diyor adam, senede bin araba üretebileceğim, önce pahalı arabalar, sonra bir sonraki sene bandı genişletip daha ucuz ve daha ucuzunu üreteceğim, tüm dünyada elektirkli araç kullanımı için çabalıyor, ve geçen ki bu müthiştir, patentlerini kamuya açtı. İyi niyetle herkes kullanabilir dedi. Müthiştir bu.
Birde depolama haricinde videoyu izlerseniz görürsünüz, güneş enerji paneli satın alabilir yada kiralayabilirsiniz, tüm amerika için küçük bi kasabanın çatılarını güneş paneli döşemek yeterli diye konuşuyor. Hedefimiz CO2 salınımını azaltmak yoksa öleceğiz diyor. Mantıklı diyor. Tabi parayı bulur ama. Adam zaten köpek gibi zenginken riskli yatırım yapıp kendi parasıyla batıp çıkıyor.

Ve birde aynı adama ait SpaceX ve SolarCity adında 2 şirketi daha var, solarcity isminden de anlayabileceğin gibi güneş enerjisi diyarı. Diyor ki çatına kirala al, kendi enerjini üret, fazlasını sat.

Muhteşem şeyler oluyor. Elon Musk ismini unutmayın hocam, geleceğimiz bu adamdan


Minik edit: SolarCity'sindeki tek problem, güneş enerjisindeki tek problem depolama. Bu da o aradaki kayıp halkayı dolduran ve sanayi tipi çirkin kocaman değil, kişisel kullanıma uygun, herkesin elinin altında olabilitesi olan birşey ve bunu sağlayan hepsini birbirine bağlayan Tesla şirketi. Önemi de burda zaten.
Bilgisayar BağımlısıDeli HamsiABİ ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?Elon Musk'tan projeyi dinlerseniz görece...
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_electrone_ 4 yıl
Kısaca Musk hayellerini yaşıyor, ve diğer insanlara da bunu sunuyor.
Yanıldığınız nokta sadece elektrik faturası üzerinden gidiyor olmanız.
- Doğalgaz Faturası
- Benzin-Mazot-LPG harcamaları
- Elektrik Faturası
Paket olarak düşünürseniz, Musk'ın ne demek istediğini biraz da olsa anlayacaksınız.
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midd 4 yıl
aycibin
en ufağı $3000mış yani yaklaşık 9000TL.aylık 50TL tasarruf ettirse yıllık 600TL tasarruf eder.yani 15 yılda kendini amorti ediyor.fiyatlandırmayı gözden geçirmesi lazım.

Elektrik ile ısındığımızda kendini çabuk amorti eder bence. Yani En soğuk zamanda 400TL doğalgaz geliyorsa -ki bana bu sene 500TL üzerinde fatura geldi- bu elektrikli ısıtıcılarla (klima, ufo, vs...) 150TL ye mal edilebilir. Bu da aylık ortalama 200-300 arası bir kar demektir. Bu durumda çok daha çabuk kendisini amorti edecektir.
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Ametal58 4 yıl
UPS den farkı ne ki ? akü ömrü uzun sadece inverter bile dahil değil.
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HerGiyotineBurnunuSokma 4 yıl
gözünüzü seviim beni de işe alın şu videoların montajına yardımcı olayım ya :)
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haymanali2006 4 yıl
Teslanin bu pilleri farklı alanlarda kullanılabilmesini sağlaması çok iyi. Online sistem olduğundan güneş panelleri ile elektrik üretip, depolanan fazla elektriği online olarak satabiliriz bununla. Evde olmadığımız gecelerde hepsini satabiliriz. Güzel olurdu
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underlater 4 yıl
zayit
Adamlar mustakil evde yaşıyor. Bizim apartmanda 24 daire var nasıl olcak o iş...

Dairene gelen tek fazlı elektrik hattını (faz-nötr-toprak) sigorta panosunda ayırıp bu cihaza vereceksin. Bu cihazın çıkışını da sigorta panosuna bağlayacaksın. Bu kadar. Apartmanda olmak sorun değil. Sorun gerekli teçhizatı koyacak yere sahip olmak :)
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aycibin 4 yıl
en ufağı $3000'mış yani yaklaşık 9000TL.aylık 50TL tasarruf ettirse yıllık 600TL tasarruf eder.yani 15 yılda kendini amorti ediyor.fiyatlandırmayı gözden geçirmesi lazım.
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alicaptain 4 yıl
Güzel alet iş yapar ama fiyatlar pahalı
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underlater 4 yıl
Benim aklıma yıllar önce geldi bu sistem ancak o zamanlar li-ion piller daha piyasada yoktu. Yani o kadar eski bir fikir. Akü ile tasarlamak istemiştim ancak ilk maliyeti çok çok yüksek gelmiş. Ayrıca buz dolabı, fırın, kurutma makinesi, çamaşır maknesi gibi AC ile çalışan motorlu sistemlerde anma gücünün yüksek olması nedeniyle ( İlk çalışmada motor yüksek güç çeker sonra normal değerine düşer) Yüksek güçlü inverter kullanmak gerekliydi. Ayrıca Diyelimki çok fazla güce ihtiyacınız olması gerekiyor mesela. Aküyü ancak 10/1 akım ve 1.2 kat volt ile şarj edebiliyorsunuz. Ne kadar çok akü koyarsanız o kadar çok akım ve gerilim yükseliyor. şarj süresi de uzuyor. Yani gece şarj ederken şarjı tam doldurmak sıkıntı olabiliyordu. Akü maliyeti inverter maliyeti. Şarj döngü süreleri hepsi sorun olduğundan vaz geçmiştim. Şimdi Al-ion pil denemeleri yapılıyor. Hem hızlı şarj hemde ucuz pillerle tanışabiliriz. İşte o zaman bu sistemler daha sağlıklı hayata geçirilebilir...
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pikalos 4 yıl
Adam Anyayı anlatmış,bizimkiler burada Konyayı tartışmış."PİL" kelimesine takılmışsınız,ne amaçla,nasıl kullanılacağını hiç dinlememişsiniz.
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DH Misafiri 4 yıl
Adamlar neyi hayal ediyor yorum yazanlar neyi tartışıyor anlaması güç.
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