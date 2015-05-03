Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün!

Elektirkli otomobil üreticisi Tesla, sahip olduğu batarya teknolojisini ev kullanımına uyarladı. PowerWall adı verilen yeni pil ile elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürebileceksiniz. Nasıl mı, cihazın özellikleri, çalışma mantığı ve faydaları videomuzda.

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