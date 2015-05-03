Tesla'dan evler için PowerWall pil: Elektrik faturanızı 3 kata kadar düşürün!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Kısaca Musk hayellerini yaşıyor, ve diğer insanlara da bunu sunuyor.
Yanıldığınız nokta sadece elektrik faturası üzerinden gidiyor olmanız.
- Doğalgaz Faturası
- Benzin-Mazot-LPG harcamaları
- Elektrik Faturası
Paket olarak düşünürseniz, Musk'ın ne demek istediğini biraz da olsa anlayacaksınız.
aycibin
Elektrik ile ısındığımızda kendini çabuk amorti eder bence. Yani En soğuk zamanda 400TL doğalgaz geliyorsa -ki bana bu sene 500TL üzerinde fatura geldi- bu elektrikli ısıtıcılarla (klima, ufo, vs...) 150TL ye mal edilebilir. Bu da aylık ortalama 200-300 arası bir kar demektir. Bu durumda çok daha çabuk kendisini amorti edecektir.
|UPS den farkı ne ki ? akü ömrü uzun sadece inverter bile dahil değil.
|gözünüzü seviim beni de işe alın şu videoların montajına yardımcı olayım ya :)
|Teslanin bu pilleri farklı alanlarda kullanılabilmesini sağlaması çok iyi. Online sistem olduğundan güneş panelleri ile elektrik üretip, depolanan fazla elektriği online olarak satabiliriz bununla. Evde olmadığımız gecelerde hepsini satabiliriz. Güzel olurdu
zayit
Dairene gelen tek fazlı elektrik hattını (faz-nötr-toprak) sigorta panosunda ayırıp bu cihaza vereceksin. Bu cihazın çıkışını da sigorta panosuna bağlayacaksın. Bu kadar. Apartmanda olmak sorun değil. Sorun gerekli teçhizatı koyacak yere sahip olmak :)
|en ufağı $3000'mış yani yaklaşık 9000TL.aylık 50TL tasarruf ettirse yıllık 600TL tasarruf eder.yani 15 yılda kendini amorti ediyor.fiyatlandırmayı gözden geçirmesi lazım.
|Güzel alet iş yapar ama fiyatlar pahalı
|Benim aklıma yıllar önce geldi bu sistem ancak o zamanlar li-ion piller daha piyasada yoktu. Yani o kadar eski bir fikir. Akü ile tasarlamak istemiştim ancak ilk maliyeti çok çok yüksek gelmiş. Ayrıca buz dolabı, fırın, kurutma makinesi, çamaşır maknesi gibi AC ile çalışan motorlu sistemlerde anma gücünün yüksek olması nedeniyle ( İlk çalışmada motor yüksek güç çeker sonra normal değerine düşer) Yüksek güçlü inverter kullanmak gerekliydi. Ayrıca Diyelimki çok fazla güce ihtiyacınız olması gerekiyor mesela. Aküyü ancak 10/1 akım ve 1.2 kat volt ile şarj edebiliyorsunuz. Ne kadar çok akü koyarsanız o kadar çok akım ve gerilim yükseliyor. şarj süresi de uzuyor. Yani gece şarj ederken şarjı tam doldurmak sıkıntı olabiliyordu. Akü maliyeti inverter maliyeti. Şarj döngü süreleri hepsi sorun olduğundan vaz geçmiştim. Şimdi Al-ion pil denemeleri yapılıyor. Hem hızlı şarj hemde ucuz pillerle tanışabiliriz. İşte o zaman bu sistemler daha sağlıklı hayata geçirilebilir...
|Adam Anyayı anlatmış,bizimkiler burada Konyayı tartışmış."PİL" kelimesine takılmışsınız,ne amaçla,nasıl kullanılacağını hiç dinlememişsiniz.
|Adamlar neyi hayal ediyor yorum yazanlar neyi tartışıyor anlaması güç.
www.faradion.co.uk
www.aquionenergy.com.
Hocam çok araştırmadınız sanırım Tesla şirketini, geleceği biçimlendireceklerini düşündüğüm insanlar bunlar,
İngilizceniz varsa lütfen izleyin,
youtube.com/...
Ve araba konusuna da şurdan açıklık getirebiliriz, teslaturk.com/...
Adamın kendi yazdıkları, özetle üretim bandım yok diyor adam, senede bin araba üretebileceğim, önce pahalı arabalar, sonra bir sonraki sene bandı genişletip daha ucuz ve daha ucuzunu üreteceğim, tüm dünyada elektirkli araç kullanımı için çabalıyor, ve geçen ki bu müthiştir, patentlerini kamuya açtı. İyi niyetle herkes kullanabilir dedi. Müthiştir bu.
Birde depolama haricinde videoyu izlerseniz görürsünüz, güneş enerji paneli satın alabilir yada kiralayabilirsiniz, tüm amerika için küçük bi kasabanın çatılarını güneş paneli döşemek yeterli diye konuşuyor. Hedefimiz CO2 salınımını azaltmak yoksa öleceğiz diyor. Mantıklı diyor. Tabi parayı bulur ama. Adam zaten köpek gibi zenginken riskli yatırım yapıp kendi parasıyla batıp çıkıyor.
Ve birde aynı adama ait SpaceX ve SolarCity adında 2 şirketi daha var, solarcity isminden de anlayabileceğin gibi güneş enerjisi diyarı. Diyor ki çatına kirala al, kendi enerjini üret, fazlasını sat.
Muhteşem şeyler oluyor. Elon Musk ismini unutmayın hocam, geleceğimiz bu adamdan
Minik edit: SolarCity'sindeki tek problem, güneş enerjisindeki tek problem depolama. Bu da o aradaki kayıp halkayı dolduran ve sanayi tipi çirkin kocaman değil, kişisel kullanıma uygun, herkesin elinin altında olabilitesi olan birşey ve bunu sağlayan hepsini birbirine bağlayan Tesla şirketi. Önemi de burda zaten.