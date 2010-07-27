Thermaltake entegre disk istasyonuna sahip yeni kasa modeli V6 BlacX Edition'ı duyurdu

Tayvanlı komponent üreticisi Thermaltake, yeni kasa modeli V6 BlackX Edition'ı duyurdu. Oyuncular için hazırlanan yeni kasa, üzerinde yer alan "sabit disk istasyonu" ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA uyumlu sabit disk ve SSD sürücüleri, üzerindeki istasyon sayesinde harici depolama birimi olarak kullandırılabilen V6 BlacX Edition, 462 x 220 x 490 mm boyutlarında ve 6.7 Kg ağırlığında bir kasa. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen V6 BlacX Edition, optik sürücüler ve PCI uyumlu donanımların, alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına olanak tanıyor. Tamamı Siyah olan kasa, biri 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm diğeri ise 800 devir/dakika hızında çalışan 200mm (Mavi LED'li) olmak üzere iki fanla geliyor.
Mid-tower segmentinde yer alan Thermaltake V6 BlacX Edition, yurt dışında 69$ seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Şu anda ülkemizde black edition kasalr mevcut ama gelişi konusunda haklısın. Thermaltake siparişleri hazırlayıp gönderme konusunda şu sıralar biraz sıkıntı çekiyor. Normalde de geç göndermesiyle bilinen bir üreticiyken şu fabrika taşıma olayları yüzünden bu süre biraz daha uzamış durumda. Vektron'un şubat ayında vermiş olduğu siparişler daha yeni yeni gelmiş durumda (şu anda sanırım ilk parti gümrükte, ikinci parti de ağustos ayı içerisinde gelecek).
Kasalar kimi kullanıcılar için tek sefer alınacak bir ürün. Kasayı alırım sistemi güncellediğim zaman da kasayı bir daha değiştirme diye düşünürler. Kimi kullanıcı da kasayı alırım, daha iyisi benim isteklerime daha çok hitap eden bir modeli çıkana kadar kullanır sonra da değiştiririm diye düşünür.
Bu tüketim dünyasında "mükemmel" diyebileceğin bir ürün olamaz. Bir ürünün mükemmel olması demek o üründen başka birşeyin kullanıcılar tarafından tercih edilmemesi demek. Hal böyle olunca diğer firmaların ya da kendi ürettiği başka ürünler nasıl satılacak? :)
Bir kasada fan kotrolcüsü olması tamamen kullanıcıya ait bir düşünce. Şahsen benim ihtiyacım iki nedenden dolayı yok; Birincisi zaten sessiz fan kullanıyorum gürültü derdim HDD ve ekran kartı fanım (onu da sessizleştirdim), ikincisi ise zaten kasanın içindekifanların güç girişleri MOLEX, üç pin değil adaptör kullanmadan kontrolcüye bağlayamam.
Kasa üreticileri kullanıcılardan aldığı teğkileri ve fikirleri zaten her az takip etmekte. Bu fikileri eleyi hangisi uyuglanabilir ona bakmakta ve uzun süre ar-ge çalışmalarından sonra ürtilebilir ve uzun süreli kullımda sorun yaratmayacak şekilde güvenilir ürünleri hazırlamakta.
Bu kasalarda artık mekanik diskler gibi darboğaz eşiğinde bence. Son 2-3 senedir teknoloji baya gelişiyor sistem bileşenleri extreme seviyelere geldi. Kendinden soğutuculu ramler, hazır sıvı soğutmalı işlemci soğutucuları, referans tasarımdan ayrılan özel soğutma performansı sağlayan ekran kartları, modüler yapıya sahip power supply'ler derken kasalar baya geri kaldı. Son zamanlarda sadece fanları büyük olarak üretilen modeller dışında pek bir gelişme ve çeşitlilik yok. 2500 TL ve üzeri sistem toplayanda 1500 TL civarı toplayanda aynı tarz kasayı kullanıyor. Amaç üstünlüğü kıyaslamak değil. Sadece kasalarında üst seviye donanımlar gibi olmaları gerektiğinin çoktan geldiğini söylemek. Şuanda TT Spedo, HAF-X, Zalman vb. gibi bir kaç model dışında pek alınası bir kasa görmüyorum. Yani bir kasa için en az 350 TL yi gözden çıkarmak gerekiyor. Madem bu kadar para verilecek biraz daha üstün tasarım ve soğutma desteğinin olması lazım.
Büyük fanları olan kasalarda fan kontrolcü bulunmuyor. Bu da ekstra masraf gerektiriyor. Kiminin harddisk yuvası az. Kiminde ssd için bir yuva yok. Olanda da kablo düzenleme ve gizlemeye yatkınlık yok. Sessizlik ve etkili soğutma da buna dahil. Demek istediğim teknoloji bu kadar hızla ilerlerken, her geçen gün sistem bileşenleri modifiye gösterip performans artışı sergilerken, bütün bu parçaları bünyesinde barındıracak temel iskelet olan kasalar, unutulmuş oluyor. Bundan sonraki yıllarda daha çok çeşitlilik, kaliteli ve performans modellerin üretilmesi bekleyip temenni etmekten başka, biz son kullanıcıların çaresi kalmıyor.
thermaltake.com/...
ürün detaylarına yukarıdaki siteden ulaşmak mümkün.
Ben kasada en az 2 harici HDD bağlantısı ve üzerinde 3 fan olsun istiyorsanız da o zaman size V9 BlackX'e bakmanızı öneririm. :)
thermaltake.com/...
Bu ürünün detaylarına da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bencede dört ve üzeri fan fazla bir kasa için.Benim şahsi görüşüm bir kasa için en ideal fan adeti üç.Önde 120 veya 140'lık arkada 120'lik ve tavanda 120-140 veya 200'lük bir fan.Tabi ki kasa içinde kullanılan bileşenlerden dolayı bazı arkadaşlar yan kapaktada fan olsun istiyorlar.Eğer kasa içi kablolama düzgün yapılarsa dediğim üç fan gayet yeterli olur yan kapaktaki fan anlamını yitirir.Ayrıca ses konusundada gayet yeterli bir sessizlik sağlanmış olur.
TPX-775W olacaktı.
dediğiniz güç kaynağı bu mu vatancomputer de mevcut 750 Watt Toughpower XT
Bahsettiğimiz güç kaynakları yeni XT serisi vatandaki değil.
thermaltakeusa.com/...
thermaltakeusa.com/... (gelmesini sabırsızlıkla beklediğim model)
newegg.com/...
Aslında herşeyde bir hayır var demek gerekir :) Bu konuyu daha önce açsaydınız çok büyük ihtimalle cevap veremeyecektim. En azından bu kadar kısa sürede :) Umarım beklentiniz boşa çıkmaz ve istediğiniz gibi bir güç kaynağına sahip olmuş olursunuz.
@arimurdul çok teşekkür ederim müşteri hizmetlerinden bir kişi bile cevap veremedi ayrıca kaç ayrı kişiyle konuşmak zorunda kaldım cabası.
Bilsem ilk burada konu açardım. Tam da başka psulara yönelmiştim. garçekten bilgi işime çok yaradı umarım dediğiniz gibi ağıstosta
Ülkemizde olur. Yine beklemeye devam
Vektron'a boşuna güvenmeyin thermaltakenin yeni Toughpower XT psularını yurtdışında aylardır satışta olduğu halde kaç aydır bekliyorum hala ses soluk yok.
thermaltakeusa.com/...
Bu Psuların ne zaman geleceğini öğrenmek için 2 gün boyunca vektronu aradım ama bir türlü yetkili kişiyle görüşemedim herkes başka birine yönlendiriyor telefonu bu da müşteriye ne kadar değer verdiklerinin göstergesi...