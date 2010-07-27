Thermaltake entegre disk istasyonuna sahip yeni kasa modeli V6 BlacX Edition'ı duyurdu

Tayvanlı komponent üreticisi Thermaltake, yeni kasa modeli V6 BlackX Edition'ı duyurdu. Oyuncular için hazırlanan yeni kasa, üzerinde yer alan "sabit disk istasyonu" ile benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA uyumlu sabit disk ve SSD sürücüleri, üzerindeki istasyon sayesinde harici depolama birimi olarak kullandırılabilen V6 BlacX Edition, 462 x 220 x 490 mm boyutlarında ve 6.7 Kg ağırlığında bir kasa. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen V6 BlacX Edition, optik sürücüler ve PCI uyumlu donanımların, alet gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına olanak tanıyor. Tamamı Siyah olan kasa, biri 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm diğeri ise 800 devir/dakika hızında çalışan 200mm (Mavi LED'li) olmak üzere iki fanla geliyor.

Mid-tower segmentinde yer alan Thermaltake V6 BlacX Edition, yurt dışında 69$ seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.