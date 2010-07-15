Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu

Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Thermaltake, oyuncular için hazırladığı yen kasa modeli Armor A60'ı resmi olarak duyurdu. Mid-tower segmentinde yer alan yeni kasa, agresif çizgileri ve tamamı Siyah olan görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. 480 x 210 x 500 mm boyutlarında ve 7.1 Kg ağırlığında olan Armor A60, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapıyor. SideClick EassySwap tasarımını esas alan yeni kasa, bu sayede kullanıcılarına 3.5-inç disklere kolayca erişim olanağı da tanıyor.

Modern oyuncu kasalarında sık sık görmeye alıştığımız üzere güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı yeni kasa, yeni nesil ekran kartları için sıkıntısız kurulum olanağı sunuyor. Ön kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Armor A60, ön ve arka kısımlarda 120mm çapında ve 1000 devir/dakika hızında, üst kısımda ise 200mm çapında ve 800 devir/dakika hızında çalışan olmak üzere kasa soğutma için standart olarak üç adet fanla geliyor.

Üst ve ön kısımlarda yer alan fanları aynı zamanda Mavi LED'li olan Thermaltake Armor A60, yurt dışında 89.90 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.