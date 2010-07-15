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Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu
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Komponent üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Thermaltake, oyuncular için hazırladığı yen kasa modeli Armor A60'ı resmi olarak duyurdu. Mid-tower segmentinde yer alan yeni kasa, agresif çizgileri ve tamamı Siyah olan görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. 480 x 210 x 500 mm boyutlarında ve 7.1 Kg ağırlığında olan Armor A60, üç adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapıyor. SideClick EassySwap tasarımını esas alan yeni kasa, bu sayede kullanıcılarına 3.5-inç disklere kolayca erişim olanağı da tanıyor.

Modern oyuncu kasalarında sık sık görmeye alıştığımız üzere güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı yeni kasa, yeni nesil ekran kartları için sıkıntısız kurulum olanağı sunuyor. Ön kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB 2.0, USB 3.0, eSATA ve ses konnektörlerine yer verilen Armor A60, ön ve arka kısımlarda 120mm çapında ve 1000 devir/dakika hızında, üst kısımda ise 200mm çapında ve 800 devir/dakika hızında çalışan olmak üzere kasa soğutma için standart olarak üç adet fanla geliyor.

Üst ve ön kısımlarda yer alan fanları aynı zamanda Mavi LED'li olan Thermaltake Armor A60, yurt dışında 89.90 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.

Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu
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Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Thermaltake yeni kasa modeli Armor A60'ı satışa sundu
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Annalyze 9 yıl
özgün bir tasarımı var başarılı...
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max975 9 yıl
güzel kasa
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hartim 9 yıl
hayır değil çünkü içte gelen powerlar pek verimli ve güncel olmuyor..evet pahalı ama en iyisi ayrı almak....
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spankman 9 yıl
hartim

hayır değil çünkü içte gelen powerlar pek verimli ve güncel olmuyor..evet pahalı ama en iyisi ayrı almak....

evet ayrı ayrı almak daha iyi bir seçim olacaktır.
arkadaşlar bide cooler master ın yeni çıkardığı haf-x i inceleyin derim şahsen çok hoşuma gitti 200 dolardan satışa sunulmuş :)

haf x fulltower bu kasa mid-tower kıyaslama saçma olmuş.
Kasanın tasarımı gayet güzel.Fiyatı da fazla uçuk gibime gelmedi.Ülkemizde de bu fiyata yakın bir fiyatta satışa sunulursa tutulacağını düşünüyorum.

aynen katılıyorum mid-tower alanında çok tutulacak bir kasa olacağı kesin.
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vidoko 9 yıl
fiyatına göre uygun ancak birazdaha verip içinde powersubbly olan kasa almakta daha mantıklı bence
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otomania 9 yıl
bence tasarım olarak çok başarılı ve fiyat olarakda ülkemize benzer seviyeden girerse en başta benim tercihim olabilir :)
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mehmetgirgin 9 yıl
performans bilmem ama ağır ve pahalı gibi
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eneshatipoglu 9 yıl
arkadaşlar bide cooler master ın yeni çıkardığı haf-x i inceleyin derim şahsen çok hoşuma gitti 200 dolardan satışa sunulmuş :)
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muhimmat 9 yıl
Kasanın tasarımı gayet güzel.Fiyatı da fazla uçuk gibime gelmedi.Ülkemizde de bu fiyata yakın bir fiyatta satışa sunulursa tutulacağını düşünüyorum.
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