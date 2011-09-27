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Thermaltake yeni oyuncu kasası Chaser MK-I LCS'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,3b
1
22
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni oyuncu kasası Chaser MK-I LCS'yi tanıttı
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli Chaser MK-I LCS'yi duyurdu. Beş ay önce lanse edilen full tower formundaki Chaser MK-I modelinin güncellenmiş versiyonu olarak gösterilen yeni kasa, teknik özellik anlamında aynı yapıyı korurken farklı olarak yine bir Thermaltake ürünü olan Bigwater 850GT sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.
330 litre hacminde transparan sıvı tankına, üzerinde 120mm çapında iki adet fanın yer aldığı radyatör, P500 (500L/hr) kapasiteli pompa, saf bakır tabana sahip ince sıvı soğutma bloğu ve iki adet 5.25-inç slotunu kapsayan anlık soğutma bilgisi verebilen özel bir cihazın sıvı soğutma sistemine paket olarak geldiği kasa, keskin çizgilere sahip dikkat çekici tasarımı ile öne çıkmayı başarıyor. Üzerinde yer alan SATA istasyonu ile 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerin harici depolama sürücüsü olarak kullanılmasına olanak tanıyan kasanın giriş-çıkış panelinde ise 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, eSATA ve ses konnektörleri bulunuyor.
İki adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ve tornavida gerektirmeyen pratik kurulum özelliğini destekleyen Chaser MK-I LCS, oyunculara yönelik diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Pencereli yan kapağa sahip olan Chaser MK-I LCS,ön kısımda 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan, üç renkli LED'e sahip arka kısımda ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında olmak standart olarak iki fan ile geliyor. 
Thermaltake yeni kasa modeli Chaser MK-I LCS'nin fiyat hakkındaysa bir açıklama yapmadı.
Thermaltake yeni oyuncu kasası Chaser MK-I LCS'yi tanıttı
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
ben kasayı 316 tl aldım full tower kasadır fan kontrolü
ışık kontrolu usb 3.0 falan çok iyidir 6 disk oluşu falan iyi sökülmesi temizliği çok çabuk yapılıyor montaj kolay diğer cooler masterla bu fiyata full tower
bu özellikte alamazdım bazı arkadaşlar plastik aksamlar çok demişler doğrudur ama kasa ile top oynamıyoruz ki düzgün kullanımla bi sorun çıkarmaz alacak arkadaşlara iyi ürün cf sli için ve sıvı soğutma uygundur
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N.Aksel 6 yıl
Oha hortlatmaya bak.
Kasa, kasa değil, Ankara pavyonu.
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nirvanha 8 yıl
Lian-Lİ > Thermaltake

ArMOR+ > ThermalTake
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ceycey11 8 yıl
boyama kitabından fırlamış gibi ben sevemedim
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**DODO** 8 yıl
iğrenç ötesi olmuş.Çok yapmacık kalitesiz duruyor
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alito 8 yıl
güzel durmuyor bence.
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0x1 8 yıl
http://www.teknobiyotik.com/media/catalog/product/cache/4/image/59d12e577d8883622715b93cadd0161e/i/s/iso_b.jpg

Bu kadarda benzerlik olmaz
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ay61n 8 yıl
coğu yabancı site çok yüksek puan vermiş ortalama 9-10 arası puan almış ve özellikle fiyatına göre çok iyi olduğunu belirtmişler fakat tipi benim pek huşuma gitmedi neden bilmiyorum ama daha sade kasaları seviyorum.
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killnOd 8 yıl
Ozellikler gayet guzel ve yeterli duruyor.Asil merak ettigim su sogutma performansi nasil.Ayrica FT dan cok BT veya MT kasa gibi duruyor.Eger hakikaten kaliteli sessiz ve su sogutma performansida iyiyse eger 500TL nin altina dustugunde gercekten cok iyi bir secenek olacaktir.Yalniz kesinlikle goruntusu kotu ozellikle suanda kullandigim TT ARMOR+ in yaninda hakikaten goruntusu ozelliklede ayaklari hic hosuma gitmedi.Ama dis gorunusten ziyade deidigim gibi islevselligi hava sogutma ve su sogutma performansina odaklanmak lazim diye dusunuyorum.
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alpa07 8 yıl
frisby akar :D
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pegasus1881 8 yıl
raıdmax ve dark tarzı kasalara benzemıs olmamıs Thermaltake sana yakısmamıs
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pugulli61 8 yıl
kudretozbay
arkadaslar ya sız kasadan anlamıyorsunuz yada cok zevksızsınız bu kasanın neresı guzel yapmayın allah askına bu fiyata cok ama cok daha ıyı kasalar var

evet bende tipini beğenmiyorum bu kasaların ama bu fiyata başka hangi su soğutmalı kasa var.
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LEON-X 8 yıl
C.M Haf X taklidi olmuş bu kasa.
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kudretozbay 8 yıl
arkadaslar ya sız kasadan anlamıyorsunuz yada cok zevksızsınız bu kasanın neresı guzel yapmayın allah askına bu fiyata cok ama cok daha ıyı kasalar var
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Chris Brown 8 yıl
Kendinden sıvı soğutma ile gelmesi iyi düşünülmüş fakat kasada fazla detay var ve bu gözü ciddi şekilde rahatsız ediyor.
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