Thermaltake yeni oyuncu kasası Chaser MK-I LCS'yi tanıttı

Thermaltake oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli Chaser MK-I LCS'yi duyurdu. Beş ay önce lanse edilen full tower formundaki Chaser MK-I modelinin güncellenmiş versiyonu olarak gösterilen yeni kasa, teknik özellik anlamında aynı yapıyı korurken farklı olarak yine bir Thermaltake ürünü olan Bigwater 850GT sıvı soğutma sistemi ile birlikte geliyor.

330 litre hacminde transparan sıvı tankına, üzerinde 120mm çapında iki adet fanın yer aldığı radyatör, P500 (500L/hr) kapasiteli pompa, saf bakır tabana sahip ince sıvı soğutma bloğu ve iki adet 5.25-inç slotunu kapsayan anlık soğutma bilgisi verebilen özel bir cihazın sıvı soğutma sistemine paket olarak geldiği kasa, keskin çizgilere sahip dikkat çekici tasarımı ile öne çıkmayı başarıyor. Üzerinde yer alan SATA istasyonu ile 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerin harici depolama sürücüsü olarak kullanılmasına olanak tanıyan kasanın giriş-çıkış panelinde ise 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, eSATA ve ses konnektörleri bulunuyor.

İki adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen ve tornavida gerektirmeyen pratik kurulum özelliğini destekleyen Chaser MK-I LCS, oyunculara yönelik diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Pencereli yan kapağa sahip olan Chaser MK-I LCS,ön kısımda 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan, üç renkli LED'e sahip arka kısımda ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında olmak standart olarak iki fan ile geliyor.

Thermaltake yeni kasa modeli Chaser MK-I LCS'nin fiyat hakkındaysa bir açıklama yapmadı.