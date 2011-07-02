Thermaltake'den düşük maliyetli oyuncu kasası; Commander MS-I

Thermaltake oyunculara özel ekipmanlarını konumlandırdığı eSports markası altında giriş seviyesini hedef alan yeni bir bilgisayar kasası hazırladı. Commander MS-I adı verilen 484 x 202 x 426 mm boyutlarında ve 4.5 Kg ağırlığındaki mid-tower kasa, hem içi ve hem de dışı olmak üzere tamamı siyah tasarıma sahip. Pencereli yan kapakla gelen ve uzunluğu 320mm'ye kadar olan ekran kartlarına destek sunan Commander MS-I, 5.25-inç büyüklüğünde üç adet, 3.5-inç büyüklüğünde beş adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna (ikinci seçenek olarak iki adet USB 3.0 da olabilir, çift versiyon bulunuyor) sahip olan kasada mikrofon ve hoparlör konnektörlerine de yer veriliyor. Çıkartılabilir ve yıkanabilir toz filtresi ile donatılan kasada soğutma için arkaya konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan (16 dbA gürültü yaratıyor) mavi LED'li 120mm fana yer veriliyor. Thermaltake yeni kasa modeli Commander S-I'ı, 39.13 Avro ve 41.83 Avro (USB 3.0 olan model) seviyesinden satışa sunmuş durumda.