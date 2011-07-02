Thermaltake'den düşük maliyetli oyuncu kasası; Commander MS-I

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermaltake oyunculara özel ekipmanlarını konumlandırdığı eSports markası altında giriş seviyesini hedef alan yeni bir bilgisayar kasası hazırladı. Commander MS-I adı verilen 484 x 202 x 426 mm boyutlarında ve 4.5 Kg ağırlığındaki mid-tower kasa, hem içi ve hem de dışı olmak üzere tamamı siyah tasarıma sahip. Pencereli yan kapakla gelen ve uzunluğu 320mm'ye kadar olan ekran kartlarına destek sunan Commander MS-I, 5.25-inç büyüklüğünde üç adet, 3.5-inç büyüklüğünde beş adet sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.
Üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna (ikinci seçenek olarak iki adet USB 3.0 da olabilir, çift versiyon bulunuyor) sahip olan kasada mikrofon ve hoparlör konnektörlerine de yer veriliyor. Çıkartılabilir ve yıkanabilir toz filtresi ile donatılan kasada soğutma için arkaya konumlandırılan ve 1000 devir/dakika hızında çalışan (16 dbA gürültü yaratıyor) mavi LED'li 120mm fana yer veriliyor. Thermaltake yeni kasa modeli Commander S-I'ı, 39.13 Avro ve 41.83 Avro (USB 3.0 olan model) seviyesinden satışa sunmuş durumda.
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Fakirin senden eksisi ne?
Armor+ kasaları getiren distrübitör firmaya kazayla girmiş oldum. Sağolsun oradaki arkadaş perakende yapmadıkları halde ilk önce biraz şaşırdı adres soracak adam gibi resmen girmiştim. Ben perakandeci gibi sanmıştım ama sorun etmedi hatta içeri buyur etti biraz sohbet ettik ve bana Armor+ kasayı biraz tanıttı sonra DH üyesiysem %30 indirmle bu kasayı alabileceğimi söyledi
ben de o an kasayı beğendim üye oldum 1 hafta sonra daha pahalı olan Alimünyum modeli yazıcıoğlundan bayiden gittim aldım. Evdeki emektar Stacker'ın ahı mıdır
artık bilmem. Montajda ne olduğunu hala bilmiyorum sadece hata bendedir diyorum
Gigabyte p35DQ6 anakartımın mosfeti yandı. Eyvallah verdik servise orası için de Gigabyte ve Asus yani çizgi elektronik farkına değineceğim yazı uzar kart serviste 1 ay kalır dedim Vatan'dan x38 maximus formula alıp çıktım. Eve geldim montaj yaptım sistemi sıfır kurdum daha oc yok everest kararlılık testinde %100 alamıyorum. 1 gün 2 gün deniyorum en sonunda ben önce neyi değiştirdim de dertsiz başıma dert açtım dedim uzay montajı ile yeniden açtım
perfect!!!
Kartı yeniden kasaya bağladım yine aynı şey. Emektar Stacker'a taktım perfect!!! En sonunda buldum deneyerek kuzey orta vidayı takıp sıkınca iş değişiyor. Çizgiye açtım satcker'da böyle Armor+'da böyle dedim. Anakart PCB'de de çatlak olabilir ama bir kasada yoksa öbüründe neden var bu kalitede bu fiyatlı bir kasada iletkenlik bu noktada olmaması gerekir dediler. Kartı stacker'a taktım ve TT'e ömrümün sonuna kadar da tövbe ettim.
- Yan kapağa da min. 14cm fan yuvası iyi olurdu.
Az ama büyük çaplı fanlarla donatılan kasalarda ses oranı daha düşük olur ve yeterli soğutmada sağlanır, ancak kasa içi diğer bileşenler de önem taşıyor soğutma konusunda, ref. soğutma ekran kartı alıp üstüne eski nesil hdd ve stok fan kullanan arkadaşlar, kasalardan olması gerekenden çok daha fazla soğutma performansı bekliyorlar...
1. YAN PANEL SAYDAM OLACAK
2. Sİ YAN PANELDE 23 CM FAN OLACAK VE ÖNDE DE 12 CMLİK
YAN TARATAKİ23 CMLİK FAN HARİÇ GAYET GÜZEL BİR KASA
Bu kasa da gayet serinletme konusunda düzgün tasarlanmış.
PC yapacak olursam alacağım kasa olur.
Bir kasaya ekran kartı kadar para vermek iyi değil. Böyle bir kasa alır kasaya ödeyeceğim para azalır artanla daha iyi ekran kartı vs alınabilir.
Güzel özellikleri:
+ PSU altta
+ Soğutucu takmak için anakart sökmeye gerek yok delik var.
+ Yeterli fan yerleri mevcut
+ Kablo gizleme mevcut
+ Kasa içi boyalı
Bu fiyat içinde eksi bulamam. Bu fiyattaki bir kasada eksi sayılabilecek şeyler zaten üst model kasalarda bulunuyor.
40euro +kdv olması TR şartlarında zor. umarım 50-60euro+kdv yi geçmez.
Isınan havanın yukarı çıkma mantığını hatırlarsak, yukarıda olması daha olumlu ;)