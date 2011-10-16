Thermaltake'den masaüstü bilgisayar taşıma çantası

Ülkemizde pek yaygın olmasa bile oyuncuların kendi bilgisayarlarıyla katıldığı turnuvalar yurt dışında sıkça yapılan organizasyonlar arasında yer alıyor. Tt eSports markası altında oyunculara özel ekipmanlar sunan Thermaltake, Lan Party oyun turnavalarına katılan oyuncuların en büyük ihtiyaçlarından birine yönelik olarak Transporter isimli yeni bir çanta hazırladı.

Masaüstü bilgisayarların taşınabilmesine olanak tanıyan bu çanta, tasarım olarak Tt eSports'un siyah ve kırmızı renklerini üzerinde barındırırken, güçlü bir yapıda olduğu ve 100 Kg'a kadar yük taşıyabildiği ifade ediliyor ki modern oyuncu kasalarının genellikle 10-15 Kg civarında olduğu düşünülürse (daha ağır Full Tower kasalar da var) taşıma kapasitesinin yeterli olduğu söylenebilir ki çanta içerisinde aslında klavye, fare ve kulaklık gibi oyun odaklı diğer ekipmanlar için de bölmeler yapıldığını görüyoruz.

600 x 300 x 600 mm boyutlarında olan ve suya, toza ve kara karşı korumalı taşıma çantasının yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.