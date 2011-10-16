Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den masaüstü bilgisayar taşıma çantası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,8b
1
22
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde pek yaygın olmasa bile oyuncuların kendi bilgisayarlarıyla katıldığı turnuvalar yurt dışında sıkça yapılan organizasyonlar arasında yer alıyor. Tt eSports markası altında oyunculara özel ekipmanlar sunan Thermaltake, Lan Party oyun turnavalarına katılan oyuncuların en büyük ihtiyaçlarından birine yönelik olarak Transporter isimli yeni bir çanta hazırladı.
Masaüstü bilgisayarların taşınabilmesine olanak tanıyan bu çanta, tasarım olarak Tt eSports'un siyah ve kırmızı renklerini üzerinde barındırırken, güçlü bir yapıda olduğu ve 100 Kg'a kadar yük taşıyabildiği ifade ediliyor ki modern oyuncu kasalarının genellikle 10-15 Kg civarında olduğu düşünülürse (daha ağır Full Tower kasalar da var) taşıma kapasitesinin yeterli olduğu söylenebilir ki çanta içerisinde aslında klavye, fare ve kulaklık gibi oyun odaklı diğer ekipmanlar için de bölmeler yapıldığını görüyoruz.
600 x 300 x 600 mm boyutlarında olan ve suya, toza ve kara karşı korumalı taşıma çantasının yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zerocontrol 8 yıl en beğenilen
Çok pahalı olmazsa aslında iyi bişey lazım olur ilerde :)
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draconist 8 yıl
Forumda 2.el bölümünde buna benzer birşey görmüştüm.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iAndroid 8 yıl
Benim eski masaüstü casper'di. kronik sorunları vardı sürekli sırtlayıp casper servisine götürüyordum, adamlar sonunda acıyıp taşıma çantası vermişti bana.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErTuFx 8 yıl
ev bilgisayarini cok tasimaya gerek kalmiyor zaten eskiyene kadar durdugu yerde duruyor sirasi gelince de miladini doldurup birine vermek yada satmak kaliyor cok is yapmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 8 yıl
ben kucağa alıyorum taşıycak olunca
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
sırta asılanı yokmu bunun yah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 8 yıl
Türkiye'de % kaç bilgisayarını ordan oraya taşıyor ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duNNo 8 yıl
Güzel ve kaliteli birşeye benziyor.Görünüşü çok güzele benziyor.Gereksiz birşeyde değil bence :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 8 yıl
taşıma kolaylığı sağlayabilen bir ürün. fiyat uygun olursa elbette alınabilir. zamanında böyle bir şeyi çok aramıştım ama bulamamaıştım. hatta cırt cırtlardan kendim mi yapayım acaba diye bile düşünmüştüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nephertiti 8 yıl
G&H

pc nerden nere taşinirki



Biz yapmasakda gavurlar "Lan Party" gibi güzel bir uygulama yapıyor. Yani evden Lanparty ye taşınır bunla. Örnek resim:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Çuvalla taşıyorum ben
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
G&H 8 yıl
pc nerden nere taşinirki
piknige gidioz abi beni laptopu aliom durla bende masa üstünü aliyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l4a15a 8 yıl
Her rengi boyadınız bi lacivert kalmıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 8 yıl
Benim sistemim 22-23kg civarı eğer sırta takılamıorysa elde taşımak için Vücut geliştirici olmak gerekir :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 8 yıl
türkiyeye gelirse alırım hep böyle bişey hayal etmiştim :) tabi fiyatıda uygun olursa..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26751 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Galaxy S II'nin kontrolündeki robot 5 saniyede Rubik Küp çözüyor 8 yıl AMD Bulldozer FX-8150 7GHz'e hız aşırtma... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim