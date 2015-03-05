Tizen işletim sistemli ilk telefon Samsung Z1 ön inceleme

Temelleri Nokia ve Intel ortaklığında atılan sonrasında LG tarafından sahip çıkılan ve son durağı Samsung olan Tizen işletim sistemi bir türlü tepe modellerde kendine yer bulamadı. MWC2015'de sizler için Samsung'un Tizen işletim sistemli ilk ticari telefonu Z1'i inceledik.
iphoneları bu yüzden seviyorum. Çünkü telefon özgün. Diğerleri ise mesela Android armut piş ağzıma düş. Sadece 3-5 yerin temasını değiştirmekle olmuyor bu işler. Açık tabanlı olması da buna bir etken. Kapalı olsa böyle olmazdı.