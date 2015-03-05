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Tizen işletim sistemli ilk telefon Samsung Z1 ön inceleme

4 yıl
32b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Temelleri Nokia ve Intel ortaklığında atılan sonrasında LG tarafından sahip çıkılan ve son durağı Samsung olan Tizen işletim sistemi bir türlü tepe modellerde kendine yer bulamadı. MWC2015'de sizler için Samsung'un Tizen işletim sistemli ilk ticari telefonu Z1'i inceledik.

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ø 4 yıl en beğenilen
Telefonun tipi, Evkurda aylarca stokları tükenmemiş ve 36 ay taksitle ilk akıllı telefonunu alacak kişiye kakalanmayı bekleyen telefon modellerine benziyor.
Telefonun tipi,Evkurda aylarca stokları tükenmemiş ve 36 ay taksitle ilk akıllı telefonunu alacak kişiye kakalanmayı bekleyen telefon modellerine benz...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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hareketliperde 1 yıl
yıl 2018 hala tizenli telefon bekliyorum ben :(
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prydzsnare 3 yıl
Kim kimi kandiriyor sacma sapan yorumlari birakin artik ya.
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KoşanBalık 2 yıl
bu telefon hala gelmedi mi bizim ülkemize
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Mr. Jingles 3 yıl
Sistem hoşuma gitti fakat bir N9'a bakıyorum bir Z1'e. Nerede o MeeGo'nun arayüzü nerede o basitliği pratikliği diyorum. Umarım Samsung şu sistemi üst segmente de taşır. Android'den daha hafif ve seri olduğu aşikâr.
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Guest-063359047 3 yıl
Samsung yine insanları kandırmaya devam ediyor...
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DH Misafiri 3 yıl
bada'lı wave2 elimizde patlamıştı. Bir sürü para ver. bir kaç ay içinde desteği kessin. Samsung'a bu konuda asla güvenmem. Kullanıcıları mağdur etmemek için android yayınlayabilirdi. 3. şahıslar tarafından yayınlanan android versiyonuda Samsung kaynak kodları yayınlamadığı için sağlıklı olmamıştı.
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esmerbuyucu 4 yıl
Her telefon üreten firma kendi işletim sistemini yapmalı.
iphoneları bu yüzden seviyorum. Çünkü telefon özgün. Diğerleri ise mesela Android armut piş ağzıma düş. Sadece 3-5 yerin temasını değiştirmekle olmuyor bu işler. Açık tabanlı olması da buna bir etken. Kapalı olsa böyle olmazdı.
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DH Misafiri 4 yıl
arayüz hiç rafine değil fakat hızı iyi gibi ama tüm odakları tizen olmayacağı için yakın gelecekte windows phone gibi kullanılabilir bir işletim sistemi olacağını sanmıyorum
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Masquerade89 4 yıl
Samsung üstüne düşse daha iyisini yapar pek uğraşmak istemiyor sanırım
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mkyb 4 yıl
Bada faciasından sonra Samsung'a bulaşmayın derim.
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AskN0More 4 yıl
yeniliklere açık olmak gerektiğine ve ön yargının dezavantajlarına görülden inanan biriyim ama nedense bir türlü ısınamadım su tizene. denemek lazım şans vermek lazım..
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Fenomenon 4 yıl
bence akıllı telefon pazarında tizenin tutunması çok zor. ama tv, saat, kamera gibi cihazlarda kullanılabilir.
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