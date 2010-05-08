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Toshiba, dünyanın en hafif 13 inç'lik dizüstü bilgisayarını üretecek

Toshiba'nın dünyanın en hafif 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinde Toshiba'nın dünyanın en hafif 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı ünvanını elde edecek olan yeni bir model üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Toshiba'nın 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı 512 GB kapasiteli SSD ile kullanıldığında 1 kg ağırlığa sahip olacak. 16:9 görüntü oranı sunacak olan ekrana, USB 3.0 girişine sahip olması beklenen bilgisayarlarda Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcilerin kullanılabileceği belirtiliyor. Toshiba'nın 13 inç'lik bilgisayarı sınıfının en hafif bilgisayarı olma özelliğinin yanında ultra hızlı şarj olma özelliği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Super-fast charging SCiB adı verilen bataryaya sahip olacak bilgisayarın eğer iddialar doğruysa %90'lık batarya seviyesine 10 dakikalık sarj süresinde ulaşacak.

Toshiba'nın sarj olma süresi ve sınıfının en hafif dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyacak olan 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı hakkında diğer teknik bilgilerin ve resmi duyurunun önümüzdeki günler içinde yapılması bekleniyor.


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hacı.basat 9 yıl
Hafiflik iddiasıyla çıkmış, dünyanın en hafif işlemcileri olan nano serisi VIA işlemciler yerine daha büyük ve ağır olan yakın performansdaki atom işlemcileri kullanmış, taburdan çıktığında aldığı emri unutan asker gibi..:)
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toz-koparan 9 yıl
HDD olan versiyonları olmazsa fiyatı 2000 dolar civarı olur..
ancak 10 dakikada full şarj çok iddialı..gerçekse çok iyi gelişme..
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TuVNeRa 9 yıl

Hasanhh

Hafiflik iddiasıyla çıkmış, dünyanın en hafif işlemcileri olan nano serisi VIA işlemciler yerine daha büyük ve ağır olan yakın performansdaki atom işlemcileri kullanmış, taburdan çıktığında aldığı emri unutan asker gibi..:)

Haberin neresinde Atom yazıyor?
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arsoy 9 yıl
ekran kartı ne olacak? Intel'se, ofis ve internetten başka bir işe yaramaz.
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kittyhunter 9 yıl

arsoy

ekran kartı ne olacak? Intel'se, ofis ve internetten başka bir işe yaramaz.


en hafif 13 inç notebook olacağı söylenmiş, en güçlü olma gibi bir iddaaları yok görünüşe göre. uzun şarj süresi ve ortalama bir notebook performans sunması alınabilir yapacaktır. 512gb ssd ile bu kombinasyonun fiyatının 3000 dolardan bir hayli fazla olacağını söylemek yanlış olmaz tabi.
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