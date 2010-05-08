Toshiba, dünyanın en hafif 13 inç'lik dizüstü bilgisayarını üretecek

Dizüstü bilgisayar pazarının güçlü isimlerinde Toshiba'nın dünyanın en hafif 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı ünvanını elde edecek olan yeni bir model üzerinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Toshiba'nın 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı 512 GB kapasiteli SSD ile kullanıldığında 1 kg ağırlığa sahip olacak. 16:9 görüntü oranı sunacak olan ekrana, USB 3.0 girişine sahip olması beklenen bilgisayarlarda Intel Core i3, i5 ve i7 işlemcilerin kullanılabileceği belirtiliyor. Toshiba'nın 13 inç'lik bilgisayarı sınıfının en hafif bilgisayarı olma özelliğinin yanında ultra hızlı şarj olma özelliği ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Super-fast charging SCiB adı verilen bataryaya sahip olacak bilgisayarın eğer iddialar doğruysa %90'lık batarya seviyesine 10 dakikalık sarj süresinde ulaşacak.

Toshiba'nın sarj olma süresi ve sınıfının en hafif dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyacak olan 13 inç'lik dizüstü bilgisayarı hakkında diğer teknik bilgilerin ve resmi duyurunun önümüzdeki günler içinde yapılması bekleniyor.