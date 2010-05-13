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Transcend, JetFlash 530 serisi USB belleklerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi Transcend, JetFlash 530 serisi USB bellekleri duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Transcend, JetFlash 530 serisi USB belleklerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, JetFlash 530 serisi yeni USB bellekleri duyurdu. Sade tasarıma sahip olan USB bellekler, USB 2.0 arabiriminden faydalanıyor. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere beş farklı kapasitede üretilecek olan USB bellekler 32MB/s ve 18MB/s okuma-yazma hızlarına sahip olacaklar.

Transcend'in JetFlash 530 serisi USB belleklerinin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

Transcend, JetFlash 530 serisi USB belleklerini duyurdu
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