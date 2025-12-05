Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talep rekor seviyelere çıkarken küresel çip tedarik zincirinde süren baskı Transcend’i de doğrudan etkiledi. Şirket, distribütörlerine gönderdiği bilgilendirmede SSD’ler, SD kartlar ve USB belleklerde üretim gecikmelerinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Bu gecikmenin temelinde, Transcend’in NAND flaş tedarikçilerinden SanDisk ve Samsung’un teslimatları ikinci kez ertelemesi bulunuyor.

Ekim’den bu yana sevkiyat yok!

Transcend, Ekim ayından bu yana tek bir NAND sevkiyatı alamadığını bunun da 2025’in dördüncü çeyreğine ayrılan çip miktarını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti. Şirket, hem DRAM hem de NAND flaş tarafında ciddi arz sıkıntısı yaşandığını, özellikle bu çeyrekte büyük veri merkezlerinin işletmelerin agresif satın alımlarının pazarı daralttığını vurguluyor.

Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise maliyetlerdeki hızlı sıçrama oldu. Transcend, yalnızca son bir haftada tedarik maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 100 arası arttığını bildirdi. Mevcut koşulların en az 3 ila 5 ay daha devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte hem sevkiyat sürelerinin uzayacağı hem de fiyatların geçen çeyreğe kıyasla daha yüksek seyredeceği belirtiliyor.

Arz sıkışıklığı yalnızca Transcend’i değil, tüm PC bileşen ekosistemini baskı altında tutuyor. Son aylarda sabit disk fiyatları yaklaşık yüzde 20, SSD fiyatları ise yüzde 10-20 arasında artmış durumda. Daha yüksek kapasiteli modellerde talep çok daha hızlı yükseliyor. RAM tarafında ise fiyat artışları çok daha agresif.

Dolayısıyla eğer RAM veya depolama ürünlerine acil bir ihtiyacınız varsa bunu hiç ertelemeden gerekli tedariği yapmanız yararlı olacaktır. Eğer acil bir ihtiyacınız yoksa kesinlikle bu fiyatlarla satın alıma yanaşmamanız daha sağlıklı olur.

NAND çip krizi SSD, SD kart ve USB bellekleri vurdu

