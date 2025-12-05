Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NAND çip krizi SSD, SD kart ve USB bellekleri vurdu

    Artan AI talebiyle bellek krizi derinleşiyor. Transcend, Samsung ve SanDisk’ten NAND sevkiyatı alamadığını ve bu nedenle SSD, SD kart ve USB bellek üretiminde aksama olacağını bildirdi.

    NAND çip krizi SSD, SD kart ve USB bellekleri vurdu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talep rekor seviyelere çıkarken küresel çip tedarik zincirinde süren baskı Transcend’i de doğrudan etkiledi. Şirket, distribütörlerine gönderdiği bilgilendirmede SSD’ler, SD kartlar ve USB belleklerde üretim gecikmelerinin kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Bu gecikmenin temelinde, Transcend’in NAND flaş tedarikçilerinden SanDisk ve Samsung’un teslimatları ikinci kez ertelemesi bulunuyor.

    Ekim’den bu yana sevkiyat yok!

    Transcend, Ekim ayından bu yana tek bir NAND sevkiyatı alamadığını bunun da 2025’in dördüncü çeyreğine ayrılan çip miktarını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti. Şirket, hem DRAM hem de NAND flaş tarafında ciddi arz sıkıntısı yaşandığını, özellikle bu çeyrekte büyük veri merkezlerinin işletmelerin agresif satın alımlarının pazarı daralttığını vurguluyor.

    Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise maliyetlerdeki hızlı sıçrama oldu. Transcend, yalnızca son bir haftada tedarik maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 100 arası arttığını bildirdi. Mevcut koşulların en az 3 ila 5 ay daha devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte hem sevkiyat sürelerinin uzayacağı hem de fiyatların geçen çeyreğe kıyasla daha yüksek seyredeceği belirtiliyor.

    Arz sıkışıklığı yalnızca Transcend’i değil, tüm PC bileşen ekosistemini baskı altında tutuyor. Son aylarda sabit disk fiyatları yaklaşık yüzde 20, SSD fiyatları ise yüzde 10-20 arasında artmış durumda. Daha yüksek kapasiteli modellerde talep çok daha hızlı yükseliyor. RAM tarafında ise fiyat artışları çok daha agresif.

    Dolayısıyla eğer RAM veya depolama ürünlerine acil bir ihtiyacınız varsa bunu hiç ertelemeden gerekli tedariği yapmanız yararlı olacaktır. Eğer acil bir ihtiyacınız yoksa kesinlikle bu fiyatlarla satın alıma yanaşmamanız daha sağlıklı olur.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor boy hesaplama turkcell operatör ismi değiştirme terbisil hap kullananlar ankara trafiğe kapalı alanlar epilepsi ehliyet yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum